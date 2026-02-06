Solusi pengarahan multi-CDN

Mengarahkan pengguna ke CDN paling optimal berdasarkan data kinerja global real-time

Manajemen lalu lintas berbasis kinerja

NS1 Pulsar menggunakan data Pemantauan Pengguna Nyata (RUM) dan pengarahan lalu lintas cerdas untuk secara otomatis mengarahkan setiap permintaan ke CDN berkinerja terbaik secara real time. Meningkatkan pengalaman pengguna akhir, mengurangi biaya, dan memastikan keandalan di setiap pengalaman digital. 
Optimalkan pengalaman pengguna

Memberikan pengalaman tercepat dan paling andal kepada setiap pengguna, di mana saja. Pulsar menggunakan data latensi dan ketersediaan real-time untuk merutekan setiap pengguna ke CDN terbaik untuk jaringan mereka.
Ketahanan bawaan dan waktu aktif

Membuat kebijakan failover yang kuat yang mengarahkan lalu lintas dari CDN yang gagal. NS1 Pulsar secara otomatis mengarahkan pengguna ke alternatif sehat yang menjaga aplikasi Anda tetap online.
Optimalkan biaya CDN

Menyeimbangkan kinerja dengan efisiensi biaya. Menentukan kebijakan yang mendukung CDN berbiaya lebih rendah ketika semua vendor memenuhi ambang batas yang dapat diterima, memaksimalkan ROI pada kontrak infrastruktur.
Infrastruktur yang siap untuk masa depan

Manajemen lalu lintas independen vendor, memungkinkan Anda menambahkan, menghapus, atau menyeimbangkan kembali penyedia CDN tanpa desain ulang arsitektur. Otomatisasi perubahan Filter Chain melalui API atau Terraform.

Fitur

Mengungkap hambatan CDN dengan data dunia nyata

Manfaatkan tolok ukur RUM agregat NS1 di 20+ CDN publik dan wilayah cloud. Secara otomatis menangkap data kinerja dan ketersediaan dunia nyata dari pengguna aktual untuk mengungkap hambatan dan mengidentifikasi masalah yang sering dilewatkan oleh pemantauan sintetis

Pengarahan lalu lintas yang dioptimalkan dengan insight RUM

Menetapkan ambang kinerja dan logika bisnis untuk mengoptimalkan distribusi lalu lintas. Menggabungkan data RUM dengan NS1 Connect Filter Chains, Data Feeds, dan monitor Pemeriksaan Kesehatan. Menyeimbangkan CDN untuk memenuhi komitmen biaya sambil mempertahankan standar kinerja. Mengoptimalkan pengiriman berdasarkan geografi dan ASN

Visibilitas yang jelas ke dalam pilihan pengarahan lalu lintas

Analisis data RUM untuk mendeteksi lonjakan kinerja dan degradasi secara real time. Tinjau keputusan routing distribusi lalu lintas dan metrik untuk memahami dengan jelas alasan di balik pilihan routing dan bagaimana hasil kinerja dicapai.

Meningkatkan pengiriman dengan pengarahan lalu lintas berbasis API

Kumpulkan data RUM pribadi melalui tag JavaScript NS1 Connect untuk real-time dengan insight kinerja real-time dari pengguna. Bawa metrik kinerja atau QoE Anda sendiri. Otomatiskan perubahan konfigurasi menggunakan API dan SKD NS1

Perutean CDN dinamis untuk pengalaman yang lebih cepat

Mengotomatiskan pengambilan keputusan CDN untuk integrasi sisi klien yang mulus. Mengaktifkan peralihan CDN dinamis secara real time berdasarkan sinyal kinerja, memastikan pengiriman yang optimal tanpa hanya mengandalkan logika perutean sisi server.

Pengarahan lalu lintas cerdas untuk kinerja puncak dengan NS1 Connect

Tonton webinar sesuai permintaan kami dan temukan cara menguasai perutean multi-CDN dan keputusan berbasis RUM.

Skenario penggunaan

Selenggarakan acara yang sempurna dalam skala besar

Platform streaming utama mengandalkan NS1 Pulsar untuk merutekan miliaran permintaan selama acara olahraga langsung, konser, dan platform berita terbaru. Dengan memantau kinerja pengguna nyata di beberapa CDN, konten menjangkau pemirsa dengan buffering minimal dan kualitas maksimum. Failover otomatis memastikan kontinuitas bahkan selama lonjakan lalu lintas atau masalah penyedia.

Menjaga agar pendapatan tetap mengalir selama musim puncak

Peritel online menggunakan Multi-CDN Steering untuk menjaga kinerja selama jam sibuk belanja. Ketika satu CDN mengalami kemacetan atau lonjakan latensi, lalu lintas secara otomatis dialihkan ke alternatif yang berkinerja lebih baik. Hal ini memastikan pemuatan halaman yang cepat, pengalaman checkout yang lancar, dan mencegah pembatalan kartu selama periode penting Anda.

Memastikan akses selalu aktif

Perusahaan jasa keuangan memanfaatkan NS1 Pulsar untuk aplikasi penting yang membutuhkan ketepatan waktu setiap milidetik dan nol waktu henti. Perutean waktu nyata berdasarkan latensi pengguna aktual memastikan platform dapat diakses dengan cepat dari mana saja di dunia. Lindungi dari gangguan penyedia layanan, pertahankan ketersediaan 24/7 untuk transaksi yang sensitif terhadap waktu dan data pasar.

