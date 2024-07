IBM® Open XL C/C++ for Linux® on Power adalah penyusun C/C++ generasi berikutnya dari IBM, yang memfasilitasi pembuatan dan pemeliharaan aplikasi yang ditulis dalam C/C++ untuk digunakan pada platform IBM Power. Dengan eksploitasi penuh arsitektur Power10 terbaru, IBM Open XL C/C++ for Linux on Power dapat menghasilkan kode yang memanfaatkan kemampuan Power10 untuk memaksimalkan pemanfaatan perangkat keras Anda.

IBM Open XL C/C++ for Linux di Power sepenuhnya menggabungkan infrastruktur penyusun Clang dan LLVM untuk C/C++ sehingga Anda dapat menikmati kombinasi teknologi sumber terbuka dan kekuatan IBM dalam teknologi penyusun optimasi. LLVM adalah kerangka kerja kompilasi sumber terbuka yang secara aktif dikelola oleh komunitas pengembangan yang besar, yang mendukung berbagai arsitektur dan bahasa pemrograman. Clang adalah bagian dari infrastruktur penyusun LLVM yang menyediakan front-end bahasa dan infrastruktur perkakas untuk proyek LLVM.

Infrastruktur IBM Open XL C/C++ for Linux di Power memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan dari bahasa C/C++ modern termasuk fitur C++17, optimasi LLVM yang umum, dan kompatibilitas GCC Compiler.

Penyusun IBM XL C/C++ for Linux yang lama masih tersedia untuk digunakan. Buka tab sumber daya untuk mempelajari lebih lanjut.