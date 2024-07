Mengurangi biaya dan menyederhanakan properti Anda Solusi IBM MQ digunakan oleh ribuan perusahaan di seluruh dunia untuk memastikan data bisnis mereka terlindungi dan akan tiba di tempat dan waktu yang tepat secara andal. MQ Appliance adalah pilihan tepat bagi mereka yang mencoba menyederhanakan pemeliharaan dan mengurangi biaya. Memperkenalkan M2003 Evolusi terbaru dari IBM MQ Appliance telah hadir, dengan mendukung pertumbuhan bisnis dengan ketersediaan dan integritas data, serta dengan inti kesederhanaan. Baca pengumumannya

Manfaat Penyiapan yang sederhana Firmware IBM MQ telah diinstal sebelumnya pada perangkat keras khusus dan aman sehingga tim Anda dapat memulai dengan cepat. Kinerja maksimal Menangani bahkan beban kerja bervolume tinggi yang paling berat sekalipun dengan daya prosesor lebih besar, penyimpanan lebih cepat, dan peningkatan kapasitas jaringan. Ketahanan bisnis Dengan mudah membuat arsitektur yang memiliki ketersediaan tinggi dan tangguh untuk Lanjutkan akses ke data pesan jika terjadi pemadaman listrik. Pengurangan biaya Menghemat biaya perangkat keras dan pemeliharaan dengan menyederhanakan properti Anda dan menghilangkan waktu yang dihabiskan untuk menginstal, menambal, dan memelihara lingkungan multi-tumpukan yang kompleks. Wawasan data tanpa gangguan Manfaatkan data yang sangat penting saat mengalir melalui perusahaan Anda dengan antrean streaming untuk mendukung analisis dan AI dengan lancar. Perlindungan terhadap ancaman Mengenkripsi data bisnis yang sangat sensitif dan berharga di semua tahap perjalanannya tanpa menulis kode rumit atau memodifikasi aplikasi.

Fitur IBM MQ Pesan yang kuat Menghubungkan beragam sistem dengan dukungan untuk antrian pesan, acara atau PubSub, dan melakukan transaksi. Pengiriman terjamin Berbeda dengan pesaingnya, IBM MQ tidak akan pernah kehilangan pesan atau menyampaikan pesan lebih dari satu kali. Pesan terdepan di pasar, di mana saja Mendapatkan solusi perpesanan yang terbukti, kaya keamanan, dan berkinerja tinggi, di mana pun dan di mana pun Anda menerapkannya. Operasi yang tangguh Penyeimbangan beban kerja yang otomatis dan cerdas memungkinkan Anda merancang aplikasi untuk skala besar. Kebebasan untuk berkembang Menggunakan bahasa yang luas, dukungan API dan protokol perpesanan (termasuk AMQP) dan alat manajemen sederhana. Dukungan teknis 24x7x365 Tim khusus IBM MQ tersedia untuk membantu Anda, bersama dengan komunitas pengguna yang besar.

Spesifikasi RAM RAM 256 GB, DIMM DDR4 16 x 16 GB Port Ethernet 1 port GbE: 8

10 port GbE: 4

Port 40 GbE: 4

Port 100 GbE: 2

1 port ethernet manajemen GbE: 2 (1 mendukung IPMI) Prosesor dan disk Prosesor Intel Xeon Gold 6326 2 x 16-core. 2,9 GHz QXS7, Hyperthreading diaktifkan

SSD NVMe 4 x 3,2 TB di bawah RAID cermin yang dikontrol perangkat keras

Studi kasus Grocery retailer Sebuah pengecer bahan makanan dengan mudah mentransfer 50 juta pesan ke seluruh negara setiap hari. The Professional Provident Society Klien mengalami penurunan tindakan perbaikan sebesar 80% sebagai Hasil audit dan 90% kode sistem dihilangkan dengan IBM MQ Advanced.

Institusi keuangan banyak menggunakan MQ, MQ sangat baik dalam melakukan tugasnya. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon Baca studi kasus