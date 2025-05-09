Melindungi jaringan listrik, pembangkit listrik, dan aset utilitas lainnya dari vegetasi yang tidak diinginkan adalah perkara keselamatan publik: cabang yang jatuh dan semak belukar yang tumbuh terlalu liar dapat menyebabkan pemadaman listrik, kebakaran hutan, dan risiko yang lebih tinggi bagi masyarakat dan properti. Inspeksi manual tradisional dan jadwal tetap tidak efisien, reaktif, dan melewatkan risiko penting.

IBM Maximo Vegetation Management mengubah data citra, analitik, dan AI menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti, memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif mengidentifikasi area berisiko tinggi, membantu memprioritaskan pemangkasan pohon, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.