Siap untuk AI. Disertifikasi oleh NVIDIA.

Dengan validasi untuk DGX BasePOD dan SuperPOD, IBM dan NVIDIA menghadirkan infrastruktur tepercaya yang menyederhanakan penerapan, mempercepat hasil, dan mendukung beban kerja AI, komputasi ilmiah, serta simulasi yang paling kompleks.

 Penyimpanan Sadar Konten IBM®
Buka potensi penuh sistem NVIDIA AI

Optimalkan kinerja GPU dengan mengatasi kemacetan data, memungkinkan percepatan pelatihan model dan inferensi AI dalam lingkungan dalam skala besar.
Penerapan solusi AI yang cepat dan sederhana

Percepat proyek AI Anda dengan desain yang divalidasi IBM dan NVIDIA untuk mengurangi kerumitan dan mempercepat pencapaian hasil.
Pertumbuhan tanpa batas seiring dengan meningkatnya permintaan AI

Perluas langkah Anda dari uji coba AI kecil menuju implementasi AI berskala besar di tingkat perusahaan, tanpa harus mendesain ulang, cukup tingkatkan kinerja dan kapasitas sesuai pertumbuhan bisnis.
Mengoptimalkan biaya sekaligus memperkuat ketahanan

Seimbangkan efisiensi dengan perlindungan bawaan melalui penataan tingkat otomatis, caching, dan berbagi data global.
Sistem HCI IBM Storage Fusion
IBM Fusion Percepat penerapan AI on premises dengan aman menggunakan IBM® Fusion HCI dan watsonx. Manfaatkan Penyimpanan Sadar Konten untuk vektorisasi data dan integrasi RAG, yang menghasilkan insight Gen AI cepat dari data tidak terstruktur sekaligus menyederhanakan operasi dan mengurangi biaya di seluruh lingkungan hybrid. Mengaktifkan modernisasi sekaligus mengurangi kompleksitas
Ruang server IBM® Dallas dengan teknisi yang bekerja di dalamnya
Skala IBM Storage Hadirkan kinerja dan skalabilitas ekstrem sekaligus menambahkan kecerdasan yang sadar konten untuk membuka insight dari volume data tidak terstruktur yang sangat besar. Percepat GPU NVIDIA untuk menjaga beban kerja pelatihan, inferensi, dan simulasi tetap berjalan dalam kecepatan penuh di satu platform global. Buka insight dari data, di mana pun ia berada
Tampilan jarak dekat dari IBM® Storage Scale System 6000
Sistem Skala IBM Storage Aktifkan penerapan cepat AI, HPC, dan analitik dengan menggabungkan perangkat lunak IBM Storage Scale dengan teknologi flash NVMe. Sebagai Penyimpanan Bersertifikat NVIDIA, produk IBM ini memberikan throughput yang dioptimalkan GPU dan skalabilitas untuk beban kerja padat data, mendukung insight yang lebih cepat dan keputusan yang lebih cerdas. Mempercepat AI dan HPC dengan kinerja bersertifikat

Mempercepat insight tentang keselamatan kendaraan di Continental

Menghadirkan solusi berkendara otonom melalui sistem penyimpanan data yang lebih cepat dan fleksibel, serta pengelolaan yang disederhanakan guna mengoptimalkan kinerja AI.

 Baca studi kasus
Kolaborasi antara Continental, IBM Storage dan NVIDIA mewujudkan janji dalam hal keamanan.

Robert Thiel

Kepala Artificial Intelligence Advanced Driver Assistance, Continental Automotive AG

Orang yang duduk di belakang kemudi mobil otonom kontinental

