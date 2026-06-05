IBM® Fusion menggerakkan setiap tahap AI

Membuka kunci data perusahaan dengan AI di Fusion

IBM® Fusion menghadirkan platform terintegrasi yang memungkinkan organisasi untuk dengan cepat menerapkan infrastruktur terbuka yang dioptimalkan AI.

Dengan IBM® Fusion, Anda dapat mencapai:

  • Mempercepat Waktu untuk Insight
  • Buka AI Freedom
  • Penyederhanaan Infrastruktur AI
Keputusan yang lebih cerdas, hasil yang lebih cepat, keamanan yang lebih kuat.
Kesederhanaan operasional, bukan kerumitan teknis

Fusion menyederhanakan infrastruktur AI, manajemen siklus hidup, menyederhanakan penerapan Hari 1 dan operasi Hari ke-2 dengan ketahanan bawaan, dan tata kelola yang menjaga lingkungan tetap andal dan aman.
Platform terbuka untuk AI, bukan kotak hitam

Fusion bersifat terbuka di setiap lapisan, memberi Anda kebebasan untuk memilih fondasi yang digunakan, menentukan akselerator yang mendukung model, serta memutuskan di mana beban kerja dijalankan.
Kecepatan menuju insight, bukan mencari data

Fusion menyatukan platform siap pakai, layanan data terintegrasi, dan alat yang dibutuhkan tim, sehingga mereka dapat membangun, menguji, dan meluncurkan beban kerja AI dalam hitungan hari, bukan bulan.
Fusion memberikan hasil yang memuaskan.
Pemicu node antarmuka perangkat lunak kecerdasan buatan otomatisasi alur kerja AI
Intelijen di mana-mana

Fusion memungkinkan inferensi latensi rendah dalam skala besar, memberikan prediksi real‑time dan output generatif di mana pun aplikasi Anda berjalan.
Konsep AI motherboard sirkuit teknologi kecerdasan buatan
Hasil otonom

Fusion memberdayakan AI agentic untuk bertindak, belajar, dan memberikan hasil secara mandiri, memperluas kecerdasan perusahaan melampaui model statis.
Matriks kode big data
Pengetahuan tepercaya terungkap

Fusion mendasarkan AI generatif dalam pengetahuan perusahaan tepercaya, memberikan output yang lebih cepat dan lebih akurat yang mendorong keputusan dengan percaya diri.
Hasil yang terbukti dari ekosistem mitra kami. 90X Percepat hingga 90X kueri S3 jarak jauh dengan watsonx.data* 70% Kurangi waktu penerapan AI hingga 70% menggunakan OpenShift AI. ** 30X Tingkatkan throughput pelatihan hingga 30X dengan komputasi NVIDIA yang dipercepat.***
Fusion memperkuat inovasi AI melalui kemitraan yang mendalam dengan para pemimpin industri.
Logo watsonx

Fusion + watsonx menyatukan data yang diatur dan model dasar, mempercepat adopsi AI di seluruh perusahaan.

 Lihat sendiri
Logo IBM® Redhat

Fusion + Red Hat AI menghadirkan infrastruktur AI hybrid terbuka untuk kecepatan dan fleksibilitas.

 Ketahui caranya
LOGO NVIDIA

Fusion + NVIDIA AI memberikan akselerasi full‑stack untuk beban kerja AI perusahaan.

 Pelajari lebih dalam

Sumber daya

Dari kumpulan data ke penerapan, jalur yang diatur ke produksi AI. Klik. Jelajahi. Transform—Fusion berjalan. Bergabunglah dengan lingkaran - terhubung, bagikan, dan pelajari dengan komunitas IBM® Fusion. Jelajahi semuanya. Jelajahi perpustakaan lengkap sumber daya Fusion.
Ambil langkah selanjutnya

Temukan bagaimana Anda dapat memanfaatkan layanan penyimpanan dan perlindungan data kelas enterprise dengan IBM® Fusion.

Catatan kaki

*vs tidak menggunakan kemampuan caching IBM® Fusion System dengan watsonx.data. Publikasi IBM® RedBooks
** Dokumentasi IBM® Cloud – Red Hat OpenShift AI 
***Lembar Data NVIDIA GB200 NVL72