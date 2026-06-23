IBM® IMS High Performance Image Copy for z/OS menyediakan fitur penyalinan dan pemulihan basis data berkecepatan tinggi untuk pencadangan dan pemulihan kumpulan data dari basis data yang cepat. Alat ini mengotomatiskan operasi manual rawan kesalahan yang biasanya diperlukan untuk membuat pencadangan basis data IMS. Alat ini membantu Anda mempercepat waktu pencadangan dan pemulihan basis data dengan mendukung pengambilan cepat salinan gambar dan metode mulai ulang.

IMS High Performance Image Copy mengurangi waktu tidak tersedianya kumpulan data dari basis data. Kemampuan operasi otomatis membuat basis data offline sebelum mengambil salinan gambar batch dan memulainya ulang setelah proses tersebut.