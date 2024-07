IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration mengekstrak dan mentransformasi data dengan gaya apa pun dan memuatnya ke sistem apa pun. Hasilnya adalah time to value yang cepat. Sistem ini menyediakan fungsi transformasi bawaan dan kerangka kerja metadata umum yang meningkatkan efisiensi. Sistem ini juga menawarkan beberapa opsi untuk mengirimkan data–ETL massal (ekstraksi, transformasi, dan muat), virtual (federasi), dan tambahan (replikasi data).