IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Hindari identifikasi informasi sensitif di seluruh aplikasi, basis data, dan sistem operasi
Pusat data IBM menampilkan deretan rak server tertutup kaca, dengan teknisi yang memperbaiki peralatan.

Mengurangi risiko pelanggaran keamanan
 

Untuk melindungi data rahasia, InfoSphere Optim Data Privacy menyediakan berbagai teknik transformasi yang mengganti informasi sensitif dengan data tersamar yang realistis dan berfungsi penuh. Kemampuan penyamaran yang akurat secara kontekstual membantu data tersamar mempertahankan format yang mirip dengan informasi asli.

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Penyamaran data dan pengurangan risiko

Menerapkan teknik penyamaran untuk mengubah informasi sensitif dalam aplikasi, basis data, dan laporan, sehingga mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan tata kelola. Alat ini mendukung penyamaran dan privatisasi data di seluruh lingkungan non-produksi untuk mencegah akses yang tidak sah.
Aturan yang telah ditentukan dan kepatuhan privasi

Solusinya mencakup klasifikasi dan aturan privasi data yang telah ditentukan untuk mempercepat upaya kepatuhan terhadap peraturan, seperti HIPAA, GLBA, dan PIPEDA. Laporan kepatuhan memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti tentang paparan risiko dan status penegakan hukum

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Pengujian dengan data tersamar yang realistis

Buat sandbox pengujian yang aman menggunakan data fiksi yang mencerminkan proses bisnis nyata. Rutinitas penyamaran data yang telah dikemas sebelumnya mempertahankan makna kontekstual dari data yang ditransformasikan, sehingga memastikan hasil pengujian yang berkualitas.  
Integrasi dan enkripsi tingkat lanjut

Integrasikan dengan aman dengan aplikasi perusahaan (termasuk Oracle, PeopleSoft, IBM Db2). Alat ini memanfaatkan FPE dengan AES-256 untuk nilai tersamar melalui kunci yang ditentukan pengguna. API dan UDF yang independen memungkinkan penyamaran yang fleksibel dan dinamis

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Ambil langkah selanjutnya

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