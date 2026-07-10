Kinerja IBM® Power S1112- Power11 untuk beban kerja inti dan edge

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Gambar IBM® Power S1112 yang menampilkan desain dan teknologi industri terbaru

Ikhtisar

TI otonom yang dibangun untuk era AI

IBM® Power S1112 adalah server berbasis prosesor Power11 tingkat pemula yang dirancang untuk memodernisasi beban kerja AIX, IBM® i, dan Linux sambil memperluas komputasi yang aman, andal, dan siap AI ke lingkungan jarak jauh, cabang, dan dekat tepi. Dengan keamanan kelas perusahaan, akselerasi AI bawaan, dan tapak yang ringkas, Power S1112 memberikan fondasi yang dapat dipercaya di tempat yang paling dibutuhkan.

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Mengapa harus IBM® Power S1112?​

Modernisasi tanpa mengorbankan platform

IBM® Power S1112 menawarkan kinerja inti 2x lebih baik dibandingkan Power S9141 dan kinerja inti 3x lebih baik dibandingkan Power S8142, membantu meningkatkan kinerja aplikasi tanpa memicu biaya lisensi perangkat lunak yang lebih tinggi.

 
Dirancang untuk lingkungan yang mengutamakan keamanan

Beban kerja penting diamankan dengan kriptografi yang aman dari quantum, virtualisasi tingkat firmware, dan keandalan, ketersediaan, dan kemudahan servis (RAS) dari Power.
Perluas Power hingga ke tepi

Menerapkan infrastruktur kelas enterprise di lokasi cabang, retail, manufaktur, dan perbankan yang terbatas dengan opsi yang dipasang di rak atau di meja untuk pemasangan yang fleksibel. 
Siap untuk AI berdasarkan desain

Percepat inferensi AI di tepi menggunakan teknologi Matrix Math Acceleration (MMA) on-chip untuk insight data-lokal dengan latensi rendah.

Fitur

Kemampuan Utama

Tampilan depan server Power11 S1112
Kinerja Power11 dalam faktor bentuk yang ringkas

Kinerja berukuran tepat untuk beban kerja entri sangat penting sambil mempertahankan jalur peningkatan yang jelas.
Tampilan jarak dekat dari server Power S1112 yang ditangani oleh seorang insinyur
Memori dan penyimpanan Enterprise

Mendukung aplikasi padat data dengan memori DDR5 DDIMM hingga 512 GB dan penyimpanan NVMe hingga 12,8 TB, memberikan bandwidth yang lebih tinggi, keandalan yang lebih baik, dan akses data lokal yang cepat.
Menghadap ke kanan server Power S1112
Manajemen kepatuhan yang aman dari quantum

Perlindungan seluruh sistem dengan boot aman, inventaris kriptografi, dan alat enkripsi berbasis perangkat keras.
Foto produk menghadap ke depan IBM® Power S1112
Ekspansi Beban Kerja IBM® i yang Fleksibel

Mendukung lingkungan IBM® i dalam tingkat perangkat lunak P05 (hingga 4 core dan 64 GB memori) sambil menggunakan sumber daya sistem tambahan untuk beban kerja AIX, Linux, dan AI di server yang sama.

Sumber daya

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Catatan kaki

1 Berdasarkan hasil CPW yang dipublikasikan membandingkan inti Power S1112/4 dengan inti IBM® Power S914/4.  Berlaku mulai 7/14/2026 dan tersedia di sini.

2 Berdasarkan hasil CPW yang dipublikasikan yang membandingkan inti Power S1112/4 dengan inti IBM® Power S814/4.  Berlaku mulai 14/7/2026 dan tersedia di sini.