Deteksi ancaman yang lebih cepat, peningkatan kinerja, dan efisiensi daya yang lebih baik.
IBM Storage FlashSystem 5600 adalah solusi all-flash NVMe tingkat pemula yang menyediakan fitur keamanan siber yang luar biasa, kepadatan yang mengesankan, dan kinerja luar biasa. Dirancang untuk pelanggan dengan beban kerja kecil dan beragam yang menuntut kombinasi kinerja, skalabilitas, dan fitur keamanan.
12 perangkat flash dengan ketersediaan tinggi NVMe dalam laci penutup penyimpanan 1U dengan komponen tabung yang sepenuhnya redundan mencegah satu titik kegagalan.
Solusi yang cerdas yang mengoptimalkan diri sendiri ini mudah dikelola, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengatasi tantangan penyimpanan seiring dengan pertumbuhannya.
Tingkat penyimpanan flash dengan kepadatan tinggi dalam paket yang terjangkau mencakup kompresi dan analitik prediktif yang didukung AI.
FlashCore Module 4 (FCM4) secara terus-menerus memonitor data dari setiap I/O menggunakan model MK untuk mendeteksi anomali seperti ransomware dalam waktu kurang dari 1 menit.1
|Spesifikasi:
|Kapasitas maksimum efektif dalam satu sasis:
- 2,4 PBe (sasis 1U)
|Bandwidth maks:
- 30 GB/dtk
|Konektivitas (standar):
- iSCSI 25/10 Gb/dtk atau NVMe/TCP
|Port I/O Maks:
- 16
Kapasitas maksimum yang efektif dalam grid FlashSystem:
- 77PBe
|Memori:
- 256 GB
- 512 GB
|Konektivitas: (Opsional)
- FC atau NVMe/FC 64 GB/dtk
- FC atau NVMe/FC 32 GB/dtk
- iSCSI atau NVMe/TCP 100/40 GB/dtk
- iSCSI atau NVMe/TCP 25/10 GB/dtk
|IOP Maksimum (4K hit baca)
- 2,6M
Hubungi pakar kami untuk mendapatkan bantuan dalam mengonfigurasi IBM Storage FlashSystem untuk kebutuhan bisnis Anda.
1 Eksperimen internal oleh IBM Research menunjukkan deteksi ransomware dalam 1 menit sejak ransomware tersebut memulai proses enkripsi. Eksperimen ini dilakukan pada FlashSystem 5200 dengan 6 FCM menggunakan beban firmware 4.1. 5200 menggunakan 8.6.3 Level GA versi 8.6.3. Host yang terhubung ke 5200 menjalankan Linux dengan Filesystem XFS. Contoh khusus ini menggunakan simulator ransomware IBM® yang bernama WannaLaugh. Sistem yang mendasarinya harus kompatibel dengan FCM4.1 dan menggunakan perangkat lunak Perangkat lunak tingkat GA dimuat untuk menerima hasil yang diperoleh.
2 Dengan asumsi Pengurangan Data 5:1