IBM® IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS Library Integrity Utilities memastikan sumber daya IMS DBD (basis data) dan PSB (aplikasi) konsisten di antara perpustakaan utama.

Alat ini membantu menjamin bahwa hubungan basis data dan definisi ada ketika DBD dan PSB dibuat. Ini memiliki keistimewaan fungsi untuk memastikan bahwa perpustakaan ACB IMS konsisten dan bebas dari masalah. Proses ini memverifikasi bahwa semua anggota ACB dibuat di IMS yang sama versi dan tingkat rilis. Solusi ini juga dapat membuat IMS ACB dari IMS Blok kontrol DBD dan PSB.