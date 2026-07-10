TI otonom yang dibangun untuk era AI
IBM® Power S1112 adalah server berbasis prosesor Power11 tingkat pemula yang dirancang untuk memodernisasi beban kerja AIX, IBM® i, dan Linux sambil memperluas komputasi yang aman, andal, dan siap AI ke lingkungan jarak jauh, cabang, dan dekat tepi. Dengan keamanan kelas perusahaan, akselerasi AI bawaan, dan tapak yang ringkas, Power S1112 memberikan fondasi yang dapat dipercaya di tempat yang paling dibutuhkan.
Beban kerja penting diamankan dengan kriptografi yang aman dari quantum, virtualisasi tingkat firmware, dan keandalan, ketersediaan, dan kemudahan servis (RAS) dari Power.
Menerapkan infrastruktur kelas enterprise di lokasi cabang, retail, manufaktur, dan perbankan yang terbatas dengan opsi yang dipasang di rak atau di meja untuk pemasangan yang fleksibel.
Percepat inferensi AI di tepi menggunakan teknologi Matrix Math Acceleration (MMA) on-chip untuk insight data-lokal dengan latensi rendah.
Kemampuan Utama
Kinerja berukuran tepat untuk beban kerja entri sangat penting sambil mempertahankan jalur peningkatan yang jelas.
Mendukung aplikasi padat data dengan memori DDR5 DDIMM hingga 512 GB dan penyimpanan NVMe hingga 12,8 TB, memberikan bandwidth yang lebih tinggi, keandalan yang lebih baik, dan akses data lokal yang cepat.
Perlindungan seluruh sistem dengan boot aman, inventaris kriptografi, dan alat enkripsi berbasis perangkat keras.
Mendukung lingkungan IBM® i dalam tingkat perangkat lunak P05 (hingga 4 core dan 64 GB memori) sambil menggunakan sumber daya sistem tambahan untuk beban kerja AIX, Linux, dan AI di server yang sama.
Server terkait
IBM Power S1122, server rak 2U, memperluas beban kerja yang sangat penting di seluruh hybrid cloud dengan peningkatan fleksibilitas, skalabilitas, dan keandalan.
IBM Power S1124, server rak 4U, menghadirkan skalabilitas, kinerja, dan keamanan yang ditingkatkan sekaligus menghadirkan keandalan dan ketangkasan terdepan di kelasnya untuk beban kerja yang sangat penting.
IBM Power E1150 adalah server rak 4U yang dibuat untuk beban kerja padat data, menawarkan hingga 120 inti prosesor Power11 dan memori DDR5 16 TB.
IBM Power E1180 adalah server kelas atas yang dibuat untuk era AI, menghadirkan operasi otonom, ketahanan siber, dan fleksibilitas hybrid cloud.
1 Berdasarkan hasil CPW yang dipublikasikan membandingkan inti Power S1112/4 dengan inti IBM® Power S914/4. Berlaku mulai 7/14/2026 dan tersedia di sini.
2 Berdasarkan hasil CPW yang dipublikasikan yang membandingkan inti Power S1112/4 dengan inti IBM® Power S814/4. Berlaku mulai 14/7/2026 dan tersedia di sini.