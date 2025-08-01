Waktu henti yang tidak direncanakan, risiko kepatuhan, dan data yang terfragmentasi menyebabkan penundaan yang mahal. Kemampuan IBM® Maximo dalam pencatatan aset dan pekerjaan, yang disempurnakan oleh gen AI, membantu organisasi mengonsolidasikan data aset, menyederhanakan pelaksanaan pekerjaan, dan memberdayakan tim dengan insight berbasis AI.

Gunakan rekomendasi kode kegagalan dengan keyakinan tinggi, tingkatkan kualitas data, dan sederhanakan eksekusi pemeliharaan. Dengan visibilitas yang lebih baik ke aset, riwayat, dan pekerjaan yang sedang berlangsung, Anda dapat mengoptimalkan strategi pemeliharaan, meningkatkan waktu aktif, dan memenuhi persyaratan peraturan dengan lebih percaya diri.