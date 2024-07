• Catu daya bersertifikasi 80 Plus Platinum

• Opsi catu daya ⚬ AC 650W pada model dasar, varian pembuangan

sisi kiri (2 per switch) ⚬ AC 650W pada model

dasar, varian intake sisi kiri (2 per switch)

• Kabel listrik ⚬ Steker IEC60320 C14 pada catu daya 650W

menghubungkan ke konektor soket C15 berlekuk

• Input AC: 100 hingga 240 VAC (kisaran 10%)

• Frekuensi: 50 hingga 60 Hz (nominal)

• Konsumsi daya umum ⚬ 217W saat Idle

Switch 48-Port tanpa modul optik ⚬ 251W untuk switch 48-

Port dengan modul optik 24 32G SW pada kondisi

tertentu ⚬ 297W untuk switch 48-Port dengan modul optik 48 32G SW

dalam kondisi tertentu

• Aliran udara ⚬ Aliran udara dari belakang ke depan (menuju port) menggunakan kipas pembuangan sisi

kiri ⚬ Aliran udara dari depan ke belakang (ke dalam dari port) menggunakan kipas intake sisi

kiri ⚬ 50 Kaki Kubik per Menit (CFM)

melalui bagian kipas sistem pada 77°F (25°C) ⚬ 100

CFM maksimum