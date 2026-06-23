IMS High Performance Image Copy for z/OS

Membuat sumber daya basis data cadangan dan pemulihan berkecepatan tinggi

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Pria yang bekerja di laptop duduk di meja

Ikhtisar

Fitur penyalinan dan pemulihan basis data berkecepatan tinggi

IBM® IMS High Performance Image Copy for z/OS menyediakan fitur penyalinan dan pemulihan basis data berkecepatan tinggi untuk pencadangan dan pemulihan kumpulan data dari basis data yang cepat. Alat ini mengotomatiskan operasi manual rawan kesalahan yang biasanya diperlukan untuk membuat pencadangan basis data IMS. Alat ini membantu Anda mempercepat waktu pencadangan dan pemulihan basis data dengan mendukung pengambilan cepat salinan gambar dan metode mulai ulang.

IMS High Performance Image Copy mengurangi waktu tidak tersedianya kumpulan data dari basis data. Kemampuan operasi otomatis membuat basis data offline sebelum mengambil salinan gambar batch dan memulainya ulang setelah proses tersebut.

Fitur

Fitur

IMS HP Image Copy mengurangi waktu berjalan dengan membuat salinan gambar untuk lebih dari satu kumpulan data basis data. Alat ini juga mengurangi waktu basis data tidak tersedia selama penyalinan dan pemulihan gambar.

Coder perempuan menunjuk ke layar perangkat saat duduk bersama rekan kerja di kantor

IMS HP Image Copy membutuhkan lebih sedikit pekerjaan manual untuk mengontrol kumpulan data salinan gambar output dengan menggunakan templat penamaan. Alat ini meminimalkan waktu henti/mulai basis data manual dengan IMS Tools Online System Interface.

Seorang pria yang sedang duduk di meja sambil bekerja di komputer

Dengan menumpuk output fungsi Pencadangan Basis Data, IMS HP Image Copy mengurangi jumlah volume tape yang digunakan dan mengurangi biaya operasional.

Gambar monitor yang menampilkan berbagai dasbor

IMS HP Image Copy menyimpan laporan dalam repositori yang dikelola secara terpusat. Alat ini mengumpulkan statistik basis data dan menyimpannya di repositori pusat untuk digunakan dengan alat atau produk IMS.

Seorang programer komputer pria muda sedang mengetik di komputer desktop sambil duduk di meja di kantor

Contoh penggunaan

Contoh penggunaan

IBM IMS High Performance (HP) Image Copy for z/OS membuat salinan gambar, yang merupakan salah satu sumber daya utama yang terlibat dalam pemulihan basis data IMS. Alat ini mendukung beberapa jenis pencadangan basis data yang berbeda dan solusi pemrosesan penyimpanan replikasi cepat dari produk IBM maupun bukan IBM. Alat ini berinteraksi dengan prosesor perintah IMS untuk menghilangkan kebutuhan menghentikan dan memulai ulang basis data IMS. Selain menyalin basis data IMS secara persis, IMS HP Image Copy memungkinkan pembuatan salinan dari kumpulan data basis data IMS.
Penyalinan persis IMS batch dan serentak

IMS HP Image Copy dapat membuat salinan persis secara “batch” atau “serentak”. Salinan persis secara batch dibuat ketika basis data IMS dibuat offline dengan perintah /DBR atau /DBD atau tetap online dengan perintah IMS DB QUIESCE. Salinan persis serentak dibuat saat basis data IMS masih tersedia untuk diperbarui. Salinan persis serentak memerlukan kumpulan data log yang diarsipkan IMS untuk pemulihan karena pembaruan mungkin telah terjadi selama penyalinan persis dibuat.
Dukungan replikasi cepat

IMS HP Image Copy mendukung prosesor penyimpanan replikasi cepat dari IBM, EMC, dan Hitachi. Jika menggunakan IBM, alat ini meluncurkan IBM FlashCopy. Dengan EMC, alat ini menggunakan dukungan EMC TimeFinder. Dengan Hitachi, alat ini meluncurkan dukungan FlashCopy yang disediakan oleh perangkat lunak Hitachi Emulation. Prosesor penyimpanan ini memungkinkan salinan persis diambil dengan cepat dengan mengelola penyalinan data di tingkat prosesor penyimpanan.
Laporan statistik

IMS HP Image Copy menghasilkan laporan ringkasan proses selama pemrosesan penyalinan persis. Laporan ini menyimpan catatan salinan persis yang dibuat dan semua laporan disimpan di repositori IMS Tools Knowledge Base (ITKB) untuk tampilan terpusat dan analisis historis.
Pembuatan salinan persis ganda dan manajemen yang fleksibel

IMS HP Image Copy memungkinkan pembuatan dan pengelolaan banyak salinan persis dari basis data IMS yang sama dalam sekali proses. Salinan ini dapat diarahkan ke media atau lokasi yang berbeda, seperti disk dan tape, untuk mendukung beragam strategi pemulihan, pengujian, dan pemulihan bencana. Solusi ini terintegrasi dengan SMS dan standar khusus lokasi untuk memastikan penamaan, penyimpanan, dan pembuatan katalog salinan persis yang konsisten, membantu organisasi meningkatkan ketahanan sekaligus menyederhanakan administrasi pencadangan dan persyaratan kepatuhan.

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Sumber daya

Sumber daya

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