IBM Spectrum Symphony

Menghadirkan manajemen kelas perusahaan untuk menjalankan komputasi dan aplikasi terdistribusi intensif data pada jaringan bersama yang dapat diskalakan

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Latar belakang hitam dan biru

Ringkasan

Perangkat lunak IBM® Spectrum Symphony menyediakan manajemen kelas perusahaan yang tangguh untuk menjalankan aplikasi terdistribusi yang padat komputasi dan padat data pada jaringan bersama yang dapat diskalakan. Platform ini mempercepat puluhan aplikasi paralel untuk hasil yang lebih cepat dan pemanfaatan yang lebih baik dari semua sumber daya yang tersedia. Dengan IBM® Spectrum Symphony, Anda dapat meningkatkan performa TI, mengurangi biaya dan pengeluaran infrastruktur, serta memenuhi permintaan bisnis dengan cepat.  
Mempercepat waktu ke hasil

Dapatkan throughput dan kinerja yang lebih cepat untuk aplikasi analitik komputasi intensif dan intensif data untuk mempercepat waktu hingga hasil.
Mengoptimalkan sumber daya

Raih tingkat pemanfaatan sumber daya yang lebih tinggi dengan mengontrol dan mengoptimalkan daya komputasi masif yang tersedia di sistem komputasi teknis Anda.
Mengurangi biaya

Mengurangi biaya infrastruktur, pengembangan aplikasi, penerapan, dan manajemen dengan mendapatkan kendali atas pekerjaan berskala besar, analisis data besar, aplikasi paralel, dan infrastruktur komputasi teknis.
Dapatkan ketangkasan

Merespon secara instan terhadap permintaan waktu nyata melalui konsolidasi silo dan pembagian sumber daya sehingga sumber daya digunakan sepenuhnya untuk memberikan kinerja yang lebih baik.

Fitur

Pengembang melakukan pengodean pada beberapa layar dengan diagram jaringan blockchain
Beberapa skema penjadwalan

Skema penjadwalan pembagian yang adil dengan 10.000 tingkat prioritas dapat digunakan untuk beberapa pekerjaan untuk satu aplikasi. Penjadwalan berbasis ambang batas sumber daya dan preemptive tersedia dengan manajemen perubahan runtime. Penjadwalan multi-dimensi didukung dengan kemampuan untuk menentukan definisi slot untuk setiap konsumen dalam hal hingga empat metrik sumber daya yang dapat disesuaikan.
Analisis tren komputasi awan di lingkungan kantor
Hybrid cloud dinamis

IBM® Spectrum Symphony menyediakan dukungan untuk cloud HPC hybrid, memungkinkan penerusan beban kerja ke beberapa cloud dan data secara otomatis diluncurkan ke atau dari cloud. Sumber daya yang digunakan di cloud dapat diskalakan secara otomatis berdasarkan permintaan beban kerja dan kebijakan penjadwalan. IBM® Spectrum Symphony tersedia untuk penyebaran otomatis sepenuhnya di IBM® Cloud.
Seseorang menjelajahi perpustakaan virtual dengan aneka buku digital, menyoroti aksesibilitas dan kenyamanan informasi online
Model pembagian sumber daya

Model pembagian sumber daya dalam IBM Spectrum Symphony membantu mengurangi biaya infrastruktur dan biaya manajemen. Model ini memungkinkan Anda untuk menggunakan beberapa aplikasi heterogen pada jaringan bersama yang sama. Pada saat yang sama, Anda dapat mempertahankan kepemilikan bisnis sekaligus memberikan jaminan tingkat layanan.
Dibangun dalam implementasi yang kompatibel dengan Hadoop MapReduce

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition mencakup implementasi MapReduce yang kompatibel dengan Apache Hadoop yang dioptimalkan untuk latensi rendah, keandalan tinggi, dan berbagi sumber daya. Dengan menggunakan kemampuan ini, Anda bisa menjalankan aplikasi Hadoop dan non-Hadoop pada infrastruktur terdistribusi bersama yang sama. Arsitektur multitenant memungkinkan beberapa mesin MapReduce untuk digunakan pada satu infrastruktur bersama.
Analis data yang bekerja pada dasbor analisis bisnis dengan grafik, KPI, dan metrik yang terhubung ke basis data untuk keuangan teknologi, operasi, penjualan, pemasaran
Mendukung beberapa klaster dan peningkatan berkelanjutan

