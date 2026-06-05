IBM® Fusion memberi Anda fleksibilitas dan otonomi yang diperlukan untuk transisi bertahap dan inkremental ke platform data aplikasi cerdas dengan arsitektur hybrid-native, dengan kecepatan Anda sendiri.
Beralih dari vendor lock-in dan lisensi vendor VM lama ke lingkungan modern yang mengorkestrasikan dan mengotomatiskan beragam beban kerja dalam satu platform tanpa hypervisor.
Kontainerisasi asli OpenShift turnkey yang menyatukan VM dan kontainer di bawah satu pesawat kontrol dengan penyimpanan terpadu kelas enterprise, orkestrasi yang lancar, dan otomatisasi cerdas.
Terapkan dan skalakan data lakehouse dan beban kerja analitik dengan IBM® Fusion dan watsonx.data. Satukan silo data lama, percepat kueri pada kumpulan data besar, dan memungkinkan portabilitas hybrid cloud.
Tingkatkan produktivitas dan efisiensi operasional sejak awal, dengan otomatisasi Hari ke-2 bawaan dan layanan-mandiri untuk memodernisasi lingkungan yang ada.
Kurangi kompleksitas operasional dan TCO dengan mengonsolidasikan infrastruktur, layanan data, dan waktu proses aplikasi ke dalam satu platform turnkey.
Beroperasi dengan percaya diri menggunakan ketahanan bawaan, kontrol keamanan, dan pagar pembatas tata kelola yang terstandardisasi, otomatis, dan diberlakukan secara default.
Dukung pertumbuhan perusahaan dalam skala besar dengan arsitektur elastis yang mampu menangani lebih dari 10.000 beban kerja dengan percaya diri.
Berikan fondasi cloud-native dengan menjalankan mesin virtual dan kontainer berdampingan, dengan jalur tepercaya dari VM ke Kubernetes.
Menyatukan data terstruktur dan tidak terstruktur di seluruh lingkungan hybrid, mengoptimalkan harga dan kinerja sekaligus menegakkan tata kelola yang konsisten dalam skala besar.
Aktifkan modernisasi inkremental dengan menambahkan kemampuan data, integrasi, dan otomatisasi di atas Fusion, tanpa melakukan platform ulang di muka.
Mengoperasikan dan melindungi aplikasi manajemen aset pada platform modern yang dirancang untuk ketersediaan, otomatisasi, dan kontinuitas operasional.
Pusatkan manajemen kunci untuk menegakkan enkripsi saat diam yang konsisten di seluruh penyimpanan hybrid dan Kubernetes, mendukung AI dan analitik dalam skala besar.
Aktifkan pipeline berbasis peristiwa untuk pergerakan dan persiapan data real-time di seluruh aplikasi, analitik, dan alur kerja AI.