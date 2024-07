IBM® Atlas IT eDiscovery Process Management mengotomatiskan komunikasi persyaratan dan fakta penemuan antara staf IT dan legal termasuk penugasan item tindakan, pemberitahuan, peringatan, perencanaan kerja, dan pencarian melalui pengamanan dan pengumpulan dokumen hukum. IBM Atlas IT eDiscovery Process Management memperluas Atlas eDiscovery Process Management untuk menyediakan satu sistem pencatatan tunggal dengan alur kerja untuk manajer legal, IT, dan lini bisnis.