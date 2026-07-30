IBM® IMS Library Integrity Utilities for z/OS

Validasi, bandingkan, petakan, pulihkan, laporkan, dan buat ulang basis data IMS serta definisi program
Memastikan integritas dan konsistensi basis data IMS
IMS Library Integrity Utilities for z/OS memvalidasi, membandingkan, memetakan, memulihkan, melaporkan, dan meregenerasi pustaka IMS, memastikan integritas ACB, DBD, PSB, dan MFS. Sistem ini memetakan dan membandingkan blok kontrol, menciptakan kembali sumber, dan menyediakan GUI untuk memvisualisasikan hubungan.
Melindungi konsistensi basis data dan aplikasi
Ketika basis data IMS dimuat dengan satu set definisi basis data dan kemudian diakses dengan set definisi basis data lain, masalah dapat terjadi yang membuahkan hasil dalam masalah integritas data. IMS Library Alat Integrity Utilities for z/OS dapat mendeteksi masalah ini sebelum membuat masalah integritas data yang serius dalam basis data produksi IMS. Jadi, alat dapat mencegah masalah batch IMS dan aplikasi online dengan memverifikasi blok kontrol IMS selama otorisasi basis data.
IMS Library Integrity Utilities memastikan sumber daya IMS DBD (basis data) dan PSB (aplikasi) konsisten di antara perpustakaan utama.
Alat ini membantu menjamin bahwa hubungan basis data dan definisi ada ketika DBD dan PSB dibuat. Ini memiliki keistimewaan fungsi untuk memastikan bahwa perpustakaan ACB IMS konsisten dan bebas dari masalah. Proses ini memverifikasi bahwa semua anggota ACB dibuat di IMS yang sama versi dan tingkat rilis. Solusi ini juga dapat membuat IMS ACB dari IMS Blok kontrol DBD dan PSB.
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IMS Library Integrity Utilities memverifikasi konsistensi basis data IMS dan sumber daya aplikasi di berbagai pustaka. Alat ini dapat memeriksa hingga sepuluh pustaka sekaligus untuk memastikan konsistensi antara definisi IMS DBD, PSB, dan ACB serta antara catatan IMS DBRC DB dan DSG dalam kumpulan data RECON. Alat ini juga dapat membandingkan blok kontrol IMS DBD dan PSB yang memiliki nama yang sama atau berbeda dan berada di pustaka yang sama atau berbeda.
IMS Library Integrity Utilities dapat mengonversi blok kontrol IMS DBD, PSB, MFS dan ACB kembali ke pernyataan kontrol sumber aslinya. Kemampuan ini berguna ketika pustaka sumber asli tidak dapat lagi ditemukan dan definisi perlu diubah. Alat ini dapat membandingkan definisi layar terminal IMS Message Format Service (MFS) yang berada di pustaka IMS MFS yang sama atau berbeda.
IMS Library Integrity Utilities dapat membuat banyak laporan untuk membantu administrator basis data IMS mengelola pustaka IMS DBD, PSB, ACB, dan MFS, kumpulan data IMS DBRC RECON, serta Katalog IMS. Laporan tersebut mencakup pemetaan rinci definisi IMS DBD, PSB, dan ACB—serta laporan matriks yang menunjukkan perbandingan antara beberapa pustaka basis data dan aplikasi. Terdapat juga laporan yang merangkum isi kumpulan data pustaka IMS DBD, PSB, dan ACB.
Ketika ekstensi IMS Library Integrity Utilitas DBD/PSB Viewer adalah diinstal dengan IMS Administration Foundation for z/OS, pengguna dapat memperoleh tampilan grafis dari basis data IMS dan struktur aplikasi. Jadi, Sumber IMS DBD dan PSB dapat dilihat serta hubungan antara IMS DBD, DBD logis, DBD, dan PSB.
Kemampuan utama untuk menjaga integritas IMS
IMS Library Integrity Utilities for z/OS adalah bagian dari paket solusi IMS Tools yang membantu administrator mengelola operasi secara efisien sekaligus memastikan konsistensi perpustakaan. Solusi ini menjaga akurasi dan pemulihan dengan memvalidasi definisi, mencegah ketidakcocokan, mengidentifikasi perbedaan, dan meregenerasi informasi kontrol—mengurangi risiko dan mendukung operasi yang andal dalam skala besar.
Deteksi ketidakcocokan seperti penggunaan DBD yang salah sebelum eksekusi dimulai. Cara ini membantu tim menghindari inkonsistensi struktural yang dapat menyebabkan korupsi dan mendukung operasi basis data IMS yang lebih andal.
Verifikasikan bahwa definisi subsistem IMS yang diperlukan telah ditetapkan dan dapat diakses sebelum beban kerja dijalankan. Ini membantu tim mencegah masalah waktu proses yang disebabkan oleh elemen konfigurasi yang hilang atau tidak lengkap.
Identifikasi perbedaan dengan membandingkan anggota di seluruh perpustakaan yang relevan. Langkah ini membantu tim menjaga lingkungan tetap selaras, mengurangi penyimpangan konfigurasi, dan mendukung praktik manajemen basis data yang konsisten.
Kembalikan pernyataan kontrol sumber penting dan bangun kembali anggota perpustakaan yang hilang atau rusak. Solusi ini membantu tim mempercepat upaya pemulihan dan melestarikan informasi yang diperlukan untuk menjaga integritas basis data.
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