Organisasi sering kesulitan mencapai tujuan karena sistem yang terfragmentasi dan data yang terisolasi. Penggunaan berbagai alat yang berbeda untuk aktivitas terkait modal, sumber daya, dan lingkungan menyulitkan tercapainya pandangan strategis menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi, kehilangan peluang, dan risiko ketidakpatuhan.

Maximo Application Suite mengatasi tantangan ini dengan memusatkan data aset dan mengintegrasikan alur kerja cerdas di seluruh departemen. Dengan analitik canggih dan insight berbasis AI, Maximo memberdayakan tim untuk menyelaraskan investasi modal, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memenuhi tujuan lingkungan—semuanya dalam satu platform terpadu.