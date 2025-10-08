IBM® Network Intelligence

Percepat perjalanan Anda menuju siklus hidup jaringan otonom

Dasbor IBM Network Intelligence dengan bagan donat dan berbagai statistik.

AI dan Masa Depan Jaringan: Tren Pasar Yang Penting

Bergabunglah dengan webinar pada   Kamis, 09 Oktober pukul 9:00 ET

Mengapa memilih IBM Network Intelligence?

Percepat pergeseran Anda ke otonomi. Network Intelligence dirancang untuk memangkas biaya, meningkatkan skala, dan memberikan insight real-time dengan AI agen di seluruh lingkungan dengan banyak vendor dan domain. 

AI yang terintegrasi dalam jaringan

Menyediakan solusi yang dibuat khusus untuk jaringan telekomunikasi dan perusahaan yang dilatih pada telemetri bervolume tinggi, bukan data umum.
Jelas dan percaya diri

Memahami alasan suatu tindakan diambil. Bangun kepercayaan diri dengan keputusan AI yang transparan dan batas keamanan.
Terbuka dan dapat dioperasikan

Hubungkan ke alat, data, dan di seluruh lingkungan Anda yang sudah ada—on premises, hybrid, atau cloud—tanpa vendor lock-in dan tidak memerlukan pembongkaran dan penggantian.
Time to value yang cepat

Temukan nilai cepat dengan model yang telah dilatih sebelumnya pada data jaringan nyata dan integrasi ekosistem yang cepat.

AI Agen untuk manajemen siklus jaringan

Apakah Anda memodernisasi infrastruktur atau menyempurnakan kinerja
IBM Network Intelligence dapat membantu di setiap tahap: Hari 0 Merencanakan dan mendesain 

Desain berbasis niat, simulasi pertukaran vendor, arsitektur konfigurasi mandiri.

 Hari ke-1 Membangun dan menerapkan

Reservasi sumber daya, pemeriksaan kelayakan, insight lalu lintas untuk pemanfaatan maksimal.

 Hari ke-2 Mengoperasikan dan mengoptimalkan

Analisis insiden yang sadar semantik dan otomatisasi loop tertutup.

Arsitektur cerdas untuk jaringan saat ini

Kemampuan cerdas tidak bersifat teoretis—kemampuan ini bersifat bawaan, tersedia sejak awal dan berkembang dengan jaringan Anda. Dengan AI yang dapat dijelaskan, otomatisasi adaptif, dan desain yang siap untuk masa depan, IBM® Network Intelligence dirancang untuk menskalakan dengan kompleksitas sekaligus mengurangi risiko, upaya, dan biaya.
Dasbor UI IBM Network Intelligence Data Pipeline
Penyerapan data streaming dan historis terpadu
  • Menyediakan pipeline streaming yang dapat diskalakan untuk data deret waktu 
  • Menyediakan penyerapan data historis yang dapat diskalakan 
  • Mendukung penyerapan metrik, peristiwa, dan log
Dasbor UI IBM Network Intelligence AI Pipeline
Deteksi dan AI real-time untuk insight jaringan
  • Model dasar deret waktu yang dilatih domain
  • Inferensi latensi rendah menggunakan model dasar deret waktu
  • Insight peringatan dini dan deteksi outlier berdasarkan data telemetri
Dasbor UI jaringan IBM Network Intelligence Semantic
Insight yang diinformasikan oleh konteks jaringan Anda
  • Mempercepat triase dan mengotomatiskan pengambilan keputusan dengan hipotesis akar masalah yang diprioritaskan
  • Menyerap dokumen dasar seperti MOP (metode prosedur), panduan konfigurasi, dan konten basis pengetahuan untuk memberikan informasi kontekstual untuk membantu analisis

 
Dasbor UI IBM Network Intelligence Agentic Framework
Agen AI mengatur resolusi dengan opsi untuk input manusia
  • AI agen membuat beberapa hipotesis untuk mengidentifikasi masalah dan akar masalah
  • AI agen membuat rencana remediasi yang dapat dieksekusi dengan manusia dalam loop atau secara mandiri
  • Pemanggilan fungsi memungkinkan integrasi alat dan API yang lancar
Dibangun untuk memberikan hasil Lebih sedikit hasil positif palsu

Filter noise dengan pemahaman semantik yang memungkinkan hanya insight yang dapat ditindaklanjuti dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang lolos.

 MTBI dan MTTR yang lebih baik

Anda akan mengalami lebih sedikit insiden berulang, menyelesaikan masalah lebih cepat melalui analisis akar masalah yang efisien, dan mengurangi hambatan operasional secara keseluruhan.

 Pagar pembatas AI

Kepercayaan dirancang dalam setiap interaksi melalui batasan prompt bawaan dan kerangka AI yang mempertahankan fokus pada hasil jaringan.

 Otomatisasi menuju otonomi

Melampaui tindakan berbasis aturan. Agen AI kami mendeteksi anomali, menghasilkan rencana remediasi, dan kemungkinan akar masalah.

 Meningkatkan pengalaman

Deteksi hal-hal yang terlewatkan oleh alat pemantauan, termasuk degradasi yang tidak terdeteksi atau sinyal yang terlewatkan—sebelum hal tersebut berdampak pada pengguna.

 Skalakan tanpa biaya penskalaan

Kembangkan jaringan Anda, bukan jumlah karyawan Anda. Memenuhi tuntutan kinerja dengan otomatisasi cerdas dan alur kerja berbasis agen. 
Ambil langkah selanjutnya

Ini adalah AI yang memahami jaringan Anda—dan menindaklanjutinya. IBM Network Intelligence menghadirkan AI yang adaptif, dapat dijelaskan, dan dapat diskalakan—dirancang untuk membuat jaringan Anda tidak hanya tangguh, tetapi juga cerdas. Siap untuk beralih dari reaktif ke proaktif? Dari otomatisasi ke otonomi?

