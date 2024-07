Organisasi IBM LinuxONE menerima penghargaan APAC 2023 Merit in ESG Architecture Award in Open EA Standards for Organizations dari Open Group karena berfokus pada dan secara aktif mempromosikan integrasi dan implementasi faktor ESG dalam pengambilan keputusan dan operasi perusahaan, menunjukkan kepemimpinan dalam hal keberlanjutan, tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik, solusi inovatif, serta praktik standar ESG.6