Dukungan beberapa klaster memungkinkan sekumpulan sumber daya untuk menjangkau beberapa klaster dan dipindahkan di antara klaster berdasarkan kebutuhan. Satu sesi bisa berjalan di beberapa klaster, baik secara on premises maupun di cloud, yang dikelola secara efisien melalui satu antarmuka.
Dengan peningkatan bergulir, administrator dapat dengan mudah menginstal dan mengonfigurasi versi IBM® Spectrum Symphony yang lebih baru atas versi yang lebih lama tanpa memerlukan migrasi manual.
Manajer Teknisi Insinyur Industri bekerja dan mengontrol robotika dengan perangkat lunak sistem pemantauan dan koneksi jaringan industri ikon di tablet
Tiga edisi IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony tersedia dalam tiga edisi, semuanya menampilkan arsitektur berorientasi layanan komputasi berkinerja tinggi dengan latensi rendah, layanan yang lincah, dan penjadwalan tugas. Edisi-edisi ini memiliki skalabilitas mulai dari satu atau dua host untuk Developer Edition, hingga 5.000 host dan 128.000 core untuk Advanced Edition-pilihan terbaik Anda untuk aplikasi komputasi dan data yang terdistribusi, termasuk Hadoop MapReduce. Edisi Standar menawarkan performa dan skalabilitas kelas enterprise.
Pengembang melakukan pengodean pada beberapa layar dengan diagram jaringan blockchain
Beberapa skema penjadwalan

Skema penjadwalan pembagian yang adil dengan 10.000 tingkat prioritas dapat digunakan untuk beberapa pekerjaan untuk satu aplikasi. Penjadwalan berbasis ambang batas sumber daya dan preemptive tersedia dengan manajemen perubahan runtime. Penjadwalan multi-dimensi didukung dengan kemampuan untuk menentukan definisi slot untuk setiap konsumen dalam hal hingga empat metrik sumber daya yang dapat disesuaikan.
Analisis tren komputasi awan di lingkungan kantor
Hybrid cloud dinamis

IBM® Spectrum Symphony menyediakan dukungan untuk cloud HPC hybrid, memungkinkan penerusan beban kerja ke beberapa cloud dan data secara otomatis diluncurkan ke atau dari cloud. Sumber daya yang digunakan di cloud dapat diskalakan secara otomatis berdasarkan permintaan beban kerja dan kebijakan penjadwalan. IBM® Spectrum Symphony tersedia untuk penyebaran otomatis sepenuhnya di IBM® Cloud.
Seseorang menjelajahi perpustakaan virtual dengan aneka buku digital, menyoroti aksesibilitas dan kenyamanan informasi online
Model pembagian sumber daya

Model pembagian sumber daya dalam IBM Spectrum Symphony membantu mengurangi biaya infrastruktur dan biaya manajemen. Model ini memungkinkan Anda untuk menggunakan beberapa aplikasi heterogen pada jaringan bersama yang sama. Pada saat yang sama, Anda dapat mempertahankan kepemilikan bisnis sekaligus memberikan jaminan tingkat layanan.
Dibangun dalam implementasi yang kompatibel dengan Hadoop MapReduce

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition mencakup implementasi MapReduce yang kompatibel dengan Apache Hadoop yang dioptimalkan untuk latensi rendah, keandalan tinggi, dan berbagi sumber daya. Dengan menggunakan kemampuan ini, Anda bisa menjalankan aplikasi Hadoop dan non-Hadoop pada infrastruktur terdistribusi bersama yang sama. Arsitektur multitenant memungkinkan beberapa mesin MapReduce untuk digunakan pada satu infrastruktur bersama.
Analis data yang bekerja pada dasbor analisis bisnis dengan grafik, KPI, dan metrik yang terhubung ke basis data untuk keuangan teknologi, operasi, penjualan, pemasaran
Mendukung beberapa klaster dan peningkatan berkelanjutan

Dukungan beberapa klaster memungkinkan sekumpulan sumber daya untuk menjangkau beberapa klaster dan dipindahkan di antara klaster berdasarkan kebutuhan. Satu sesi bisa berjalan di beberapa klaster, baik secara on premises maupun di cloud, yang dikelola secara efisien melalui satu antarmuka.
Dengan peningkatan bergulir, administrator dapat dengan mudah menginstal dan mengonfigurasi versi IBM® Spectrum Symphony yang lebih baru atas versi yang lebih lama tanpa memerlukan migrasi manual.
Manajer Teknisi Insinyur Industri bekerja dan mengontrol robotika dengan perangkat lunak sistem pemantauan dan koneksi jaringan industri ikon di tablet
Tiga edisi IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony tersedia dalam tiga edisi, semuanya menampilkan arsitektur berorientasi layanan komputasi berkinerja tinggi dengan latensi rendah, layanan yang lincah, dan penjadwalan tugas. Edisi-edisi ini memiliki skalabilitas mulai dari satu atau dua host untuk Developer Edition, hingga 5.000 host dan 128.000 core untuk Advanced Edition-pilihan terbaik Anda untuk aplikasi komputasi dan data yang terdistribusi, termasuk Hadoop MapReduce. Edisi Standar menawarkan performa dan skalabilitas kelas enterprise.

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