Otomatiskan dan satukan catatan aset dan riwayat kerja untuk mengurangi waktu henti dan memaksimalkan efisiensi.

Atasi inefisiensi dengan manajemen aset yang lebih cerdas

Waktu henti yang tidak direncanakan, risiko kepatuhan, dan data yang terfragmentasi menyebabkan penundaan yang mahal. Kemampuan IBM® Maximo dalam pencatatan aset dan pekerjaan, yang disempurnakan oleh gen AI, membantu organisasi mengonsolidasikan data aset, menyederhanakan pelaksanaan pekerjaan, dan memberdayakan tim dengan insight berbasis AI.

Gunakan rekomendasi kode kegagalan dengan keyakinan tinggi, tingkatkan kualitas data, dan sederhanakan eksekusi pemeliharaan. Dengan visibilitas yang lebih baik ke aset, riwayat, dan pekerjaan yang sedang berlangsung, Anda dapat mengoptimalkan strategi pemeliharaan, meningkatkan waktu aktif, dan memenuhi persyaratan peraturan dengan lebih percaya diri.

Studi kasus

Downer Group
Downer dan IBM® menggunakan pemeliharaan preventif cerdas agar penumpang di sistem kereta api ringan dan berat Australia berkendara dengan aman, andal, nyaman, dan lebih berkelanjutan.
IBM Global Real Estate (GRE)
GRE menggunakan Maximo untuk menganalisis data sensor dari 188.000 aset di seluruh dunia dalam upaya mewujudkan pemeliharaan berbasis kondisi, yang dipicu oleh waktu kerja aktual, panas yang berlebihan, atau getaran.
Novate Solutions
Dengan menggunakan Maximo Monitor, Novate berhasil meningkatkan kualitas produknya sebesar 30% dengan memantau kinerja aset secara real-time.
DP World
DP World menerima insight real-time tentang kinerja peralatan, yang memungkinkan strategi pemeliharaan proaktif untuk mengurangi waktu henti dan meningkatkan efektivitas peralatan secara keseluruhan.
Mulailah dengan tur produk atau jadwalkan konsultasi dengan pakar IBM untuk melihat manfaat yang dapat diperoleh organisasi Anda dari Maximo Application Suite. 

