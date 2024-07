Model Penggunaan untuk QRadar SIEM didasarkan pada Kejadian per Detik (EPS) dan Arus per Menit (FPM). EPS ditentukan oleh jumlah peristiwa log yang dicerna per detik, sedangkan FPM ditentukan oleh komunikasi jaringan per menit. Lisensi dengan metrik ini tersedia untuk perangkat keras, perangkat virtual, dan lingkungan model SaaS.