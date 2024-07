Jika Anda memigrasikan data dari database IBM PureData System for Analytics (Netezza), Anda harus terlebih dahulu mengekstrak tabel database secara lokal ke file CSV menggunakan "ekstrak angkat". Kemudian, Anda akan mentransfer file data CSV Anda ke zona pendaratan IBM Db2 Warehouse on Cloud menggunakan "lift put." Zona pendaratan IBM Db2 Warehouse on Cloud adalah volume yang sudah dialokasikan sebelumnya yang digunakan untuk pemuatan data dan awal. Terakhir, Anda akan memuat file data CSV yang diunggah ke mesin menggunakan "beban angkat." Setelah pemuatan selesai, Anda dapat menghapus file data dengan menggunakan "lift rm."

Jika Anda memigrasi satu set file CSV, Anda akan mengikuti serangkaian langkah yang serupa dengan di atas. Anda akan mulai dengan mentransfer file data CSV Anda ke zona pendaratan Db2 Warehouse on Cloud menggunakan "lift put." Zona pendaratan Db2 Warehouse on Cloud adalah volume yang sudah dialokasikan sebelumnya yang digunakan untuk pemuatan data dan awal. Terakhir, Anda akan memuat file data CSV yang diunggah ke mesin menggunakan "beban angkat." Setelah pemuatan selesai, Anda dapat menghapus file data menggunakan "lift rm."