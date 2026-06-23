IMS Online Reorganization Facility for z/OS

Basis data IMS dijeda sesaat untuk memungkinkan buffer basis data disinkronkan dengan kumpulan data dari basis data IMS. Hal ini memastikan bahwa pembaruan terbaru ditangkap dalam kumpulan data basis data IMS asli. Kemudian kumpulan data dari basis data IMS asli disalin ke kumpulan data basis data IMS bayangan. Ketika penyalinan ini selesai, jeda singkat kedua dilakukan untuk menangkap pembaruan apa pun yang dibuat pada kumpulan data dari basis data IMS asli. Pembaruan ini juga diterapkan pada kumpulan data bayangan.