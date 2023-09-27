Dukungan beberapa klaster memungkinkan sekumpulan sumber daya untuk menjangkau beberapa klaster dan dipindahkan di antara klaster berdasarkan kebutuhan. Satu sesi bisa berjalan di beberapa klaster, baik secara on premises maupun di cloud, yang dikelola secara efisien melalui satu antarmuka.

Dengan peningkatan bergulir, administrator dapat dengan mudah menginstal dan mengonfigurasi versi IBM® Spectrum Symphony yang lebih baru atas versi yang lebih lama tanpa memerlukan migrasi manual.