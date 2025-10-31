Tingkatkan hasil AI dan akses GPU NVIDIA dengan lebih banyak data dan akses global yang dipercepat
IOPS dengan NVMe-OF dioptimalkan untuk GPU NVIDIA
Throughput yang divalidasi untuk NVIDIA DGX SuperPod
Percepat kueri S3 jarak jauh dengan watsonx
Dengan validasi untuk DGX BasePOD dan SuperPOD, IBM dan NVIDIA menghadirkan infrastruktur tepercaya yang menyederhanakan penerapan, mempercepat hasil, dan mendukung beban kerja AI, komputasi ilmiah, serta simulasi yang paling kompleks.
Optimalkan kinerja GPU dengan mengatasi kemacetan data, memungkinkan percepatan pelatihan model dan inferensi AI dalam lingkungan dalam skala besar.
Percepat proyek AI Anda dengan desain yang divalidasi IBM dan NVIDIA untuk mengurangi kerumitan dan mempercepat pencapaian hasil.
Perluas langkah Anda dari uji coba AI kecil menuju implementasi AI berskala besar di tingkat perusahaan, tanpa harus mendesain ulang, cukup tingkatkan kinerja dan kapasitas sesuai pertumbuhan bisnis.
Seimbangkan efisiensi dengan perlindungan bawaan melalui penataan tingkat otomatis, caching, dan berbagi data global.
Menghadirkan solusi berkendara otonom melalui sistem penyimpanan data yang lebih cepat dan fleksibel, serta pengelolaan yang disederhanakan guna mengoptimalkan kinerja AI.
“ Kolaborasi antara Continental, IBM Storage dan NVIDIA mewujudkan janji dalam hal keamanan.”
Robert Thiel
Kepala Artificial Intelligence Advanced Driver Assistance, Continental Automotive AG