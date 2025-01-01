Paket harga IBM® Hybrid Cloud Mesh

Paket Hybrid Cloud Mesh untuk setiap tahap perjalanan cloud dan aplikasi Anda

Paket Hybrid Cloud Mesh Essentials
Edisi gratis USD 0 10 RU

Terbaik untuk tim yang Jelajahi atau menguji konektivitas aplikasi aman hingga 10 RU.

 Cobalah gratis Essentials Starter Mulai dari 400 USD per bln | Satuan 1 RU Jumlah Minimum 10 RU

Terbaik untuk tim yang sedang berkembang yang membutuhkan konektivitas fleksibel dan berbayar.

 Essential Plus Mulai dari 3000 USD per bln | Blok 100 RU

Terbaik untuk perusahaan yang menjalankan beban kerja skala besar dan sangat penting.

Migrasi VM tanpa waktu henti

Modernisasi Z

Pemberdayaan AI agen

Jaringan aplikasi layanan mandiri untuk tim aplikasi

Konektivitas aplikasi lapisan aplikasi

Jaringan zero trust

Aplikasi tanpa lokasi

Konektivitas lintas cloud, lintas wilayah

Ketersediaan dan ketahanan tinggi

Penerapan multi-lingkungan

Manajemen dan bidang kontrol SaaS

Dukungan produk Standard

Hanya dukungan komunitas

Advanced support tersedia

Hak Red Hat Service Interconnect

Hak BYO

Hak Skupper

Orientasi Skupper Brownfield

*Harga yang ditampilkan bersifat indikatif, dapat berbeda di setiap negara, tidak termasuk pajak dan bea yang berlaku, serta tergantung pada ketersediaan penawaran produk di wilayah setempat. 
Ambil langkah selanjutnya

Siap untuk mempercepat dan menyederhanakan konektivitas aplikasi di seluruh lingkungan hybrid?

Batasan gratis: 10 RU Max; Batalkan jika 3 bulan tidak digunakan; Dukungan komunitas saja;

Batasan Uji Coba: Memerlukan persetujuan Penjualan IBM;  Maks 100 RU; Dukungan melalui IBM pra-penjualan