Otomatisasi Pipeline IBM untuk Z

IBM Otomatisasi Pipeline untuk Z menyederhanakan siklus hidup pengembangan perangkat lunak dengan alur kerja berbasis AI yang mempercepat cara aplikasi mainframe dibangun, divalidasi, dan disampaikan. Dengan menanamkan otomatisasi dan analitik di setiap tahap dan menyatukan kemampuan DevOps ke dalam model berbasis pipeline, ini memungkinkan pengiriman yang lebih cepat, berkualitas tinggi, dan andal dalam skala besar.

