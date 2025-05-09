Ungguli risiko vegetasi—pantau, analisis, dan bertindak secara proaktif untuk meningkatkan ketahanan operasional
Melindungi jaringan listrik, pembangkit listrik, dan aset utilitas lainnya dari vegetasi yang tidak diinginkan adalah perkara keselamatan publik: cabang yang jatuh dan semak belukar yang tumbuh terlalu liar dapat menyebabkan pemadaman listrik, kebakaran hutan, dan risiko yang lebih tinggi bagi masyarakat dan properti. Inspeksi manual tradisional dan jadwal tetap tidak efisien, reaktif, dan melewatkan risiko penting.
IBM Maximo Vegetation Management mengubah data citra, analitik, dan AI menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti, memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif mengidentifikasi area berisiko tinggi, membantu memprioritaskan pemangkasan pohon, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
Cegah pemadaman dengan mengidentifikasi dan mengatasi ancaman vegetasi sejak dini.
Kurangi inspeksi manual dan biaya pemeliharaan darurat dengan memprioritaskan area berisiko tinggi.
Memprioritaskan aset dengan menggunakan indikator kinerja utama (KPI) yang melacak kondisi vegetasi dan menetapkan prioritas.
Dapatkan insight data dan lacak perintah kerja dan eksekusi melalui produk terpadu.
IBM Maximo Vegetation Management memungkinkan tim utilitas untuk secara proaktif mengidentifikasi area berisiko tinggi dan pohon berbahaya yang terletak di dekat aset penting. Dengan menggabungkan citra satelit dan LiDAR dengan penilaian risiko yang didukung AI, solusi ini menunjukkan dengan tepat vegetasi yang menimbulkan ancaman terbesar bagi jalur transmisi dan distribusi. Hal ini membantu pemimpin pemeliharaan dan operasi memfokuskan sumber daya di tempat yang paling dibutuhkan—mengurangi risiko pemadaman, meningkatkan keselamatan, dan melindungi keandalan jaringan.
Dengan IBM Maximo Vegetation Management, perusahaan asuransi dapat memanfaatkan citra satelit dan LiDAR yang dikombinasikan dengan penilaian risiko yang didukung AI untuk mendapatkan insight yang tepat dan terkini tentang risiko vegetasi di seluruh portofolio besar. Hal ini memungkinkan penjamin asuransi untuk menilai risiko secara lebih akurat, menentukan harga polis dengan percaya diri, dan menandai properti berisiko tinggi untuk mitigasi proaktif. Jika terjadi klaim, perusahaan asuransi juga dapat menggunakan data vegetasi historis untuk memvalidasi kondisi sebelum kejadian, sehingga mempercepat proses klaim dan mengurangi penipuan. Hasilnya adalah pengurangan kerugian, peningkatan kepercayaan pelanggan, dan kinerja keuangan yang lebih kuat.
Bagi perusahaan transportasi, vegetasi yang tidak dikelola dapat menghalangi sinyal, merusak infrastruktur, dan menciptakan bahaya keselamatan di sepanjang rel kereta api, jalan raya, dan bandara. IBM Maximo Vegetation Management membantu memantau pertumbuhan vegetasi di koridor yang luas, menggunakan citra satelit dan LiDAR yang dikombinasikan dengan penilaian risiko berteknologi AI untuk menentukan area yang menimbulkan risiko tertinggi. Dengan memprioritaskan pemangkasan dan mengintegrasikan perintah kerja untuk respons yang lebih cepat, operator transportasi dapat mengurangi penundaan, meningkatkan keselamatan penumpang dan kargo, serta memperpanjang umur infrastruktur penting.
Memulai dengan tur produk atau pesan konsultasi dengan pakar IBM untuk melihat manfaat yang dapat diperoleh organisasi Anda dari Maximo Application Suite.