Observabilitas Agen AI dan LLM

Memahami, memecahkan masalah, dan mengatur aplikasi yang didukung agen dan LLM dalam skala besar
Seiring organisasi beralih dari tahap eksperimen dengan AI generatif ke penerapan AI agentik di lingkungan produksi, berbagai tantangan operasional baru mulai muncul. Sistem AI bukan lagi model yang terisolasi, mereka adalah alur kerja dinamis agen, LLM, dan layanan yang membuat keputusan secara real-time. Alat pengamatan tradisional tidak dirancang untuk sistem yang bernalar, berkembang, dan bertindak secara mandiri, meninggalkan tim tanpa visibilitas dan konteks yang diperlukan untuk memastikan kinerja, mengendalikan biaya, dan mempertahankan kepercayaan.
Aplikasi AI terus berkembang seiring dengan perubahan agen, model, dan dependensi, sehingga sulit untuk memahami apa yang sedang berjalan dan bagaimana komponen berinteraksi.
Tim tidak memiliki cara yang konsisten untuk mengukur kualitas output, relevansi, dan akurasi di seluruh alur kerja AI, mengandalkan tinjauan manual dan pemeriksaan spot.
Sistem AI dapat mengalami penyimpangan seiring waktu, dengan perubahan pada latensi, output, dan penggunaan token yang sulit dideteksi sebelum berdampak pada pengguna atau anggaran.
Tim tidak dapat dengan mudah memahami bagaimana atau mengapa agen mengambil keputusan, sehingga sulit untuk memecahkan masalah alur kerja atau memastikan akuntabilitas dan tata kelola.
IBM® Instana menyediakan observabilitas seluruh tumpukan untuk aplikasi yang didukung AI, memperluas kemampuan Observabilitas Gen AI yang sudah ada dengan visibilitas yang lebih mendalam terhadap perilaku agen, proses pengambilan keputusan, dan dampak bisnis.
Instana secara otomatis menemukan komponen AI, melacak alur kerja menyeluruh di seluruh agen dan layanan, serta menghubungkan sinyal kinerja, biaya, dan kualitas dalam solusi terpadu. Dengan evaluasi bawaan, baseline adaptif, dan visibilitas tingkat tugas ke dalam penalaran agen, tim dapat terus memantau, memahami, dan mengoptimalkan sistem AI dalam produksi.
Hasilnya adalah pergeseran dari pemecahan masalah reaktif ke operasi AI yang proaktif dan diatur, memungkinkan tim mengelola kinerja, mengontrol biaya, dan membangun kepercayaan pada AI dalam skala besar.
Pantau latensi, throughput, penggunaan token, dan biaya di seluruh model dan layanan. Identifikasi pendorong biaya, optimalkan penggunaan, dan selaraskan kinerja AI dengan tujuan operasional.
Melacak permintaan di seluruh agen, panggilan LLM, alat, dan layanan tradisional. Visualisasikan alur kerja lengkap dan pahami bagaimana komponen AI berinteraksi dalam konteks aplikasi penuh.
Lacak penggunaan token dan biaya model pada detail tertinggi untuk mengoptimalkan model, prompt, dan sewa. Gunakan insight ini untuk mencegah layanan kewalahan dan menyelaraskan pengeluaran dengan tujuan kinerja.
Menggunakan evaluasi bawaan, menilai output AI untuk akurasi, relevansi, dan konsistensi. Secara otomatis mempelajari perilaku normal untuk mendeteksi penyimpangan, anomali, dan perubahan kinerja dari waktu ke waktu.
Memahami bagaimana agen membuat keputusan dengan memvisualisasikan alur kerja multi-langkah, penggunaan alat, dan interaksi LLM. Mendiagnosis masalah lebih cepat dengan konteks penuh tentang bagaimana hasil dihasilkan.
Memahami bagaimana keputusan dibuat dan pastikan perilaku AI selaras dengan niat bisnis.
Terus mengevaluasi output dan deteksi drift atau degradasi sejak dini.
Lacak penggunaan token dan driver biaya untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi.
Kurangi MTTR dan hilangkan penyebaran alat dengan visibilitas terpadu di seluruh AI dan aplikasi.
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Lihat bagaimana Agen AI mengubah deteksi & resolusi anomali.
Lihat bagaimana agen AI dan LLM memprediksi dan mencegah masalah TI secara real-time.
Observabilitas AI Agent dan LLM IBM® Instana memberikan visibilitas mendalam ke dalam sistem AI. Langkah ini memungkinkan tim untuk secara otomatis menemukan komponen AI, mengevaluasi output, memantau kinerja dan biaya, dan memahami bagaimana keputusan dibuat di seluruh alur kerja yang kompleks.
IBM® Instana secara otomatis melacak setiap permintaan AI di seluruh alur kerja AI - mulai dari prompt pengguna hingga inferensi model dan layanan hilir apa pun, tanpa memerlukan instrumentasi manual. Instana memetakan semua dependensi, menghubungkan pola latensi dan kesalahan, dan menyoroti masalah seperti inferensi lambat, kemacetan token, kinerja GPU yang menurun, atau kegagalan prompt.
Instana memberikan visibilitas terperinci ke dalam penggunaan token dan biaya di seluruh model, layanan, dan alur kerja, membantu tim mengidentifikasi pendorong biaya, mengoptimalkan penggunaan, dan mencegah pengeluaran tak terduga.
Instana menggabungkan pemantauan real-time dengan evaluasi berkelanjutan dan baselining adaptif untuk deteksi masalah kinerja, drift dan anomali lebih awal, memastikan sistem AI tetap andal dan selaras dengan hasil yang diinginkan.
Ya. Instana menyediakan pengamatan seluruh tumpukan terpadu di seluruh komponen AI dan layanan tradisional, memungkinkan visibilitas menyeluruh dan pemecahan masalah yang lebih cepat di seluruh aplikasi hybrid.
IBM® Instana menangkap metrik khusus AI seperti waktu eksekusi prompt, latensi inferensi, jumlah token, perilaku perutean model, waktu pembuatan penyematan, dan latensi pengambilan basis data vektor. Ini juga memunculkan kesalahan seperti batas konteks-jendela, prompt yang salah format, dan peristiwa waktu tunggu, membantu tim memantau perilaku model dan layanan di sekitarnya.
Instana memvisualisasikan setiap langkah dalam pipeline RAG atau multi-model, termasuk layanan menanamkan, penyimpanan vektor, panggilan API, titik akhir LLM, dan layanan mikro hilir. Analitiknya secara otomatis mengidentifikasi akar masalah masalah seperti pengambilan lambat, loop fallback, saturasi model, atau hambatan API, membuat pemecahan masalah lebih efisien.