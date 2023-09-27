Menghadirkan manajemen kelas perusahaan untuk menjalankan komputasi dan aplikasi terdistribusi intensif data pada jaringan bersama yang dapat diskalakan
Perangkat lunak IBM® Spectrum Symphony menyediakan manajemen kelas perusahaan yang tangguh untuk menjalankan aplikasi terdistribusi yang padat komputasi dan padat data pada jaringan bersama yang dapat diskalakan. Platform ini mempercepat puluhan aplikasi paralel untuk hasil yang lebih cepat dan pemanfaatan yang lebih baik dari semua sumber daya yang tersedia. Dengan IBM® Spectrum Symphony, Anda dapat meningkatkan performa TI, mengurangi biaya dan pengeluaran infrastruktur, serta memenuhi permintaan bisnis dengan cepat.
Dapatkan throughput dan kinerja yang lebih cepat untuk aplikasi analitik komputasi intensif dan intensif data untuk mempercepat waktu hingga hasil.
Raih tingkat pemanfaatan sumber daya yang lebih tinggi dengan mengontrol dan mengoptimalkan daya komputasi masif yang tersedia di sistem komputasi teknis Anda.
Mengurangi biaya infrastruktur, pengembangan aplikasi, penerapan, dan manajemen dengan mendapatkan kendali atas pekerjaan berskala besar, analisis data besar, aplikasi paralel, dan infrastruktur komputasi teknis.
Merespon secara instan terhadap permintaan waktu nyata melalui konsolidasi silo dan pembagian sumber daya sehingga sumber daya digunakan sepenuhnya untuk memberikan kinerja yang lebih baik.
Analisis, akses, dan lindungi data dengan platform terintegrasi.
Dapatkan manajemen beban kerja yang lengkap untuk lingkungan HPC yang menuntut.
Memprediksi hasil lebih cepat menggunakan platform yang dibangun dengan arsitektur data fabric.