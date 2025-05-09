Manajemen vegetasi dengan IBM Maximo Application Suite

Ungguli risiko vegetasi—pantau, analisis, dan bertindak secara proaktif untuk meningkatkan ketahanan operasional

Mengubah risiko menjadi ketahanan

Melindungi jaringan listrik, pembangkit listrik, dan aset utilitas lainnya dari vegetasi yang tidak diinginkan adalah perkara keselamatan publik: cabang yang jatuh dan semak belukar yang tumbuh terlalu liar dapat menyebabkan pemadaman listrik, kebakaran hutan, dan risiko yang lebih tinggi bagi masyarakat dan properti. Inspeksi manual tradisional dan jadwal tetap tidak efisien, reaktif, dan melewatkan risiko penting. 

IBM Maximo Vegetation Management mengubah data citra, analitik, dan AI menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti, memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif mengidentifikasi area berisiko tinggi, membantu memprioritaskan pemangkasan pohon, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
Mengurangi risiko pemadaman

Cegah pemadaman dengan mengidentifikasi dan mengatasi ancaman vegetasi sejak dini.
Peningkatan efisiensi biaya

Kurangi inspeksi manual dan biaya pemeliharaan darurat dengan memprioritaskan area berisiko tinggi.
Penentuan prioritas berdasarkan risiko

Memprioritaskan aset dengan menggunakan indikator kinerja utama (KPI) yang melacak kondisi vegetasi dan menetapkan prioritas.
Pemeliharaan yang dioptimalkan

Dapatkan insight data dan lacak perintah kerja dan eksekusi melalui produk terpadu.

Kemampuan utama

Dapatkan insight dengan pemantauan vegetasi jarak jauh

IBM Maximo Vegetation Management membantu manajer dan pemangku kepentingan lebih memahami keadaan vegetasi saat ini di seluruh wilayah dengan menggunakan manajemen vegetasi jarak jauh.

Memahami tinggi rata-rata dan maksimum pohon sangat penting untuk mengidentifikasi pohon yang mungkin menimbulkan ancaman terhadap layanan utilitas. Pemahaman ini juga penting untuk merangkum penyebaran vegetasi di zona penyangga yang telah ditentukan di sekitar aset. Alat ini secara otomatis menyesuaikan skala, menganalisis pertumbuhan vegetasi di sepanjang ratusan mil jalur listrik, dan memungkinkan prioritas pemangkasan pohon dan penebangan pohon di koridor, segmen, dan zona kerja.
Menyesuaikan KPI dan penskoran

IBM Maximo Vegetation Management menggunakan citra satelit dan data LiDAR untuk mengevaluasi rentang vegetasi melalui metrik utama dan KPI, seperti jarak ke pembangkit listrik atau perambahan ke zona penyangga. Solusinya menetapkan skor risiko untuk membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan upaya pembersihan semak. Dengan menggabungkan insight ini dengan lapisan data lainnya, pengguna dapat membuat rencana pengelolaan vegetasi terintegrasi—lengkap dengan dasbor kustom, peringatan, metrik pengambilan keputusan, dan opsi ekspor data yang fleksibel.
Menilai spesies dan risiko vegetasi

Alat ini memberikan insight tentang spesies pohon, termasuk identifikasi pohon berbahaya yang berisiko tumbang, dan memprediksi area di mana pemangkasan dapat membantu melindungi jaringan transmisi dan aset lainnya. Dengan dasbor dan peringatan yang dapat disesuaikan, manajer vegetasi dapat mengoptimalkan siklus pemeliharaan preventif, memperkuat strategi manajemen aset proaktif, merespons dengan cepat, dan mengurangi ketergantungan pada inspeksi manual yang mahal.
Manajemen perintah kerja

IBM Maximo Vegetation Management memiliki alat integrasi manajemen pesanan kerja terpadu yang membantu mengubah insight menjadi tindakan dalam produk terpadu yang melacak eksekusi, kepatuhan, dan kinerja kontraktor—semuanya di satu tempat multi-fungsi.
Contoh penggunaan
Energi dan utilitas

IBM Maximo Vegetation Management memungkinkan tim utilitas untuk secara proaktif mengidentifikasi area berisiko tinggi dan pohon berbahaya yang terletak di dekat aset penting. Dengan menggabungkan citra satelit dan LiDAR dengan penilaian risiko yang didukung AI, solusi ini menunjukkan dengan tepat vegetasi yang menimbulkan ancaman terbesar bagi jalur transmisi dan distribusi. Hal ini membantu pemimpin pemeliharaan dan operasi memfokuskan sumber daya di tempat yang paling dibutuhkan—mengurangi risiko pemadaman, meningkatkan keselamatan, dan melindungi keandalan jaringan.

 Tonton videonya untuk mempelajari lebih lanjut.
Asuransi

Dengan IBM Maximo Vegetation Management, perusahaan asuransi dapat memanfaatkan citra satelit dan LiDAR yang dikombinasikan dengan penilaian risiko yang didukung AI untuk mendapatkan insight yang tepat dan terkini tentang risiko vegetasi di seluruh portofolio besar. Hal ini memungkinkan penjamin asuransi untuk menilai risiko secara lebih akurat, menentukan harga polis dengan percaya diri, dan menandai properti berisiko tinggi untuk mitigasi proaktif. Jika terjadi klaim, perusahaan asuransi juga dapat menggunakan data vegetasi historis untuk memvalidasi kondisi sebelum kejadian, sehingga mempercepat proses klaim dan mengurangi penipuan. Hasilnya adalah pengurangan kerugian, peningkatan kepercayaan pelanggan, dan kinerja keuangan yang lebih kuat.
Transportasi

Bagi perusahaan transportasi, vegetasi yang tidak dikelola dapat menghalangi sinyal, merusak infrastruktur, dan menciptakan bahaya keselamatan di sepanjang rel kereta api, jalan raya, dan bandara. IBM Maximo Vegetation Management membantu memantau pertumbuhan vegetasi di koridor yang luas, menggunakan citra satelit dan LiDAR yang dikombinasikan dengan penilaian risiko berteknologi AI untuk menentukan area yang menimbulkan risiko tertinggi. Dengan memprioritaskan pemangkasan dan mengintegrasikan perintah kerja untuk respons yang lebih cepat, operator transportasi dapat mengurangi penundaan, meningkatkan keselamatan penumpang dan kargo, serta memperpanjang umur infrastruktur penting.
Ambil langkah selanjutnya

Memulai dengan tur produk atau pesan konsultasi dengan pakar IBM untuk melihat manfaat yang dapat diperoleh organisasi Anda dari Maximo Application Suite. 

