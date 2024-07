Kompiler Enterprise PL/I for z/OS® and Panduan Migrasi Runtime menyediakan informasi bermanfaat yang mungkin Anda perlukan untuk memindahkan aplikasi PL/I V2 dan PL/I for MVS yang sudah ada ke lingkungan runtime yang baru. Migrasi ke kompiler baru memungkinkan aplikasi Anda yang sudah ada memanfaatkan banyak fungsi baru yang tersedia di Enterprise PL/I for z/OS dan menikmati banyak manfaat kinerja yang disediakan oleh kompiler baru.