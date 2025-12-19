IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS memungkinkan terminal VTAM untuk masuk ke IMS Transactional Manager (IMS TM) – bahkan jika mereka tidak ditentukan selama proses penentuan sistem IMS. Tanpa IMS ETO Support, penambahan, penghapusan, atau pengubahan terminal yang ditetapkan untuk IMS TM mengharuskan Anda untuk menghentikan sistem online Anda guna memasukkan perubahan.

IMS ETO Support mengelola semua pengaturan IMS ETO Anda, mengatur opsi global, dan mengganti opsi untuk pengguna dan terminal tertentu. Misalnya, Anda dapat mengatur opsi global untuk seluruh komunitas pengguna dan mengganti opsi untuk terminal atau ID pengguna tertentu.