Mengoptimalkan lalu lintas game untuk latensi rendah

Perusahaan game menggunakan pengarahan lalu lintas cerdas untuk menghadirkan pengalaman latensi rendah di berbagai audiens global. NS1 Pulsar mengarahkan pemain ke CDN optimal berdasarkan jaringan dan lokasi spesifik mereka, mengurangi lag dan meningkatkan gameplay. Menjaga agar pemain tetap terhubung dan terlibat, bahkan selama peluncuran game dan acara besar.

Mengoptimalkan kinerja aplikasi global secara otomatis

Tingkatkan keandalan untuk aplikasi yang didistribusikan secara global dengan pengarahan lalu lintas cerdas yang digerakkan oleh RUM yang beradaptasi dengan kondisi internet yang berubah. Secara otomatis beradaptasi dengan perubahan kondisi jaringan, optimalkan latensi dan ketersediaan, serta memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di seluruh wilayah, CDN, dan penyedia cloud

Memastikan infrastruktur global yang tangguh

Tim infrastruktur memanfaatkan NS1 Pulsar untuk mengatur lalu lintas di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud dengan presisi. Mengarahkan pengguna ke origin, CDN, atau wilayah cloud yang optimal berdasarkan data kinerja real-time, menghilangkan spekulasi dari keputusan failover. Mengotomatiskan respons terhadap penurunan kinerja atau kendala kapasitas sambil mempertahankan kontrol yang terperinci melalui API dan Terraform.

Sorotan klien

GlobalDots dan IBM NS1 Connect mengarahkan lalu lintas di seluruh CDN untuk menjaga pendapatan tetap aman

GlobalDots memberikan layanan multi-CDN premium untuk bisnis di mana setiap detik penting. Untuk memastikan kecepatan, ketahanan, dan perlindungan pendapatan, GlobalDots Super CDN menambahkan routing cerdas di 30+ CDN menggunakan IBM NS1 Connect.

Solusi yang sangat otomatis ini mengoptimalkan kemudi lalu lintas untuk kinerja puncak.

eBook
Bayangkan kembali GSLB dengan data DNS dan RUM
Blog
Pelajari lebih dalam fitur-fitur NS1 Connect Pulsar
Video
Pelajari cara menggunakan data RUM untuk mengarahkan lalu lintas DNS secara cerdas
Blog
Membangun ketahanan di dunia multi-CDN

Pertanyaan Umum

Pengarahan Multi-CDN adalah pendekatan manajemen lalu lintas yang secara cerdas merutekan lalu lintas pengguna di beberapa jaringan pengiriman konten berdasarkan kinerja real-time, ketersediaan, dan business rules untuk meningkatkan keandalan, kecepatan, dan pengalaman pengguna. NS1 Connect Pulsar adalah solusi pengarahan multi-CDN canggih IBM.

Ya, NS1 Pulsar memungkinkan kebijakan perutean berbasis biaya yang dapat mengarahkan lalu lintas ke CDN berbiaya lebih rendah ketika persyaratan kinerja terpenuhi atau mengalihkan beban ketika Anda mencapai penggunaan yang telah ditentukan, sehingga membantu Anda mengoptimalkan pengeluaran CDN yang telah ditentukan.

NS1 Connect Pulsar bersifat vendor-agnostik dan bekerja dengan semua penyedia CDN termasuk Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront, Fastly, dan lainnya. Itu berada di lapisan DNS, bertindak sebagai mesin pengukuran netral dan pengontrol lalu lintas di tumpukan CDN Anda. Pulsar juga mendukung pengukuran aset yang dihosting di CDN pribadi Anda untuk pengguna dengan strategi CDN hibrida.

NS1 Connect menawarkan integrasi berbasis API-first, DNS (atau HTTP) yang memungkinkan tim menerapkan pengarahan multi-CDN dengan cepat tanpa perubahan pada kode aplikasi atau infrastruktur. Sebagian besar tim dapat mengonfigurasi Pengarahan Multi-CDN dalam hitungan menit dengan data komunitas turnkey dan dapat membuat perubahan konfigurasi dengan cepat.

Pulsar dapat mendeteksi kegagalan dalam hitungan detik, secara otomatis mengalihkan lalu lintas ke alternatif yang sehat sebelum pengguna mengalami waktu henti. Sistem memproses data real-time dari jutaan titik pengukuran secara global, memungkinkan keputusan pengarahan lalu lintas instan yang beradaptasi dengan kegagalan CDN, kemacetan jaringan, atau penurunan kinerja apa pun — memastikan aplikasi Anda tetap tersedia bahkan selama gangguan internet besar.

Pulsar mengukur time-to-last-byte (TTLB) dan ketersediaan aset yang dihosting di masing-masing CDN. Pengukuran yang dikumpulkan dari pengguna nyata dianonimkan dan dikumpulkan oleh CDN, geografi, dan ASN. Ukuran aset yang berbeda dapat diukur untuk data pribadi dengan data komunitas NS1 yang mendukung latensi (1x1 piksel) dan aset besar untuk beberapa CDN.

Ya, Pulsar dapat digunakan untuk merutekan lalu lintas di samping pemfilteran lalu lintas standar untuk menyeimbangkan lalu lintas berdasarkan latensi, geografi, beban server, jaringan, pemeriksaan kesehatan sintetis, dan banyak lagi. Memastikan bahwa tidak ada asal Anda yang kelebihan beban dan dapat tetap online.

Tidak, karena Pulsar terintegrasi dengan lancar dengan jaringan terkelola dan khusus NS1 Connect dengan ketahanan DDoS bawaan, Anda dapat menerapkan konfigurasi lalu lintas multi-CDN Anda ke kedua jaringan yang dirancang untuk skala dan kinerja.

