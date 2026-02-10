Jadilah yang pertama tahu

IBM® Storage FlashSystem 5600

Deteksi ancaman yang lebih cepat, peningkatan kinerja, dan efisiensi daya yang lebih baik.

Jelajahi konfigurasi dan harga Pengalaman interaktif virtual
Modul server IBM Storage FlashSystem 5600
Penyimpanan kelas Enterprise yang tumbuh bersama Anda

IBM Storage FlashSystem 5600 adalah solusi all-flash NVMe tingkat pemula yang menyediakan fitur keamanan siber yang luar biasa, kepadatan yang mengesankan, dan kinerja luar biasa. Dirancang untuk pelanggan dengan beban kerja kecil dan beragam yang menuntut kombinasi kinerja, skalabilitas, dan fitur keamanan.

 Biaya penyimpanan 40% hingga 90% lebih rendah dengan IBM® FlashSystem. Baca laporan ESG
Redundansi kinerja tinggi

12 perangkat flash dengan ketersediaan tinggi NVMe dalam laci penutup penyimpanan 1U dengan komponen tabung yang sepenuhnya redundan mencegah satu titik kegagalan.
Scalable untuk lingkungan dari berbagai ukuran

Solusi yang cerdas yang mengoptimalkan diri sendiri ini mudah dikelola, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengatasi tantangan penyimpanan seiring dengan pertumbuhannya.
Solusi terjangkau dan bernilai tinggi

Tingkat penyimpanan flash dengan kepadatan tinggi dalam paket yang terjangkau mencakup kompresi dan analitik prediktif yang didukung AI.
Siber tangguh sampai ke intinya

FlashCore Module 4 (FCM4) secara terus-menerus memonitor data dari setiap I/O menggunakan model MK untuk mendeteksi anomali seperti ransomware dalam waktu kurang dari 1 menit.1
Spesifikasi

Spesifikasi:
Kapasitas maksimum efektif dalam satu sasis:
- 2,4 PBe (sasis 1U)		Bandwidth maks:
- 30 GB/dtk
 		Konektivitas (standar):
- iSCSI 25/10 Gb/dtk atau NVMe/TCP		Port I/O Maks: 
- 16 

Kapasitas maksimum yang efektif dalam grid FlashSystem:
- 77PBe		Memori: 
- 256 GB
- 512 GB		Konektivitas: (Opsional)
- FC atau NVMe/FC 64 GB/dtk
- FC atau NVMe/FC 32 GB/dtk
- iSCSI atau NVMe/TCP 100/40 GB/dtk
- iSCSI atau NVMe/TCP 25/10 GB/dtk		IOP Maksimum (4K hit baca)
- 2,6M 

 Pelajari lebih lanjut tentang opsi FlashSystem.

Jelajahi detail teknis, fitur, dan contoh penggunaan untuk produk penyimpanan flash populer.

Bandingkan sistem

Contoh penggunaan

Keberlanjutan Penyimpanan
Berinvestasilah dalam penyimpanan data yang hemat energi dan padat yang memberikan dampak nyata.
Pusat data otomatis
Lihat semua data Anda di satu tempat dan andalkan tiering data berbasis AI.
Ketahanan siber yang lebih kuat
Pulihkan data dengan cepat dan tanpa gangguan jika terjadi serangan siber.
Analisis data penyimpanan
Analitik penyimpanan yang lebih cepat, waktu yang lebih cepat untuk mendapatkan insight, menggunakan alat yang dibuat dengan analitik penyimpanan flash.

Lihat berapa banyak yang dapat Anda hemat dengan IBM® FlashSystem

Masukkan detail lingkungan penyimpanan Anda untuk mengestimasi TCO dan perkiraan penghematan yang dapat diberikan oleh FlashSystem.

Hitung penghematan Anda

Sumber daya

Tetap terdepan dari ancaman dunia maya!
Temukan bundel Ketahanan Operasional baru dengan IBM FlashSystem, Storage Insights Pro, dan cache ekstra—semuanya dengan harga yang tidak ada duanya. Cari tahu selengkapnya sekarang!
Menguasai Perlindungan Data Block Storage dan Menerapkan Otomatisasi Data dengan IBM FlashSystem
Menguasai Perlindungan Data Block Storage dan Menerapkan Otomatisasi Data dengan IBM FlashSystem
Tingkatkan keamanan data Anda sekarang dengan IBM Power Cyber Vault
Temukan solusi pamungkas melawan ancaman saat ini! Saksikan demonstrasi penyimpanan tangguh dunia maya yang dapat mengubah postur keamanan organisasi Anda.
GBSBank- Menciptakan layanan perbankan yang berfokus pada pelanggan
Baca bagaimana GBSBank membangun kepercayaan dengan bantuan Penyimpanan IBM yang berperforma tinggi dan super tangguh
Langkah selanjutnya

Hubungi pakar kami untuk mendapatkan bantuan dalam mengonfigurasi IBM Storage FlashSystem untuk kebutuhan bisnis Anda.

 Jelajahi konfigurasi dan harga
Baca lembaran data Portofolio IBM FlashSystem Buku Merah: IBM Storage FlashSystem 5000 dan 5200 Jelajahi produk FlashSystem 5200 Dokumentasi Dukungan Redbook: Praktik Terbaik FlashSystem
