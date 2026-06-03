Observabilitas Agen AI dan LLM

IBM® Instana menyediakan observabilitas seluruh tumpukan untuk aplikasi yang didukung AI, memperluas kemampuan Observabilitas Gen AI yang sudah ada dengan visibilitas yang lebih mendalam terhadap perilaku agen, proses pengambilan keputusan, dan dampak bisnis.​

​

Instana secara otomatis menemukan komponen AI, melacak alur kerja menyeluruh di seluruh agen dan layanan, serta menghubungkan sinyal kinerja, biaya, dan kualitas dalam solusi terpadu. Dengan evaluasi bawaan, baseline adaptif, dan visibilitas tingkat tugas ke dalam penalaran agen, tim dapat terus memantau, memahami, dan mengoptimalkan sistem AI dalam produksi.​

​

Hasilnya adalah pergeseran dari pemecahan masalah reaktif ke operasi AI yang proaktif dan diatur, memungkinkan tim mengelola kinerja, mengontrol biaya, dan membangun kepercayaan pada AI dalam skala besar.