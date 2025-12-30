Solusi MDM berbiaya rendah yang dirancang khusus untuk usaha kecil dan menengah
Solusi manajemen perangkat mobile (MDM) ini memberikan pengalaman yang efisien dan intuitif untuk menyiapkan ponsel dan tablet iOS dan Android dengan cepat, menerapkan pengaturan keamanan, dan mendistribusikan aplikasi—semuanya dalam hitungan menit.
Tonton demo untuk melihat betapa mudahnya manajemen mobile.
Browser yang didukung
IBM MaaS360 Fast Start mendukung versi saat ini dan juga dua versi terakhir (kecuali untuk Internet Explorer) dari browser berikut:
Informasi agen iOS
IBM MaaS360 Fast Start untuk iOS 15.0+
Informasi agen Android
IBM MaaS360 Fast Start untuk Android 7.0+