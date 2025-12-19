IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Kelola lingkungan IMS ETO Anda dengan lancar

Baca lembar data
Ringkasan

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS memungkinkan terminal VTAM untuk masuk ke IMS Transactional Manager (IMS TM) – bahkan jika mereka tidak ditentukan selama proses penentuan sistem IMS. Tanpa IMS ETO Support, penambahan, penghapusan, atau pengubahan terminal yang ditetapkan untuk IMS TM mengharuskan Anda untuk menghentikan sistem online Anda guna memasukkan perubahan.

IMS ETO Support mengelola semua pengaturan IMS ETO Anda, mengatur opsi global, dan mengganti opsi untuk pengguna dan terminal tertentu. Misalnya, Anda dapat mengatur opsi global untuk seluruh komunitas pengguna dan mengganti opsi untuk terminal atau ID pengguna tertentu.
Peningkatan ketersediaan sistem dan akses pengguna

Mengurangi waktu henti terjadwal yang terkait dengan pengelolaan terminal VTAM, sekaligus memungkinkan pengguna untuk memulai sesi IMS dari terminal VTAM mana pun di jaringan—menghasilkan akses yang lebih cepat dan lebih fleksibel ke sistem.
Keamanan IMS yang Ditingkatkan dengan Konfigurasi yang Disederhanakan

Mengaitkan pesan output dengan pengguna, bukan terminal, akan memperkuat keamanan IMS sekaligus mengurangi jumlah makro yang diperlukan, dan menyederhanakan penetapan jaringan terminal—menghemat waktu dan penyimpanan selama penyiapan sistem.
Minimalkan titik pemeriksaan dan waktu mulai ulang

Untuk terminal ETO dan struktur pengguna, sumber daya tidak dialokasikan sampai diperlukan. Dan ketika tidak lagi diperlukan, sumber daya akan dihapus.
Mengurangi pemeliharaan

Lebih sedikit sumber daya programmer sistem yang terampil diperlukan untuk mempertahankan definisi terminal statis.

Fitur

Penyederhanaan manajemen sistem

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS menyederhanakan pengelolaan lingkungan IMS ETO. Meskipun mendukung semua jenis terminal IMS, solusi ini juga mendukung penyesuaian layar masuk dan keluar pengguna – serta tampilan pesan kesalahan saat masuk. Solusi ini juga mendukung pencatatan informasi kesalahan terkait dengan menggunakan catatan log IMS. IMS ETO Support melacak semua definisi IMS ETO dan memungkinkannya untuk diperbarui tanpa IMS Restart.
Peningkatan proses masuk dan keluar

IMS ETO Support memiliki kemampuan khusus untuk masuk dan keluar ETO. Misalnya, produk ini memungkinkan setiap jenis perangkat (SLU1, SLU2, SLUP, dan ISC) untuk pindah langsung ke mode uji MFS setelah proses masuk ETO berhasil. Produk ini dapat membersihkan percakapan IMS, mengatur ulang status terminal, dan menghapus antrean pesan yang ada selama keluar dari ETO, yang dapat mencegah kondisi kesalahan saat masuk ke ETO berikutnya.
Kemampuan untuk membuat dan menyegarkan keluar pengguna ETO

Fungsi IMS ETO memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan terminal dan penetapan pengguna dengan menggunakan sejumlah pintu keluar pengguna. Pintu keluar ini harus ditulis dalam bahasa Perakit, yang dapat menantang bagi pelanggan. IMS ETO Support memungkinkan pintu keluar pengguna dibuat dengan menggunakan parameterisasi kata kunci – menghindari kebutuhan pelanggan untuk membuat kode dalam bahasa Perakit. Pengguna dapat menentukan beberapa LTERM untuk pengguna yang sama, menetapkan nilai keluar otomatis, dan menetapkan nama LTERM untuk sesi OTMA.
Advanced keamanan untuk pengguna dan terminal

Dengan IMS ETO Support, Anda mendapatkan keamanan tingkat lanjut untuk mengamankan perintah IMS di tingkat kata kunci. Metode ini memberikan keamanan yang lebih besar dengan menggunakan kelas IBM RACF CIMS, pintu keluar pengguna IMS Command Authorization atau melalui profil keamanan IMS ETO Support khusus. Solusi ini juga memiliki kemampuan untuk membatasi akses pengguna dan terminal ke waktu tertentu pada siang hari.
Produk terkait

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Dapatkan alat yang Anda perlukan untuk memantau dan mengelola lingkungan Manajer Transaksi IMS Anda secara efektif.
IMS Tools
Tingkatkan kinerja sistem IMS Anda dengan database dan alat manajemen transaksi khusus aplikasi yang tersedia sesuai permintaan.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Dukungan reorganisasi basis data online untuk mendukung ketersediaan 24x7 dan mengelola basis data IMS dan HALDB yang berfungsi penuh
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Gunakan rangkaian perangkat lunak yang memberikan solusi terpadu untuk pencadangan dan pemulihan simultan beberapa kumpulan data dan area jalur cepat.

Sumber daya

Dokumentasi IBM
Dapatkan informasi tentang cara memelihara dan menggunakan produk.
Pertanyaan Umum tentang Paket Solusi IMS Tools
Temukan jawaban dan pelajari petunjuk serta tips untuk pengaturan optimal paket solusi IMS Tools.
Dokumentasi Produk IMS Tools
Publikasi produk IMS Tools, direktori program, dan konten teknis terkait lainnya dalam format PDF.
Daftar putar video IMS Tools
Daftar video ini mencakup demo dan siaran web untuk IBM IMS serta produk dan teknologi terkait.
