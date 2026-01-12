Pilih tingkat dukungan dan durasi yang tepat untuk kebutuhan bisnis.

IBM Storage Expert Care adalah pendekatan modular yang memungkinkan Anda memilih durasi, waktu respons layanan, dan opsi yang paling penting untuk mendukung IBM Storage Anda. Expert Care memiliki hingga tiga tingkatan pilihan, tergantung pada sistemnya – Dasar, Tingkat Lanjut, dan Premium. Ini memungkinkan Anda memilih tingkat dukungan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Rangkaian IBM Storage Expert Care didukung oleh tim pakar global khusus untuk membantu Anda mempertahankan lingkungan TI yang berkinerja tinggi, aman, dan tangguh. Dengan IBM, Anda mendapatkan mitra tepercaya yang berkomitmen pada keunggulan layanan dan kesuksesan infrastruktur jangka panjang.