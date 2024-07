IBM Robotic Process Automation meraih peringkat teratas di G2 dan TrustRadius.

Lihat mengapa pengguna melihat IBM Robotic Process Automation sebagai alat berperingkat teratas di Grid Report G2 (tautan berada di luar ibm.com) dan Best of Value Winter 2023 di TrustRadius (tautan berada di luar ibm.com).