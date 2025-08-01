Perencanaan aset dan fasilitas strategis Maximo

Menyelaraskan perencanaan modal dan sumber daya sambil memperhitungkan risiko lingkungan, sosial, tata kelola (ESG) dan iklim.

Memperkenalkan IBM® Maximo Asset Investment Planning

Merampingkan strategi investasi, meningkatkan perencanaan skenario, dan menyelaraskan pemeliharaan dengan tujuan modal.

Rencanakan secara holistik

Organisasi sering kesulitan mencapai tujuan karena sistem yang terfragmentasi dan data yang terisolasi. Penggunaan berbagai alat yang berbeda untuk aktivitas terkait modal, sumber daya, dan lingkungan menyulitkan tercapainya pandangan strategis menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi, kehilangan peluang, dan risiko ketidakpatuhan.

Maximo Application Suite mengatasi tantangan ini dengan memusatkan data aset dan mengintegrasikan alur kerja cerdas di seluruh departemen. Dengan analitik canggih dan insight berbasis AI, Maximo memberdayakan tim untuk menyelaraskan investasi modal, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memenuhi tujuan lingkungan—semuanya dalam satu platform terpadu.

Yang dapat Anda lakukan

Perencanaan investasi aset Total biaya pemeliharaan Manajemen proyek modal Perencanaan proyek dan portofolio ESG dan risiko iklim

Studi kasus

Selain itu, lebih dari 20 sistem berbeda digunakan untuk mengelola siklus hidup portofolio aset di seluruh universitas, bahkan untuk data sederhana Baca studi kasus
