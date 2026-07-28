Otomatisasi Pipeline IBM untuk Z

Mempercepat penyampaian solusi perusahaan dengan pipeline otomatis yang dapat diskalakan yang mendorong kecepatan, konsistensi, dan kualitas

IBM Bob mengenakan topi keras biru dan simbol kode di dada, dikelilingi oleh panel UI abstrak dan grafik dengan nada biru

Ikhtisar

Memodernisasi pengiriman IBM Z dengan otomatisasi pipeline yang didukung AI

IBM Otomatisasi Pipeline untuk Z menyederhanakan siklus hidup pengembangan perangkat lunak dengan alur kerja berbasis AI yang mempercepat cara aplikasi mainframe dibangun, divalidasi, dan disampaikan. Dengan menanamkan otomatisasi dan analitik di setiap tahap dan menyatukan kemampuan DevOps ke dalam model berbasis pipeline, ini memungkinkan pengiriman yang lebih cepat, berkualitas tinggi, dan andal dalam skala besar.
Mengaktifkan Kemampuan Pipeline Advanced untuk Paket Premium IBM Bob untuk Z

 Mendukung sistem pembangunan cerdas dan membuka fitur otomatisasi utama, membuat pipeline efektif dan dapat diskalakan.
Percepat produktivitas di seluruh siklus

Tingkatkan efisiensi pengembang dengan mengotomatiskan tugas berulang dan menyederhanakan alur kerja.
Memberikan hasil yang lebih cepat dan berkualitas tinggi

Pangkas waktu siklus dan pengerjaan ulang dengan otomatisasi pipeline cerdas secara menyeluruh.
Optimalkan biaya dan efisiensi

Tekan pemborosan dan tingkatkan pemanfaatan sumber daya melalui orkestrasi yang lebih cerdas dan deteksi masalah dini.

Fitur

Percepat kecepatan, kualitas, dan kontrol

IBM Dependency Based Build
Percepat efisiensi build dengan orkestrasi cerdas yang menganalisis perubahan kode dan dependensi untuk memicu hanya apa yang dibutuhkan. Ini mengurangi waktu pembuatan, meminimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan masukan yang lebih cepat untuk tim pengembangan.

Pelajari tentang IBM Dependency Based Build
Ilustrasi IBM Dependency Based Build

IBM ZCodeScan pada Antarmuka Baris Perintah (CLI)

Sematkan kualitas kode otomatis, penegakan standar, dan analisis statis langsung ke dalam pipeline. Identifikasi kerentanan, terapkan praktik terbaik, dan tangani masalah sejak dini—dengan meningkatkan keandalan kode dan mengurangi risiko hilir.

Pelajari tentang IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI)
IBM® Bob

IBM Wazi Deploy
Menstandarkan dan menyederhanakan pengemasan dan penerapan dengan proses otomatis yang digerakkan oleh kebijakan. Pastikan rilis yang konsisten dan dapat diaudit di seluruh lingkungan sambil mempertahankan kepercayaan kontrol, tata kelola, dan penerapan.

Pelajari tentang Penerapan Wazi IBM
Pemeriksaan keamanan tradisional memperlambat rilis. Menggeser keamanan kiri di IDE dan build awal memotong waktu singgah, menghilangkan pengerjaan ulang, dan mempercepat pengiriman.

Contoh penggunaan

Optimasi & kontrol pipeline lengkap

Otomatisasi CI/CD Menyeluruh untuk z/OS

Mengotomatiskan seluruh siklus hidup aplikasi—mulai dari perubahan kode hingga penerapan—menggunakan pipeline terstruktur, mengurangi upaya manual dan mengaktifkan rilis yang lebih cepat dan konsisten
Optimasi Konstruksi yang Cerdas dan Memperhatikan Dampak

Membangun hanya komponen yang dipengaruhi oleh perubahan kode menggunakan analisis ketergantungan, meningkatkan efisiensi, dan secara signifikan mengurangi waktu pembuatan
Penegakan Kualitas & Kepatuhan Kode secara Berkelanjutan

Mengintegrasikan pemindaian kode otomatis dan pemeriksaan standar ke dalam pipeline untuk memastikan kode yang sesuai dan berkualitas tinggi di setiap tahap pengembangan
Penerapan yang Terstandardisasi dan Terkendali

Menyediakan proses yang dapat diulang dan diatur untuk pengemasan dan menerapkan aplikasi, memastikan konsistensi dan meminimalkan risiko penerapan

Sumber daya

Temukan sumber daya pakar

Paket Premium IBM® Bob untuk Z IBM Dependency Based Build IBM ZCodeScan pada Antarmuka Baris Perintah (CLI) IBM Wazi Deploy
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Temukan cara menyederhanakan pipeline Anda, mengurangi waktu siklus, dan menghadirkan aplikasi berkualitas tinggi di IBM Z dengan percaya diri.

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