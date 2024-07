Apa itu IBM® Rational® Performance Tester? IBM Rational Performance Tester membantu tim pengujian perangkat lunak menguji lebih awal dan lebih sering sebagai bagian dari pendekatan DevOps. Penguji ini memvalidasi skalabilitas aplikasi web dan server, mengidentifikasi keberadaan dan penyebab kemacetan kinerja sistem dan mengurangi pengujian beban. Tim pengujian perangkat lunak Anda dapat dengan cepat menjalankan pengujian kinerja yang menganalisis dampak beban pada aplikasi.

Manfaat Mengurangi kompleksitas Memfokuskan tim penguji untuk memvalidasi skalabilitas aplikasi ketimbang menggunakan alat uji yang rumit. Skenario pengujian lanjutan Menggabungkan akses optimal ke data protokol yang mendasari dan statistik sistem jarak jauh dengan kemampuan untuk menyisipkan kode Java khusus. Pembagian hasil yang disederhanakan Dibangun di atas standar terbuka dan pengalaman pengguna bersama untuk mengintegrasikan anggota tim proyek. Analisis aplikasi yang ditingkatkan Menentukan penyebab perlambatan untuk aplikasi dan antarmuka J2EE dengan produk IBM Tivoli® untuk analisis lingkungan yang lengkap.

Fitur utama IBM Rational Performance Tester Pengujian lanjutan IBM Rational Performance Tester membuat skrip pengujian tanpa pemrograman, sehingga menghemat waktu dan mengurangi kompleksitas pengujian. Data uji Perangkat lunak ini menawarkan pemodelan yang fleksibel dan emulasi populasi pengguna yang beragam sambil meminimalkan jejak memori dan prosesor. Alat bantu analisis akar masalah Perangkat lunak ini menyediakan alat analisis akar penyebab untuk membantu mengidentifikasi kode sumber dan tingkat aplikasi fisik yang menyebabkan kemacetan. Pengujian beban Rational Performance Tester mendukung pengujian beban terhadap basis aplikasi yang luas seperti HTTP, SAP, Siebel, SIP, TCP Socket, dan Citrix. Pelaporan real-time Rational Performance Tester menghasilkan laporan kinerja dan throughput secara real time, menawarkan kesadaran akan masalah kinerja kapan saja selama pengujian. Tersedia di cloud IBM Rational Performance Tester on Cloud memungkinkan pengujian performa berskala besar dan terdistribusi secara global.

Testimoni