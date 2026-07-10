IBM® Power S1112 adalah server berbasis prosesor Power11 tingkat pemula yang dirancang untuk memodernisasi beban kerja AIX, IBM® i, dan Linux sambil memperluas komputasi yang aman, andal, dan siap AI ke lingkungan jarak jauh, cabang, dan dekat tepi. Dengan keamanan kelas perusahaan, akselerasi AI bawaan, dan tapak yang ringkas, Power S1112 memberikan fondasi yang dapat dipercaya di tempat yang paling dibutuhkan.