IBM® MaaS360 Fast Start

Solusi MDM berbiaya rendah yang dirancang khusus untuk usaha kecil dan menengah

Manajemen perangkat mobile yang sederhana dan intuitif

IBM® MaaS360 Fast Start dirancang khusus untuk bisnis kecil dan menengah.

Solusi manajemen perangkat mobile (MDM) ini memberikan pengalaman yang efisien dan intuitif untuk menyiapkan ponsel dan tablet iOS dan Android dengan cepat, menerapkan pengaturan keamanan, dan mendistribusikan aplikasi—semuanya dalam hitungan menit.

Tonton demo untuk melihat betapa mudahnya manajemen mobile.

Pengaturan cepat, tidak ada sakit kepala
Siapkan dan jalankan iPhone dan Android tim Anda dalam hitungan menit dengan pendaftaran otomatis yang sederhana.
Keamanan bawaan yang dapat Anda percayai
Mulailah perlindungan sejak hari pertama dengan kebijakan yang telah ditetapkan yang mengikuti praktik terbaik industri—tidak memerlukan keahlian TI.
Mudah dikelola, mudah dikembangkan
Kontrol perangkat, perbarui pengaturan, dan bagikan aplikasi dari satu dasbor sederhana yang dapat digunakan siapa pun.
Skalakan dengan bisnis Anda
Tambahkan perangkat dan fitur baru kapan pun Anda membutuhkan—tanpa waktu henti atau kerumitan ekstra.

Rangkullah masa depan MDM

Temukan apa yang dapat dilakukan IBM MaaS360 Fast Start untuk bisnis Anda
  • Penerapan Zero-Touch: Perangkat terdaftar secara otomatis saat pengguna mulai menggunakannya
  • Manajemen dan keamanan perangkat: Konfigurasi keamanan dasar yang penting diterapkan di seluruh perangkat
  • Distribusi aplikasi: Penerapan aplikasi yang dibeli berdasarkan volume hanya dalam satu langkah
  • Akses sumber daya perusahaan: Untuk memfasilitasi wifi, VPN, dan email untuk akses pengguna
  • Dukungan jarak jauh: Mengunci, menemukan, dan menghapus perangkat
  • Dukungan perangkat dan aplikasi yang luas: Ponsel atau tablet iOS dan Android, serta aplikasi Apple Store dan aplikasi Google Play

Pengaturan 3 langkah yang mudah

Persyaratan sistem

Detail  

Browser yang didukung

 

IBM MaaS360 Fast Start mendukung versi saat ini dan juga dua versi terakhir (kecuali untuk Internet Explorer) dari browser berikut:

  • Google Chrome - 127
  • Firefox - 126
  • Safari - 17
  • Opera  - 53
  • Microsoft Edge - 105

Informasi agen iOS

 

IBM MaaS360 Fast Start untuk iOS 15.0+

 

Informasi agen Android

 

IBM MaaS360 Fast Start untuk Android 7.0+

 

Ambil langkah selanjutnya
