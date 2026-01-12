Switch Fibre Channel Gen 8 kelas menengah dan kinerja tinggi untuk pusat data modern
IBM® SAN56B-8 Switch adalah sakelar Fibre Channel 1U dan FICON berkinerja tinggi yang dirancang untuk pusat data modern, menawarkan 56 port dengan 128G SFP+ dan latensi sangat rendah.
Sakelar ini menyediakan bandwidth dan throughput yang sangat tinggi, sehingga ideal untuk menangani beban kerja yang sangat penting. Solusi ini juga menawarkan opsi penerapan yang fleksibel, termasuk mode sakelar full-fabric dan mode IBM Access Gateway, serta dilengkapi fitur seperti Adaptive Traffic Optimizer dan SAN Fabric Intelligence untuk kinerja dan pengelolaan yang lebih optimal.
Jaringan Penyimpanan harus kuat dan terlindungi. Lindungi aplikasi dan data Anda dari ancaman siber dengan IBM b-type Gen8.
Sakelar ini menawarkan 56 port dengan 128G SFP+ dan latensi sangat rendah, sehingga ideal untuk beban kerja yang sangat penting dan aplikasi yang membutuhkan sumber daya sistem tinggi.
Dengan arsitektur bayar sesuai perluasan, organisasi dapat menambah kapasitas secara bertahap dari 24 sampai 56 port per 8 port, sehingga mengurangi biaya besar di awal atau menyediakan kapasitas berlebih.
Sakelar ini memberikan keamanan tingkat lanjut terhadap ancaman siber, termasuk keamanan yang aman dari quantum dan fitur seperti enkripsi AES-GCM-256 pada FC ISL.
Dilengkapi dengan otonomi didukung AI, termasuk SAN Fabric Intelligence, mengotomatiskan infrastruktur aplikasi yang menyediakan pemantauan waktu nyata dan pengoptimalan.
Pilih tingkat dukungan dan durasi yang tepat untuk kebutuhan bisnis.
IBM Storage Expert Care adalah pendekatan modular yang memungkinkan Anda memilih durasi, waktu respons layanan, dan opsi yang paling penting untuk mendukung IBM Storage Anda. Expert Care memiliki hingga tiga tingkatan pilihan, tergantung pada sistemnya – Dasar, Tingkat Lanjut, dan Premium. Ini memungkinkan Anda memilih tingkat dukungan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Rangkaian IBM Storage Expert Care didukung oleh tim pakar global khusus untuk membantu Anda mempertahankan lingkungan TI yang berkinerja tinggi, aman, dan tangguh. Dengan IBM, Anda mendapatkan mitra tepercaya yang berkomitmen pada keunggulan layanan dan kesuksesan infrastruktur jangka panjang.
Bisnis membutuhkan solusi penyimpanan fleksibel yang dapat berkembang seiring dengan kebutuhan mereka - apakah data disimpan di prem, di cloud, atau keduanya. Dibangun dengan perangkat lunak yang kaya fitur, manajemen penyimpanan prediktif bertenaga AI dan dukungan proaktif, IBM® FlashSystem 5000 membantu membuat teknologi modern, seperti kecerdasan buatan, dapat diakses oleh perusahaan-perusahaan dari semua ukuran. Padukan jaringan SAN tipe-b IBM Anda yang kuat dengan penyimpanan FlashSystem yang kuat.
Infrastruktur Gen7 meletakkan dasar untuk SAN otonom dengan menggabungkan analitik yang kuat dan kemampuan otomatisasi canggih untuk SAN yang dapat belajar sendiri, mengoptimalkan sendiri, dan menyembuhkan sendiri.
Switch berkecepatan tinggi generasi berikutnya yang dirancang untuk integrasi yang fleksibel dalam jaringan penyimpanan berskala besar. Termasuk satu set port Fibre Channel Gen 6 tipe-b yang dapat diperluas untuk skalabilitas ekstrem.