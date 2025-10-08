Percepat perjalanan Anda menuju siklus hidup jaringan otonom
Percepat pergeseran Anda ke otonomi. Network Intelligence dirancang untuk memangkas biaya, meningkatkan skala, dan memberikan insight real-time dengan AI agen di seluruh lingkungan dengan banyak vendor dan domain.
Menyediakan solusi yang dibuat khusus untuk jaringan telekomunikasi dan perusahaan yang dilatih pada telemetri bervolume tinggi, bukan data umum.
Memahami alasan suatu tindakan diambil. Bangun kepercayaan diri dengan keputusan AI yang transparan dan batas keamanan.
Hubungkan ke alat, data, dan di seluruh lingkungan Anda yang sudah ada—on premises, hybrid, atau cloud—tanpa vendor lock-in dan tidak memerlukan pembongkaran dan penggantian.
Temukan nilai cepat dengan model yang telah dilatih sebelumnya pada data jaringan nyata dan integrasi ekosistem yang cepat.
Apakah Anda memodernisasi infrastruktur atau menyempurnakan kinerja
Desain berbasis niat, simulasi pertukaran vendor, arsitektur konfigurasi mandiri.
Reservasi sumber daya, pemeriksaan kelayakan, insight lalu lintas untuk pemanfaatan maksimal.
Analisis insiden yang sadar semantik dan otomatisasi loop tertutup.
Kemampuan cerdas tidak bersifat teoretis—kemampuan ini bersifat bawaan, tersedia sejak awal dan berkembang dengan jaringan Anda. Dengan AI yang dapat dijelaskan, otomatisasi adaptif, dan desain yang siap untuk masa depan, IBM® Network Intelligence dirancang untuk menskalakan dengan kompleksitas sekaligus mengurangi risiko, upaya, dan biaya.
Filter noise dengan pemahaman semantik yang memungkinkan hanya insight yang dapat ditindaklanjuti dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang lolos.
Anda akan mengalami lebih sedikit insiden berulang, menyelesaikan masalah lebih cepat melalui analisis akar masalah yang efisien, dan mengurangi hambatan operasional secara keseluruhan.
Kepercayaan dirancang dalam setiap interaksi melalui batasan prompt bawaan dan kerangka AI yang mempertahankan fokus pada hasil jaringan.
Melampaui tindakan berbasis aturan. Agen AI kami mendeteksi anomali, menghasilkan rencana remediasi, dan kemungkinan akar masalah.
Deteksi hal-hal yang terlewatkan oleh alat pemantauan, termasuk degradasi yang tidak terdeteksi atau sinyal yang terlewatkan—sebelum hal tersebut berdampak pada pengguna.
Kembangkan jaringan Anda, bukan jumlah karyawan Anda. Memenuhi tuntutan kinerja dengan otomatisasi cerdas dan alur kerja berbasis agen.
Ini adalah AI yang memahami jaringan Anda—dan menindaklanjutinya. IBM Network Intelligence menghadirkan AI yang adaptif, dapat dijelaskan, dan dapat diskalakan—dirancang untuk membuat jaringan Anda tidak hanya tangguh, tetapi juga cerdas. Siap untuk beralih dari reaktif ke proaktif? Dari otomatisasi ke otonomi?