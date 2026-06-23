Menata ulang basis data IMS tanpa memutuskannya dari jaringan
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS menata ulang banyak jenis basis data IMS sekaligus tetap dapat diakses oleh aplikasi. Dengan menggunakan produk ini, Administrator Basis Data (DBA) IMS sekarang dapat menata ulang basis data IMS sekaligus mengizinkan akses penuh aplikasi IMS ke basis data.
Menata ulang basis data IMS
IMS Online Reorganization Facility for z/OS menangani semua tugas yang diperlukan untuk menata ulang basis data IMS termasuk: mengekspor dan memuat ulang data, memecahkan prefix basis data, membangun kembali pengindeksan sekunder, memvalidasi koneksi struktural basis data, dan menyalin dengan persis basis data yang ditata ulang.
Dapatkan semua prosedur penataan ulang yang diperlukan dalam satu langkah sederhana – menghilangkan kebutuhan akan intervensi operator selama dan setelah penataan ulang selesai.
Kurangi waktu henti basis data dari jam menjadi detik – meningkatkan ketersediaan basis data untuk aplikasi 24x7x365.
Menata ulang tipe basis data HDAM, HIDAM, HISAM, SHISAM, PHDAM, dan PHIDAM.
Lindungi data sensitif dengan enkripsi yang mendalam dari IBM Z dan kontrol akses tanpa memerlukan perubahan kode.
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS menganalisis dan mengevaluasi kondisi manajemen ruang terhadap kebijakan yang ditentukan pengguna untuk menentukan kapan ambang batas dilanggar. Alat ini mendeteksi masalah sebelum dapat berdampak negatif pada aplikasi IMS. Anda dapat menjadwalkan kapan Anda ingin menata ulang basis data online dengan menentukan terlebih dahulu jendela penataan ulang online, membantu menghemat sumber daya DBA, waktu CPU, dan meningkatkan ketersediaan basis data.
Fase verifikasi adalah fase pertama dari proses penataan ulang online. IMS Online Reorganization Facility for z/OS menggunakan fase ini untuk memvalidasi bahwa basis data IMS dapat ditata ulang. Alat ini memeriksa rilis IMS dan tingkat komponen, pendaftaran DBRC dan definisi DBD basis data, pernyataan kontrol alat, dan kumpulan data bayangan dan sementara dialokasikan dengan benar. Penataan ulang akan dilanjutkan jika langkah verifikasi ini berhasil diselesaikan.
Basis data IMS dijeda sesaat untuk memungkinkan buffer basis data disinkronkan dengan kumpulan data dari basis data IMS. Hal ini memastikan bahwa pembaruan terbaru ditangkap dalam kumpulan data basis data IMS asli. Kemudian kumpulan data dari basis data IMS asli disalin ke kumpulan data basis data IMS bayangan. Ketika penyalinan ini selesai, jeda singkat kedua dilakukan untuk menangkap pembaruan apa pun yang dibuat pada kumpulan data dari basis data IMS asli. Pembaruan ini juga diterapkan pada kumpulan data bayangan.
Setelah kumpulan data dari basis data IMS bayangan dibuat, data tersebut akan diekspor menggunakan alat pengekspor dan dimuat kembali menggunakan alat pemuatan. Jika terdapat indeks sekunder, mereka juga dibuat kembali. Hubungan logis internal dipecahkan dan diperbarui menggunakan alat resolusi prefix. Basis data bayangan IMS yang ditata ulang adalah penyalinan persis dengan alat penyalinan persis dan koneksi struktural dapat diperiksa menggunakan alat pemeriksa koneksi struktural.
Setelah penataan ulang kumpulan data bayangan selesai, kumpulan data dari basis data IMS asli ditukar dengan kumpulan data dari basis data IMS bayangan yang ditata ulang. Status basis data REORG akan disampaikan ke IMS DBRC. Jika definisi basis data IMS DBD berubah, IMS Online Reorganization Facility akan melakukan ACBGEN. Terakhir, basis data IMS dimulai ulang secara internal oleh alat ini dengan perintah /START dan fase pengambilalihan selesai.
Pada langkah penyelesaian, laporan akhir dibuat dan kumpulan data dari basis data IMS bayangan dihapus.
Sumber daya ahli untuk membantu Anda berhasil
Mendukung pengaturan kembali basis data online untuk mendukung ketersediaan 24x7 dan mengelola basis data IMS dan HALDB yang berfungsi penuh.
Tingkatkan kinerja sistem IMS Anda dengan database dan alat manajemen transaksi khusus aplikasi yang tersedia sesuai permintaan.
Mendukung teknologi integrasi terbuka untuk memungkinkan pengembangan aplikasi baru dan memperluas akses ke transaksi dan data IMS.
Temukan jawaban dan pelajari petunjuk serta tips untuk pengaturan optimal paket solusi IMS Tools.
Merancang dan menjalankan API yang sesuai dengan OpenAPI untuk berinteraksi dengan aplikasi dan data z/OS.
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