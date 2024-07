Deteksi dan Respons (Sense and Response, SaR) adalah kerangka kerja pengembangan dan run-time untuk penanganan peristiwa pabrik yang meningkatkan pemanfaatan dan efisiensi manufaktur. SaR memungkinkan pengguna untuk membuat alur kerja untuk mendeteksi peristiwa bisnis dalam sistem yang ada (misalnya MM), menjalankan aturan bisnis dan menanggapi sumber daya pabrik secara real time. Alur kerja semacam itu dapat diperkenalkan terus menerus tanpa pemadaman sistem.

Skalabilitas Ketersediaan Tinggi

Skalabilitas Ketersediaan Tinggi (High Availability Scalability, HAS) SiView mendukung pengelompokan proses server CORBA (misalnya Server MM). HAS secara otomatis mendeteksi dan memulihkan kegagalan proses server CORBA dan memberikan fleksibilitas ekstensi server CORBA. Dengan konfigurasi HAS, perubahan aplikasi untuk perbaikan dan peningkatan dapat diterapkan tanpa memengaruhi aktivitas produksi.