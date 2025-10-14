Solusi Generasi 7 terdepan dalam industri yang menyediakan konektivitas replikasi siber tangguh untuk penyimpanan perusahaan
IBM Storage Networking SAN18B-6 adalah sakelar SAN kelas ekstensi dengan maksimal 12 port Fibre Channel pada 64 Gbps. Ini adalah bagian dari rangkaian perangkat keras sakelar ekstensi jaringan area penyimpanan IBM.
IBM Storage Networking SAN42B-R7 dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pusat data yang tersebar secara geografis untuk memungkinkan replikasi data sangat penting yang cepat, berkelanjutan, dan aman dengan enkripsi perangkat keras AES 256-bit yang kuat untuk mencegah kehilangan data atau pelanggaran data selama transfer di seluruh WAN.
Manfaatkan konektivitas kecepatan tinggi dengan port 64G FC/FICON dan port Ethernet/WAN 100/25/10/1Gb untuk mengoptimalkan target pemulihan untuk transfer data yang cepat dan andal sembari meminimalkan latensi dan paket yang hilang dalam jarak jauh.
Cegah kegagalan tautan WAN dengan manajemen trunk ekstensi yang mengalihkan lalu lintas data ke tautan alternatif jika terjadi kegagalan untuk mempertahankan transfer data tanpa gangguan. Sementara itu, adaptive rate limiting (ARL) dan pengoptimalan aliran TCP membantu mengalokasikan bandwidth dan mengurangi risiko gangguan.
percepat pergerakan data dengan enkapsulasi FCIP dan TCP yang dioptimalkan untuk WAN untuk memindahkan data jarak jauh dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, FCIP FastWrite mempercepat pemrosesan tulis untuk memaksimalkan kinerja dan mengurangi latensi.
Manfaatkan keamanan bawaan dari portal manajemen IBM SANnav untuk mengonfigurasi dan menyesuaikan ambang batas keamanan dan akses. Sertifikat SSL dan protokol keamanan mencegah manipulasi data. IPsec berbasis perangkat keras yang tangguh dengan algoritma AES 256-bit membantu melindungi data selama transmisi dan memenuhi kepatuhan.
Menggabungkan beberapa koneksi WAN ke dalam satu trunk bandwidth tinggi yang logis, menyediakan penyeimbangan beban aktif dan ketahanan jaringan untuk melindungi dari kegagalan tautan WAN.
Bagian dari Extension Trunking, menyediakan pemulihan data yang hilang selama transfer saat tautan offline. Dari perspektif aplikasi penyimpanan, tidak ada kesalahan apa pun karena semua data dikirimkan, dan dikirimkan secara berurutan.
Sirkuit diberi metrik dan dimasukkan ke dalam grup failover. Jika semua sirkuit metrik yang lebih rendah dalam grup failover offline, sirkuit metrik yang lebih tinggi mengambil alih. Aplikasi penyimpanan tidak akan tahu bahwa failover/failback telah terjadi.
Secara dinamis menyesuaikan pembagian bandwidth antara batas kecepatan minimum dan maksimum untuk mengoptimalkan pemanfaatan bandwidth dan mempertahankan kinerja WAN maksimum selama gangguan.
Memastikan pengiriman data yang aman melalui tautan WAN dengan kecepatan jalur penuh. Keamanan diaktifkan tanpa penalti kinerja atau latensi tambahan yang berlebihan. Dengan algoritma AES 256-bit standar yang diimplementasikan perangkat keras, data yang ditransfer dienkripsi.
Tumpukan TCP yang agresif, mengoptimalkan ukuran jendela TCP dan kontrol aliran serta mempercepat transportasi TCP untuk aplikasi penyimpanan throughput tinggi.
Menyediakan beberapa mode untuk mengoptimalkan rasio kompresi untuk berbagai persyaratan throughput.
Mempercepat pemrosesan tulis SCSI, memaksimalkan kinerja aplikasi replikasi sinkron dan asinkron di seluruh koneksi WAN latensi tinggi pada jarak berapa pun.
Mempercepat pemrosesan pita baca dan tulis dari jarak jauh, secara signifikan mengurangi waktu pencadangan dan pemulihan.
Spesifikasi
Detail spesifikasi
Penutup
Sasis 1U dirancang untuk dipasang di kabinet 19 inci
Port Fibre Channel
24 port, 64G, universal (port E, F, M, D, dan EX):
Kinerja
Dimensi fisik
Garansi
Garansi standar Satu Tahun; IBM CRU dan On-Site, 9x5 Hari Kerja Berikutnya. Tersedia opsi layanan Expert Care IBM selama 1,3, dan 5 tahun.
Daur ulang bagian
IBM tidak menyarankan baterai produk dilepas untuk alasan keamanan. Harap ikuti Program Pengambilan Kembali dan Pengumpulan Produk IBM.
Melindungi jaringan Anda dari ancaman keamanan, memungkinkan operasi tanpa henti, dan memaksimalkan otomatisasi manajemen.
Menggabungkan kemampuan kinerja tinggi 4, 8, 16 dan 32 Gbps dengan kesederhanaan tunjuk-dan-klik dan fungsionalitas kelas-perusahaan.
Menangani transfer data tanpa henti antar-pusat data dan data yang ditransfer secara aman antar-pusat data.
