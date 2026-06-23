IMS High Performance Load for z/OS

Utilitas ini mengurutkan kumpulan data dari basis data yang tidak diekspor yang dihasilkan untuk basis data HDAM guna mengurangi waktu yang telah berlalu yang diperlukan untuk memuat ulang basis data. Alat ini juga mengurutkan kumpulan data dari basis data yang tidak diekspor untuk basis data HDAM, PHDAM, HIDAM, PHIDAM, HISAM atau SHISAM. Utilitas ini juga menyediakan laporan yang dapat digunakan dalam analisis penyetelan parameter pengacakan.