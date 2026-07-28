Otomatisasi Pipeline IBM untuk Z

Mempercepat penyampaian solusi perusahaan dengan pipeline otomatis yang dapat diskalakan yang mendorong kecepatan, konsistensi, dan kualitas
Memodernisasi pengiriman IBM Z dengan otomatisasi pipeline yang didukung AI
IBM Otomatisasi Pipeline untuk Z menyederhanakan siklus hidup pengembangan perangkat lunak dengan alur kerja berbasis AI yang mempercepat cara aplikasi mainframe dibangun, divalidasi, dan disampaikan. Dengan menanamkan otomatisasi dan analitik di setiap tahap dan menyatukan kemampuan DevOps ke dalam model berbasis pipeline, ini memungkinkan pengiriman yang lebih cepat, berkualitas tinggi, dan andal dalam skala besar.
Mendukung sistem pembangunan cerdas dan membuka fitur otomatisasi utama, membuat pipeline efektif dan dapat diskalakan.
Tingkatkan efisiensi pengembang dengan mengotomatiskan tugas berulang dan menyederhanakan alur kerja.
Pangkas waktu siklus dan pengerjaan ulang dengan otomatisasi pipeline cerdas secara menyeluruh.
Tekan pemborosan dan tingkatkan pemanfaatan sumber daya melalui orkestrasi yang lebih cerdas dan deteksi masalah dini.
Percepat kecepatan, kualitas, dan kontrol
IBM Dependency Based Build
Percepat efisiensi build dengan orkestrasi cerdas yang menganalisis perubahan kode dan dependensi untuk memicu hanya apa yang dibutuhkan. Ini mengurangi waktu pembuatan, meminimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan masukan yang lebih cepat untuk tim pengembangan.
IBM ZCodeScan pada Antarmuka Baris Perintah (CLI)
Sematkan kualitas kode otomatis, penegakan standar, dan analisis statis langsung ke dalam pipeline. Identifikasi kerentanan, terapkan praktik terbaik, dan tangani masalah sejak dini—dengan meningkatkan keandalan kode dan mengurangi risiko hilir.
IBM Wazi Deploy
Menstandarkan dan menyederhanakan pengemasan dan penerapan dengan proses otomatis yang digerakkan oleh kebijakan. Pastikan rilis yang konsisten dan dapat diaudit di seluruh lingkungan sambil mempertahankan kepercayaan kontrol, tata kelola, dan penerapan.
Optimasi & kontrol pipeline lengkap
Mengotomatiskan seluruh siklus hidup aplikasi—mulai dari perubahan kode hingga penerapan—menggunakan pipeline terstruktur, mengurangi upaya manual dan mengaktifkan rilis yang lebih cepat dan konsisten
Membangun hanya komponen yang dipengaruhi oleh perubahan kode menggunakan analisis ketergantungan, meningkatkan efisiensi, dan secara signifikan mengurangi waktu pembuatan
Mengintegrasikan pemindaian kode otomatis dan pemeriksaan standar ke dalam pipeline untuk memastikan kode yang sesuai dan berkualitas tinggi di setiap tahap pengembangan
Menyediakan proses yang dapat diulang dan diatur untuk pengemasan dan menerapkan aplikasi, memastikan konsistensi dan meminimalkan risiko penerapan
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