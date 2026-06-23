Menata ulang basis data IMS tanpa memutuskannya dari jaringan
IMS High Performance Load for z/OS mengurangi CPU dan waktu proses untuk aplikasi tertentu dan pemuatan basis data IMS. Alat ini menganalisis kinerja basis data dan menyiapkan laporan yang berisi statistik tentang penggunaan ruang dan koneksi struktural segmen. Alat ini membuat kumpulan data daftar tidak langsung (ILDS) dari Basis Data Besar dengan Ketersediaan Tinggi (HALDB) yang kompatibel dengan yang dibuat oleh utilitas IMS HD Reorganization Reload standar IMS.
Mencapai kinerja tinggi
IMS High Performance Load for z/OS dirancang untuk memberikan pemrosesan berkinerja tinggi berdasarkan pengaturan parameter default. Anda bisa mendapatkan kinerja yang dioptimalkan pada setiap pekerjaan penataan ulang. Alat ini terdiri dari utilitas IMS HP Load, utilitas Pengurutan Fisik untuk utilitas Reload dan Bitmap Resetter. Alat ini juga menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi beban (Load API).
Menghindari menulis pernyataan DD untuk kumpulan data basis data karena IMS HP Load dapat secara dinamis mengalokasikan kumpulan data dari basis data untuk basis data yang berfungsi penuh dan HALDB.
Data yang dibuat oleh IMS HP Load, seperti kumpulan data DFSURWF, kompatibel dengan utilitas standar IMS.
IMS HP Load tidak memerlukan inisialisasi kumpulan data partisi HALDB sebelum memuat ulang. Untuk partisi yang tidak diisi oleh segmen mana pun selama pemuatan ulang, IMS HP Load menginisialisasi kumpulan data partisi.
IMS HP Load menyederhanakan penyetelan basis data dan analisis ruang dengan mengumpulkan data statistik utama dari berbagai input yang fleksibel dan format file terkompresi.
IMS HP Load menyediakan serangkaian lengkap prosedur pemuatan ulang penataan ulang berkinerja tinggi untuk pengaturan basis data ini: 1) HDAM (Metode Akses Langsung Hierarkis), 2) HIDAM (Metode Akses Langsung Terindeks Hierarkis), 3) HISAM (Metode Akses Sekuensial Terindeks Hierarkis), 4) SHISAM (Metode Akses Sekuensial Terindeks Hierarki Sederhana), 5) PHDAM (Metode Partisi Akses Langsung Hierarkis), dan 6) PHIDAM (Metode Partisi Akses Langsung Terindeks Hierarkis).
IMS HP Load menyediakan pemrosesan pemuatan ulang berkinerja tinggi untuk basis data. Utilitas ini adalah pengganti kinerja utilitas IMS HD Reorganization Reload (DFSURGL0). Utilitas IMS HP Load mendukung berbagai pengaturan basis data. Alat ini membuat kumpulan data daftar tidak langsung (ILDS) dari HALDB yang kompatibel dengan yang dibuat oleh utilitas IMS HD Reorganization Reload standar IMS. Utilitas ini juga menyediakan laporan yang berisi statistik tentang penggunaan ruang dan koneksi struktural segmen.
IMS HP Load menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi Load (Load API). Dengan menggunakan Load API, Anda dapat menjalankan proses pemuatan awal jauh lebih cepat daripada IMS DL/I.
Utilitas ini mengurutkan kumpulan data dari basis data yang tidak diekspor yang dihasilkan untuk basis data HDAM guna mengurangi waktu yang telah berlalu yang diperlukan untuk memuat ulang basis data. Alat ini juga mengurutkan kumpulan data dari basis data yang tidak diekspor untuk basis data HDAM, PHDAM, HIDAM, PHIDAM, HISAM atau SHISAM. Utilitas ini juga menyediakan laporan yang dapat digunakan dalam analisis penyetelan parameter pengacakan.
Utilitas Pengatur Ulang Bitmap dapat digunakan untuk menyesuaikan bitmap dari basis data HDAM, HIDAM, PHDAM, atau PHIDAM untuk mengakomodasi pengemasan blok basis data yang lebih padat.
Sumber daya ahli untuk membantu Anda berhasil
Mendukung pengaturan kembali basis data online untuk mendukung ketersediaan 24x7 dan mengelola basis data IMS dan HALDB yang berfungsi penuh.
Tingkatkan kinerja sistem IMS Anda dengan database dan alat manajemen transaksi khusus aplikasi yang tersedia sesuai permintaan.
Mendukung teknologi integrasi terbuka yang memungkinkan pengembangan aplikasi baru dan memperluas akses ke transaksi dan data IMS.
Temukan jawaban dan pelajari petunjuk serta tip untuk pengaturan optimal paket solusi IMS Tools.
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