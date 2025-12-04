IBM® Gen7 Fibre Channel adalah infrastruktur jaringan penyimpanan modern untuk penyimpanan yang sangat penting, yang memungkinkan organisasi untuk mewujudkan SAN otonom yang dapat belajar sendiri, mengoptimalkan sendiri, dan menyembuhkan sendiri. Sistem ini menggabungkan analitik yang kuat dan kemampuan otomatisasi canggih untuk mempercepat akses data, beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang, dan mendorong operasi bisnis yang selalu aktif.

IBM® Storage Networking SAN512B-7 dan SAN256B-7 director dengan teknologi Gen7 Fibre Channel dan Fabric Vision adalah blok bangunan dasar untuk mewujudkan SAN otonom untuk pusat data sesuai permintaan. Latensi sangat rendah dan bandwidth port hingga 64 Gb/s memberikan tingkat performa tertinggi untuk beban kerja NVMe. Dengan keandalan yang telah terbukti dari pusat data, skalabilitas tanpa batas, analitik terintegrasi, dan otomatisasi, mereka memaksimalkan kinerja, produktivitas, dan efisiensi investasi dan sumber daya penyimpanan.

