IBM Storage Networking SAN18B-6 adalah sakelar SAN kelas ekstensi dengan maksimal 12 port Fibre Channel pada 64 Gbps. Ini adalah bagian dari rangkaian perangkat keras sakelar ekstensi jaringan area penyimpanan IBM.

IBM Storage Networking SAN42B-R7 dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pusat data yang tersebar secara geografis untuk memungkinkan replikasi data sangat penting yang cepat, berkelanjutan, dan aman dengan enkripsi perangkat keras AES 256-bit yang kuat untuk mencegah kehilangan data atau pelanggaran data selama transfer di seluruh WAN.