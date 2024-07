Platform keamanan teratas IBM Cloud Pak® for Security Cloud Pak for Security adalah platform dasar yang memberikan pengalaman pengguna yang aman, terbuka, dan terpadu. Platform ini membantu perusahaan melindungi data di seluruh hybrid cloud, mengelola perangkat, mengamankan pekerja jarak jauh dan konsumen, serta memprediksi, mencegah, dan merespons ancaman modern. Bayar hanya untuk apa yang Anda gunakan, mulai dengan satu atau beberapa kemampuan unggulan dan kembangkan ke kemampuan baru dalam paket seiring waktu. Setiap solusi domain mencakup kemampuan yang dibangun di atas atau terintegrasi dengan IBM. Jelajahi Cloud Pak for Security