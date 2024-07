IBM Open XL C / C ++ untuk AIX® adalah penyusun C / C ++ generasi berikutnya IBM yang memfasilitasi pembuatan dan pemeliharaan aplikasi yang ditulis dalam C / C ++ untuk IBM® Power. Memanfaatkan arsitektur Power10 terbaru, IBM Open XL C / C ++ untuk AIX dapat menghasilkan kode yang memanfaatkan kemampuan Power10 untuk memaksimalkan pemanfaatan perangkat keras Anda.



IBM Open XL C / C ++ untuk AIX sepenuhnya menggabungkan infrastruktur penyusun Clang dan LLVM sehingga Anda dapat menikmati kombinasi teknologi sumber terbuka dan kekuatan IBM dalam teknologi pengoptimalan penyusun. LLVM adalah kerangka kerja kompilasi sumber terbuka yang secara aktif dikelola oleh komunitas pengembangan besar, mendukung berbagai arsitektur dan bahasa pemrograman. Clang adalah bagian dari infrastruktur penyusun LLVM yang menyediakan front-end bahasa dan infrastruktur perkakas untuk proyek LLVM.



Infrastruktur IBM Open XL C/C++ untuk AIX memungkinkan Anda memanfaatkan bahasa C/C++ modern, pengoptimalan LLVM umum, dan kompatibilitas Penyusun GCC.