Terapkan kontrol penuh atas residensi data dan tata kelola yang dilokalkan, memastikan beban kerja sensitif tetap mematuhi peraturan regional tanpa mengorbankan ketangkasan cloud-native.
Menerapkan solusi turnkey lengkap yang telah dikonfigurasi sebelumnya dalam waktu kurang dari seminggu, kurangi penerapan Hari 1 dari bulan ke hari.
Mulai Lakehouse Anda di Fusion dan skala secara horizontal ke level petabyte dan exabyte.
Caching NVMe terintegrasi meningkatkan waktu kueri hingga 7x hingga 90x dibandingkan dengan penyimpanan tradisional.
Pertahankan manajemen dan keamanan data yang konsisten di seluruh lingkungan lokal, hybrid cloud, dan multicloud.
Nilai di setiap tahap: IBM® Fusion mengubah konsumsi mentah menjadi hasil siap AI.
Mendukung data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur dengan konsumsi kecepatan tinggi.
Akses data paralel dan permintaan pushdown mempercepat pemrosesan data.
Daya tahan tinggi, keandalan, dan akses API yang kaya untuk insight siap bisnis.
Hanya orang yang tepat yang melihat data yang tepat.
Pencadangan, pemulihan, dan pemulihan bencana membuat Anda tetap terlindungi.
Memenuhi standar ketat seperti GDPR, HIPAA, dan PCI DSS.
Data Anda tetap aman baik saat diam maupun bergerak.