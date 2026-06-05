Modernisasi aplikasi Anda dengan IBM® Fusion

Fusion sebagai strategi produktivitas

Mengorkestrasikan dan mengotomatiskan VM, kontainer, dan beban kerja AI pada platform Red Hat OpenShift.

IBM® Fusion memberi Anda fleksibilitas dan otonomi yang diperlukan untuk transisi bertahap dan inkremental ke platform data aplikasi cerdas dengan arsitektur hybrid-native, dengan kecepatan Anda sendiri.

Dapatkan detailnya: Lembaran data Fusion menunjukkan cara mengubah data menjadi keuntungan
Satu platform data aplikasi yang cerdas. Banyak beban kerja. Tidak ada silo.
Gelas dan kubus gradien
Hosting ulang, platform ulang, faktor ulang VM Anda dengan kecepatan Anda sendiri.

Beralih dari vendor lock-in dan lisensi vendor VM lama ke lingkungan modern yang mengorkestrasikan dan mengotomatiskan beragam beban kerja dalam satu platform tanpa hypervisor.

 Melampaui keterbatasan yang berpusat pada VM
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Modernisasi aplikasi Anda dengan otomatisasi cerdas.

Kontainerisasi asli OpenShift turnkey yang menyatukan VM dan kontainer di bawah satu pesawat kontrol dengan penyimpanan terpadu kelas enterprise, orkestrasi yang lancar, dan otomatisasi cerdas.

 Mengungkap rute tercepat menuju kontainerisasi
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Akses semua data Anda untuk analisis.

Terapkan dan skalakan data lakehouse dan beban kerja analitik dengan IBM® Fusion dan watsonx.data. Satukan silo data lama, percepat kueri pada kumpulan data besar, dan memungkinkan portabilitas hybrid cloud.

 Temukan kekuatan Fusion untuk Data Lakehouse →

Modernisasi sesuai keinginan Anda. Percepat hasil Anda.

Kubus kaca transparan putih di dalam kubus transparan kaca biru
Mulailah memodernisasi sejak hari pertama.

Tingkatkan produktivitas dan efisiensi operasional sejak awal, dengan otomatisasi Hari ke-2 bawaan dan layanan-mandiri untuk memodernisasi lingkungan yang ada.

 Mulai modernisasi
Kubus kaca 3D berwarna biru kehijauan, biru, hijau, dan ungu
Sederhanakan operasi dan Turunkan TCO.

Kurangi kompleksitas operasional dan TCO dengan mengonsolidasikan infrastruktur, layanan data, dan waktu proses aplikasi ke dalam satu platform turnkey.

 Hitung TCO Anda
Kubus biru abstrak
Tanamkan ketahanan dan keamanan sejak awal.

Beroperasi dengan percaya diri menggunakan ketahanan bawaan, kontrol keamanan, dan pagar pembatas tata kelola yang terstandardisasi, otomatis, dan diberlakukan secara default.

 Lihat perlindungan bawaan
Teal, biru, kubus kaca 3d ungu, platform
Skalakan secara bertahap seiring dengan perkembangan beban kerja.

Dukung pertumbuhan perusahaan dalam skala besar dengan arsitektur elastis yang mampu menangani lebih dari 10.000 beban kerja dengan percaya diri.

 Jelajahi bagaimana kami berkembang

Lakukan lebih banyak hal dengan Fusion di seluruh ekosistem Anda.

Ikon aplikasi OpenShift
Fusion + Red Hat OpenShift

Berikan fondasi cloud-native dengan menjalankan mesin virtual dan kontainer berdampingan, dengan jalur tepercaya dari VM ke Kubernetes.

 Pelajari lebih lanjut
ibm_watsonx
Fusion + IBM® watsonx.data

Menyatukan data terstruktur dan tidak terstruktur di seluruh lingkungan hybrid, mengoptimalkan harga dan kinerja sekaligus menegakkan tata kelola yang konsisten dalam skala besar.

 Pelajari lebih dalam
Abstrak Data Lever
Fusion + IBM® Cloud Paks

Aktifkan modernisasi inkremental dengan menambahkan kemampuan data, integrasi, dan otomatisasi di atas Fusion, tanpa melakukan platform ulang di muka.

 Jelajahi solusinya
Pemantauan jarak jauh Maximo Application Suite
Fusion + IBM® Maximo

Mengoperasikan dan melindungi aplikasi manajemen aset pada platform modern yang dirancang untuk ketersediaan, otomatisasi, dan kontinuitas operasional.

 Baca contoh penggunaan
Logo HashiCorp Vault
Fusion + Hashicorp Vault

Pusatkan manajemen kunci untuk menegakkan enkripsi saat diam yang konsisten di seluruh penyimpanan hybrid dan Kubernetes, mendukung AI dan analitik dalam skala besar.

 Pelajari tentang integrasi
Logo Confluent
Fusion + Confluent Kafka

Aktifkan pipeline berbasis peristiwa untuk pergerakan dan persiapan data real-time di seluruh aplikasi, analitik, dan alur kerja AI.

 Lihat cara kerjanya

Jelajahi sumber daya untuk mempercepat perjalanan modernisasi aplikasi Anda.

Konsolidasikan dan optimalkan VM untuk kinerja cloud‑native yang tangguh. Migrasikan aplikasi ke lingkungan dalam kontainer dengan ketangkasan dan kontrol. Jelajahi semuanya. Jelajahi perpustakaan lengkap sumber daya Fusion.
Ambil langkah selanjutnya

Temukan bagaimana Anda dapat memanfaatkan layanan penyimpanan dan perlindungan data kelas enterprise dengan IBM® Fusion.