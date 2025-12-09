IBM® Gen7 Fibre Channel adalah infrastruktur jaringan penyimpanan modern untuk penyimpanan yang sangat penting, memungkinkan organisasi untuk mewujudkan SAN otonom yang dapat belajar, mengoptimalkan, dan melakukan penyembuhan mandiri. Sistem ini menggabungkan analitik yang kuat dan kemampuan otomatisasi canggih untuk mempercepat akses data, beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang, dan mendorong operasi bisnis yang selalu aktif.
IBM® Storage Networking SAN512B-7 dan SAN256B-7 director dengan teknologi Gen7 Fibre Channel dan Fabric Vision adalah blok bangunan dasar untuk mewujudkan SAN otonom untuk pusat data sesuai permintaan. Latensi sangat rendah dan bandwidth port hingga 64 Gb/s memberikan tingkat kinerja tertinggi untuk beban kerja NVMe. Dengan keandalan yang telah terbukti dari pusat data, skalabilitas tanpa batas, analitik terintegrasi, dan otomatisasi, mereka memaksimalkan kinerja, produktivitas, dan efisiensi investasi dan sumber daya penyimpanan.
Dirancang untuk memenuhi pertumbuhan data yang berkelanjutan dan tuntutan aplikasi penting, Direksi Gen7 dibuat khusus untuk mendukung lingkungan penyimpanan skala besar yang memerlukan peningkatan kapasitas, throughput yang lebih besar, dan tingkat ketahanan yang lebih tinggi.
Teknologi Gen7 memungkinkan SAN yang mengoptimalkan diri yang secara proaktif memantau dan membentuk pola lalu lintas dan secara otomatis memprioritaskan aliran lalu lintas untuk mengoptimalkan kinerja dan keandalan aplikasi.
Direktur Gen 7 dapat mengotomatiskan tindakan untuk menyederhanakan manajemen dan menyelesaikan masalah tanpa intervensi untuk menghindari gangguan dan pemadaman jaringan.
IBM SANnav Management Portal dan SANnav Global View memberdayakan administrator TI dengan visibilitas yang komprehensif di seluruh SAN, mulai dari tampilan global hingga lingkungan lokal.
Gen 7 Directors menampilkan Fibre Channel Gen 7 terkemuka di industri yang meningkatkan kinerja untuk beban kerja yang menuntut untuk menangani aplikasi intensif I/O dan bandwidth intensif generasi berikutnya.
Dengan IBM Extension Blade, Gen 7 Directors menyediakan konektivitas metro dan global yang terintegrasi dengan solusi ekstensi pusat data yang dibuat khusus untuk lingkungan penyimpanan Fibre Channel dan IP.
Melengkapi mainframe IBM® Z dengan menawarkan infrastruktur FICON tercepat, paling andal, dan dapat diskalakan di industri, bersama dengan fitur-fitur unik dan inovatif—yang semuanya membantu memberikan ROI terbesar. Gen7 Directors dengan ekstensi tipe-b meningkatkan inisiatif ketahanan siber IBM® secara keseluruhan.