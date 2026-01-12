IBM® Storage Networking SAN56B-8

Switch Fibre Channel Gen 8 kelas menengah dan kinerja tinggi untuk pusat data modern

Baca lembar data
Bidikan miring dari IBM® Storage Networking SAN56B-8 FC Switch

Sederhanakan manajemen dengan otonomi yang didukung AI

IBM® SAN56B-8 Switch adalah sakelar Fibre Channel 1U dan FICON berkinerja tinggi yang dirancang untuk pusat data modern, menawarkan 56 port dengan 128G SFP+ dan latensi sangat rendah.

Sakelar ini menyediakan bandwidth dan throughput yang sangat tinggi, sehingga ideal untuk menangani beban kerja yang sangat penting. Solusi ini juga menawarkan opsi penerapan yang fleksibel, termasuk mode sakelar full-fabric dan mode IBM Access Gateway, serta dilengkapi fitur seperti Adaptive Traffic Optimizer dan SAN Fabric Intelligence untuk kinerja dan pengelolaan yang lebih optimal.

 Membangun SAN yang aman dari quantum untuk Era Enterprise AI

Memungkinkan jaringan yang aman dan kuat.

Jaringan Penyimpanan harus kuat dan terlindungi. Lindungi aplikasi dan data Anda dari ancaman siber dengan IBM b-type Gen8.

Kemampuan kinerja tinggi

 Sakelar ini menawarkan 56 port dengan 128G SFP+ dan latensi sangat rendah, sehingga ideal untuk beban kerja yang sangat penting dan aplikasi yang membutuhkan sumber daya sistem tinggi.
Skalabilitas

Dengan arsitektur bayar sesuai perluasan, organisasi dapat menambah kapasitas secara bertahap dari 24 sampai 56 port per 8 port, sehingga mengurangi biaya besar di awal atau menyediakan kapasitas berlebih.
Keamanan tingkat lanjut

Sakelar ini memberikan keamanan tingkat lanjut terhadap ancaman siber, termasuk keamanan yang aman dari quantum dan fitur seperti enkripsi AES-GCM-256 pada FC ISL.
Autonomi didukung AI

Dilengkapi dengan otonomi didukung AI, termasuk SAN Fabric Intelligence, mengotomatiskan infrastruktur aplikasi yang menyediakan pemantauan waktu nyata dan pengoptimalan.

IBM Storage Expert Care

Pilih tingkat dukungan dan durasi yang tepat untuk kebutuhan bisnis.

IBM Storage Expert Care adalah pendekatan modular yang memungkinkan Anda memilih durasi, waktu respons layanan, dan opsi yang paling penting untuk mendukung IBM Storage Anda. Expert Care memiliki hingga tiga tingkatan pilihan, tergantung pada sistemnya – Dasar, Tingkat Lanjut, dan Premium. Ini memungkinkan Anda memilih tingkat dukungan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Rangkaian IBM Storage Expert Care didukung oleh tim pakar global khusus untuk membantu Anda mempertahankan lingkungan TI yang berkinerja tinggi, aman, dan tangguh. Dengan IBM, Anda mendapatkan mitra tepercaya yang berkomitmen pada keunggulan layanan dan kesuksesan infrastruktur jangka panjang. 

 Pelajari lebih lanjut

Mengoptimalkan efisiensi dengan meningkatkan kinerja dan memperluas bandwidth dengan IBM FlashSystem dan IBM Storage Networking tipe-b

Bisnis Anda layak mendapatkan solusi kelas enterprise, tanpa mengorbankan keterjangkauan atau kinerja

Bisnis membutuhkan solusi penyimpanan fleksibel yang dapat berkembang seiring dengan kebutuhan mereka - apakah data disimpan di prem, di cloud, atau keduanya. Dibangun dengan perangkat lunak yang kaya fitur, manajemen penyimpanan prediktif bertenaga AI dan dukungan proaktif, IBM® FlashSystem 5000 membantu membuat teknologi modern, seperti kecerdasan buatan, dapat diakses oleh perusahaan-perusahaan dari semua ukuran. Padukan jaringan SAN tipe-b IBM Anda yang kuat dengan penyimpanan FlashSystem yang kuat.

IBM® Storage FlashSystem 5000 - Menghadap ke Depan - Sudut Tinggi
Produk terkait SAN64B-7

Infrastruktur Gen7 meletakkan dasar untuk SAN otonom dengan menggabungkan analitik yang kuat dan kemampuan otomatisasi canggih untuk SAN yang dapat belajar sendiri, mengoptimalkan sendiri, dan menyembuhkan sendiri.

 Jelajahi SAN128B-6

Switch berkecepatan tinggi generasi berikutnya yang dirancang untuk integrasi yang fleksibel dalam jaringan penyimpanan berskala besar. Termasuk satu set port Fibre Channel Gen 6 tipe-b yang dapat diperluas untuk skalabilitas ekstrem.

 Jelajahi
Ambil langkah selanjutnya

Temukan bagaimana IBM® Storage Networking SAN56B-8 dapat membantu bisnis Anda menghadapi tantangan di masa depan.
Cara lain untuk menjelajahi IBM Storage Utility IBM® Global Financing Layanan teknologi