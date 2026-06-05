Membangun data lakehouse cerdas yang didukung oleh IBM® Fusion

Membangun Data Lakehouse Demo interaktif

Membuka data Anda​

  • Tata kelola yang terpadu dan berbasis kebijakan: Terintegrasi dengan IBM® Knowledge Catalog dengan lancar.
  • Hilangkan migrasi data dengan Fusion active file management (AFM).
  • Automatis mengidentifikasi dan menyimpan kumpulan data AI dan analitik bernilai tinggi pada penyimpanan ultra-cepat.
Apa itu data gelap?
Fusion: Platform Data yang Dioptimalkan AI, Tanpa Kompleksitas DIY
Kontrol yang dapat diverifikasi

Terapkan kontrol penuh atas residensi data dan tata kelola yang dilokalkan, memastikan beban kerja sensitif tetap mematuhi peraturan regional tanpa mengorbankan ketangkasan cloud-native.
Penerapan turnkey

Menerapkan solusi turnkey lengkap yang telah dikonfigurasi sebelumnya dalam waktu kurang dari seminggu, kurangi penerapan Hari 1 dari bulan ke hari.
Sesuaikan dengan kebutuhan Anda

Mulai Lakehouse Anda di Fusion dan skala secara horizontal ke level petabyte dan exabyte.
Kinerja kueri ekstrem

Caching NVMe terintegrasi meningkatkan waktu kueri hingga 7x hingga 90x dibandingkan dengan penyimpanan tradisional.
Akses semua data Anda, di mana pun ia berada

Pertahankan manajemen dan keamanan data yang konsisten di seluruh lingkungan lokal, hybrid cloud, dan multicloud.

Penyempurnaan data yang didukung oleh Fusion

Nilai di setiap tahap: IBM® Fusion mengubah konsumsi mentah menjadi hasil siap AI.
Blok geometris abstrak pada latar belakang hitam
Menangkap data mentah di sumbernya

Mendukung data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur dengan konsumsi kecepatan tinggi.
Closeup bilah turbin roket abstrak
Membersihkan dan perkaya untuk kejernihan pikiran

Akses data paralel dan permintaan pushdown mempercepat pemrosesan data.
Gelap, latar belakang dinding beton, dengan strip cahaya putih terintegrasi
Mengubah data tepercaya menjadi keputusan

Daya tahan tinggi, keandalan, dan akses API yang kaya untuk insight siap bisnis.

Perlindungan data memenuhi kinerja lakehouse

IBM® Pattern Tiles
Kontrol granular

Hanya orang yang tepat yang melihat data yang tepat.
Sebuah rendering digital yang menafsirkan pergeseran menggunakan pola geometris
Selalu tangguh

Pencadangan, pemulihan, dan pemulihan bencana membuat Anda tetap terlindungi.
Pola interpretasi rendering digital dan pengulangan
Siap untuk kepatuhan

  Memenuhi standar ketat seperti GDPR, HIPAA, dan PCI DSS.
Sebuah rendering digital yang menafsirkan pergeseran menggunakan pola geometris
Terenkripsi di mana-mana

Data Anda tetap aman baik saat diam maupun bergerak.

Ubah data gelap menjadi aset AI tepercaya. 

Menerapkan lakehouse berkinerja tinggi yang tervalidasi di Fusion dan menskalakan dengan Ceph dan watsonx.data — kueri yang lebih cepat, tata kelola yang lebih kuat, dan TCO yang lebih rendah

Ringkasan solusi Fusion for Data Lakehouse
Gambar pusat data

Sumber daya

Klik. Jelajahi. Transform—Fusion berjalan. Bergabunglah dengan lingkaran - terhubung, bagikan, dan pelajari dengan komunitas IBM® Fusion. Jelajahi semuanya. Jelajahi perpustakaan lengkap sumber daya Fusion.
Ambil langkah selanjutnya

Temukan bagaimana Anda dapat memanfaatkan layanan penyimpanan dan perlindungan data kelas enterprise dengan IBM® Fusion.