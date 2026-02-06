Solusi pengarahan multi-CDN

GlobalDots memberikan layanan multi-CDN premium untuk bisnis di mana setiap detik penting. Untuk memastikan kecepatan, ketahanan, dan perlindungan pendapatan, GlobalDots Super CDN menambahkan routing cerdas di 30+ CDN menggunakan IBM NS1 Connect.

Solusi yang sangat otomatis ini mengoptimalkan kemudi lalu lintas untuk kinerja puncak.