IMS Online Reorganization Facility for z/OS

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Ikhtisar

Menata ulang basis data IMS tanpa memutuskannya dari jaringan

IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS menata ulang banyak jenis basis data IMS sekaligus tetap dapat diakses oleh aplikasi. Dengan menggunakan produk ini, Administrator Basis Data (DBA) IMS sekarang dapat menata ulang basis data IMS sekaligus mengizinkan akses penuh aplikasi IMS ke basis data.

Fitur

Menata ulang basis data IMS

IMS Online Reorganization Facility for z/OS menangani semua tugas yang diperlukan untuk menata ulang basis data IMS termasuk: mengekspor dan memuat ulang data, memecahkan prefix basis data, membangun kembali pengindeksan sekunder, memvalidasi koneksi struktural basis data, dan menyalin dengan persis basis data yang ditata ulang.
Memenuhi semua kebutuhan penataan ulang Anda

Dapatkan semua prosedur penataan ulang yang diperlukan dalam satu langkah sederhana – menghilangkan kebutuhan akan intervensi operator selama dan setelah penataan ulang selesai.
Mengurangi waktu henti basis data

Kurangi waktu henti basis data dari jam menjadi detik – meningkatkan ketersediaan basis data untuk aplikasi 24x7x365.
Menata ulang beberapa jenis basis data

Menata ulang tipe basis data HDAM, HIDAM, HISAM, SHISAM, PHDAM, dan PHIDAM.
Keamanan modern untuk data penting

Lindungi data sensitif dengan  enkripsi yang mendalam dari IBM Z dan kontrol akses tanpa memerlukan perubahan kode.

Pelajari lebih lanjut tentang proses penataan ulang online IMS

IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS menganalisis dan mengevaluasi kondisi manajemen ruang terhadap kebijakan yang ditentukan pengguna untuk menentukan kapan ambang batas dilanggar. Alat ini mendeteksi masalah sebelum dapat berdampak negatif pada aplikasi IMS. Anda dapat menjadwalkan kapan Anda ingin menata ulang basis data online dengan menentukan terlebih dahulu jendela penataan ulang online, membantu menghemat sumber daya DBA, waktu CPU, dan meningkatkan ketersediaan basis data.

Fase verifikasi adalah fase pertama dari proses penataan ulang online. IMS Online Reorganization Facility for z/OS menggunakan fase ini untuk memvalidasi bahwa basis data IMS dapat ditata ulang. Alat ini memeriksa rilis IMS dan tingkat komponen, pendaftaran DBRC dan definisi DBD basis data, pernyataan kontrol alat, dan kumpulan data bayangan dan sementara dialokasikan dengan benar. Penataan ulang akan dilanjutkan jika langkah verifikasi ini berhasil diselesaikan.

Basis data IMS dijeda sesaat untuk memungkinkan buffer basis data disinkronkan dengan kumpulan data dari basis data IMS. Hal ini memastikan bahwa pembaruan terbaru ditangkap dalam kumpulan data basis data IMS asli. Kemudian kumpulan data dari basis data IMS asli disalin ke kumpulan data basis data IMS bayangan. Ketika penyalinan ini selesai, jeda singkat kedua dilakukan untuk menangkap pembaruan apa pun yang dibuat pada kumpulan data dari basis data IMS asli. Pembaruan ini juga diterapkan pada kumpulan data bayangan.

Setelah kumpulan data dari basis data IMS bayangan dibuat, data tersebut akan diekspor menggunakan alat pengekspor dan dimuat kembali menggunakan alat pemuatan. Jika terdapat indeks sekunder, mereka juga dibuat kembali. Hubungan logis internal dipecahkan dan diperbarui menggunakan alat resolusi prefix. Basis data bayangan IMS yang ditata ulang adalah penyalinan persis dengan alat penyalinan persis dan koneksi struktural dapat diperiksa menggunakan alat pemeriksa koneksi struktural.

Setelah penataan ulang kumpulan data bayangan selesai, kumpulan data dari basis data IMS asli ditukar dengan kumpulan data dari basis data IMS bayangan yang ditata ulang. Status basis data REORG akan disampaikan ke IMS DBRC. Jika definisi basis data IMS DBD berubah, IMS Online Reorganization Facility akan melakukan ACBGEN. Terakhir, basis data IMS dimulai ulang secara internal oleh alat ini dengan perintah /START dan fase pengambilalihan selesai.

Pada langkah penyelesaian, laporan akhir dibuat dan kumpulan data dari basis data IMS bayangan dihapus.

Sumber daya

Sumber daya ahli untuk membantu Anda berhasil

IMS Database Solution Pack for z/OS
IMS Database Solution Pack for z/OS

Mendukung pengaturan kembali basis data online untuk mendukung ketersediaan 24x7 dan mengelola basis data IMS dan HALDB yang berfungsi penuh.
IBM IMS Tools Base for z/OS
IMS Tools

Tingkatkan kinerja sistem IMS Anda dengan database dan alat manajemen transaksi khusus aplikasi yang tersedia sesuai permintaan.
UI hybrid IMS Enterprise Suite Connect
IMS Enterprise Suite

Mendukung teknologi integrasi terbuka untuk memungkinkan pengembangan aplikasi baru dan memperluas akses ke transaksi dan data IMS.
IMS HPSG Tools for zOS
Pertanyaan Umum tentang Paket Solusi IMS Tools

Temukan jawaban dan pelajari petunjuk serta tips untuk pengaturan optimal paket solusi IMS Tools.
Ilustrasi IBM zOS Connect
IBM z/OS Connect

Merancang dan menjalankan API yang sesuai dengan OpenAPI untuk berinteraksi dengan aplikasi dan data z/OS.
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Daftar Putar Video IMS Tools

Daftar video ini mencakup demo dan siaran web untuk IBM IMS serta produk dan teknologi terkait.
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