Menyelaraskan perencanaan modal dan sumber daya sambil memperhitungkan risiko lingkungan, sosial, tata kelola (ESG) dan iklim.
Organisasi sering kesulitan mencapai tujuan karena sistem yang terfragmentasi dan data yang terisolasi. Penggunaan berbagai alat yang berbeda untuk aktivitas terkait modal, sumber daya, dan lingkungan menyulitkan tercapainya pandangan strategis menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi, kehilangan peluang, dan risiko ketidakpatuhan.
Maximo Application Suite mengatasi tantangan ini dengan memusatkan data aset dan mengintegrasikan alur kerja cerdas di seluruh departemen. Dengan analitik canggih dan insight berbasis AI, Maximo memberdayakan tim untuk menyelaraskan investasi modal, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memenuhi tujuan lingkungan—semuanya dalam satu platform terpadu.
Maksimalkan nilai aset sepanjang siklus hidup dengan menyeimbangkan risiko dan biaya melalui perencanaan skenario otomatis dan keputusan investasi berbasis data. Rencanakan dengan akurat intervensi berskala besar pada aset yang selaras dengan cakupan waktu, anggaran organisasi, dan tujuan.
Dapatkan visibilitas ke dalam total biaya pemeliharaan Anda termasuk perintah kerja, tenaga kerja, layanan, bahan, dan peralatan.
Buat keputusan perencanaan modal yang lebih cerdas dan optimalkan penggunaan sumber daya dengan insight kondisi aset secara real-time dan alat penilaian skenario.
Hindari keterlambatan dan pastikan keputusan pengadaan yang optimal dengan analisis risiko canggih, manajemen vendor, dan alur kerja otomatis.
Integrasikan pemodelan keuangan dengan analitik iklim. Hitung risiko yang timbul dari bahaya iklim fisik seperti banjir dan badai, serta risiko transisi untuk menghindari aset yang terbengkalai dan dihargai tidak sesuai.
Memulai dengan tur produk atau pesan konsultasi dengan pakar IBM® untuk melihat manfaat yang dapat diperoleh organisasi Anda dari Maximo Application Suite