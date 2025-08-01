Otomatiskan dan satukan catatan aset dan riwayat kerja untuk mengurangi waktu henti dan memaksimalkan efisiensi.
Waktu henti yang tidak direncanakan, risiko kepatuhan, dan data yang terfragmentasi menyebabkan penundaan yang mahal. Kemampuan IBM® Maximo dalam pencatatan aset dan pekerjaan, yang disempurnakan oleh gen AI, membantu organisasi mengonsolidasikan data aset, menyederhanakan pelaksanaan pekerjaan, dan memberdayakan tim dengan insight berbasis AI.
Gunakan rekomendasi kode kegagalan dengan keyakinan tinggi, tingkatkan kualitas data, dan sederhanakan eksekusi pemeliharaan. Dengan visibilitas yang lebih baik ke aset, riwayat, dan pekerjaan yang sedang berlangsung, Anda dapat mengoptimalkan strategi pemeliharaan, meningkatkan waktu aktif, dan memenuhi persyaratan peraturan dengan lebih percaya diri.
Pemeliharaan yang lebih cerdas dimulai dengan AI
Maximo Work Order Intelligence, yang didukung oleh watsonx, membantu Anda mengatasi tantangan pemeliharaan terbesar dengan percaya diri. Dengan menganalisis data historis dan tren perintah kerja, sistem ini memberikan rekomendasi kode kegagalan yang akurat—sehingga memberikan kejelasan dan mempercepat diagnosis masalah. Lihatlah aksinya dan pelajari cara Anda dapat mulai mencapai keunggulan pemeliharaan.
Rampingkan operasi dengan otomatisasi cerdas
Proses manual memperlambat tim dan meningkatkan risiko kesalahan. Alat otomatisasi Maximo—seperti alur kerja, mesin eskalasi, tugas cron, dan skrip otomatisasi—membantu menstandarkan operasi serta menerapkan praktik terbaik di seluruh organisasi. Dari mengelola persetujuan keselamatan hingga memandu teknisi dalam permintaan servis, otomatisasi mengurangi hambatan dan memberikan lebih banyak waktu untuk pekerjaan bernilai tinggi. Dengan AI terintegrasi, Maximo memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan cepat, mengurangi pengerjaan ulang, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
Dapatkan kendali atas lokasi dan hubungan aset
Pemeliharaan yang efektif dimulai dengan mengetahui secara pasti aset apa saja yang Anda miliki, di mana lokasinya, dan bagaimana mereka terhubung. Maximo memungkinkan Anda menginventarisasi secara digital setiap aset penting—menangkap atribut terperinci, spesifikasi, ukuran, dan profil risiko dalam satu sistem terpusat.
Visibilitas dasar ini mempercepat penyelesaian masalah, memperkuat kepatuhan, dan mendukung perencanaan yang lebih cerdas. Dengan membangun gambaran lengkap tentang lingkungan aset Anda, Anda dapat menerapkan pemeliharaan preventif yang bertarget, kalibrasi, dan inspeksi yang memperpanjang umur aset, meminimalkan waktu henti yang tidak direncanakan, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
Dapatkan sumber daya yang tepat ke tempat yang tepat tepat waktu
Pemeliharaan yang tepat waktu dan efisien bergantung pada ketersediaan orang, suku cadang, dan alat yang tepat. Maximo menyediakan daftar lengkap sumber daya tenaga kerja—termasuk profil teknisi, kualifikasi, sertifikasi, dan ketersediaan—baik untuk karyawan internal maupun kontraktor eksternal. Anda juga mendapatkan visibilitas real-time ke tingkat persediaan, hubungan dengan pemasok, waktu tunggu, dan siklus pengadaan.
Mulailah dengan tur produk atau jadwalkan konsultasi dengan pakar IBM untuk melihat manfaat yang dapat diperoleh organisasi Anda dari Maximo Application Suite.