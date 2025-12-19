IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Kelola lingkungan IMS ETO Anda dengan lancar
IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS memungkinkan terminal VTAM untuk masuk ke IMS Transactional Manager (IMS TM) – bahkan jika mereka tidak ditentukan selama proses penentuan sistem IMS. Tanpa IMS ETO Support, penambahan, penghapusan, atau pengubahan terminal yang ditetapkan untuk IMS TM mengharuskan Anda untuk menghentikan sistem online Anda guna memasukkan perubahan.
IMS ETO Support mengelola semua pengaturan IMS ETO Anda, mengatur opsi global, dan mengganti opsi untuk pengguna dan terminal tertentu. Misalnya, Anda dapat mengatur opsi global untuk seluruh komunitas pengguna dan mengganti opsi untuk terminal atau ID pengguna tertentu.
Mengurangi waktu henti terjadwal yang terkait dengan pengelolaan terminal VTAM, sekaligus memungkinkan pengguna untuk memulai sesi IMS dari terminal VTAM mana pun di jaringan—menghasilkan akses yang lebih cepat dan lebih fleksibel ke sistem.
Mengaitkan pesan output dengan pengguna, bukan terminal, akan memperkuat keamanan IMS sekaligus mengurangi jumlah makro yang diperlukan, dan menyederhanakan penetapan jaringan terminal—menghemat waktu dan penyimpanan selama penyiapan sistem.
Untuk terminal ETO dan struktur pengguna, sumber daya tidak dialokasikan sampai diperlukan. Dan ketika tidak lagi diperlukan, sumber daya akan dihapus.
Lebih sedikit sumber daya programmer sistem yang terampil diperlukan untuk mempertahankan definisi terminal statis.