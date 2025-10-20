Observabilitas GenAI

Memecahkan masalah dan mengatur aplikasi yang didukung agen dan LLM
Dashboard terperinci yang menampilkan metrik observabilitas IBM GenAI.

Demo Observabilitas gen AI

Jelajahi cara Instana melacak dan mengoptimalkan gen AI dan komponen agen.

Lihat dan kelola aplikasi AI Anda dengan konteks keseluruhan lapisan

 

IBM® Instana GenAI Observability membawa pemantauan AI ke dalam alur kerja andal yang sama yang telah digunakan tim untuk aplikasi keseluruhan lapisan mereka. Perangkat lunak ini secara otomatis menemukan dan memetakan agen, rantai, dan tugas, kemudian menghubungkan data mereka ke seluruh infrastruktur Anda. Dengan visibilitas bawaan untuk prompt, output, token, latensi, biaya, dan kesalahan, tim dapat dengan cepat melacak masalah, mengoptimalkan kinerja, dan mengoperasikan aplikasi berbasis AI dengan percaya diri.

Didukung oleh standar OpenLLmetry, Instana mendukung penyedia dan kerangka kerja terkemuka, termasuk IBM watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph, dan CrewAI, serta waktu proses seperti vLLM dan GPU. Pendekatan ekosistem terbuka ini membuat observabilitas AI Anda tetap portabel, hemat biaya, dan siap untuk tata kelola, memberi Anda kejelasan secara menyeluruh dari model ke infrastruktur tanpa perlu berganti-ganti alat.

 
Manfaat
Analisis akar masalah yang lebih cepat di seluruh aplikasi AI

Mempercepat analisis akar masalah dengan penelusuran terpadu di seluruh agen, alat, model, dan layanan tanpa peralihan konteks.
Kontrol dan optimalkan token dan biaya AI

Kontrol pengeluaran dan kejutan dengan token dan visibilitas biaya yang dimodelkan per permintaan, pengguna, model, atau tenant.
Perkuat sinyal keandalan, tata kelola, dan kepatuhan

Tingkatkan keandalan dan tata kelola dengan sinyal siap kebijakan, termasuk latensi, kesalahan, prompt, dan output.

Fitur

Pemetaan kerangka kerja AI Pelacakan AI generatif end-to-end Token dan analisis biaya Sinyal kualitas, keamanan, dan kebijakan Buka ekosistem dan waktu proses
