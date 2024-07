Rhapsody – Designer for Systems Engineers membantu Anda berintegrasi dengan produk IBM ELM lainnya: Requirements Management DOORS® Family, Workflow Management & Rhapsody – Architect for System Engineers. Anda dapat membuat artefak untuk US Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF), dan Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM). Mengembangkan panel grafis untuk mockup visual dari sebuah desain menggunakan perangkat lunak Rhapsody – Tools and Utilities Add On.