IBM® Instana GenAI Observability membawa pemantauan AI ke dalam alur kerja andal yang sama yang telah digunakan tim untuk aplikasi keseluruhan lapisan mereka. Perangkat lunak ini secara otomatis menemukan dan memetakan agen, rantai, dan tugas, kemudian menghubungkan data mereka ke seluruh infrastruktur Anda. Dengan visibilitas bawaan untuk prompt, output, token, latensi, biaya, dan kesalahan, tim dapat dengan cepat melacak masalah, mengoptimalkan kinerja, dan mengoperasikan aplikasi berbasis AI dengan percaya diri.

Didukung oleh standar OpenLLmetry, Instana mendukung penyedia dan kerangka kerja terkemuka, termasuk IBM watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph, dan CrewAI, serta waktu proses seperti vLLM dan GPU. Pendekatan ekosistem terbuka ini membuat observabilitas AI Anda tetap portabel, hemat biaya, dan siap untuk tata kelola, memberi Anda kejelasan secara menyeluruh dari model ke infrastruktur tanpa perlu berganti-ganti alat.