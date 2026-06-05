Dengan IBM® Fusion, Anda dapat mencapai:
Fusion menyederhanakan infrastruktur AI, manajemen siklus hidup, menyederhanakan penerapan Hari 1 dan operasi Hari ke-2 dengan ketahanan bawaan, dan tata kelola yang menjaga lingkungan tetap andal dan aman.
Fusion bersifat terbuka di setiap lapisan, memberi Anda kebebasan untuk memilih fondasi yang digunakan, menentukan akselerator yang mendukung model, serta memutuskan di mana beban kerja dijalankan.
Fusion menyatukan platform siap pakai, layanan data terintegrasi, dan alat yang dibutuhkan tim, sehingga mereka dapat membangun, menguji, dan meluncurkan beban kerja AI dalam hitungan hari, bukan bulan.
Fusion memungkinkan inferensi latensi rendah dalam skala besar, memberikan prediksi real‑time dan output generatif di mana pun aplikasi Anda berjalan.
Fusion memberdayakan AI agentic untuk bertindak, belajar, dan memberikan hasil secara mandiri, memperluas kecerdasan perusahaan melampaui model statis.
Fusion mendasarkan AI generatif dalam pengetahuan perusahaan tepercaya, memberikan output yang lebih cepat dan lebih akurat yang mendorong keputusan dengan percaya diri.
Fusion + watsonx menyatukan data yang diatur dan model dasar, mempercepat adopsi AI di seluruh perusahaan.
Fusion + Red Hat AI menghadirkan infrastruktur AI hybrid terbuka untuk kecepatan dan fleksibilitas.
Fusion + NVIDIA AI memberikan akselerasi full‑stack untuk beban kerja AI perusahaan.
*vs tidak menggunakan kemampuan caching IBM® Fusion System dengan watsonx.data. Publikasi IBM® RedBooks
** Dokumentasi IBM® Cloud – Red Hat OpenShift AI
***Lembar Data NVIDIA GB200 NVL72