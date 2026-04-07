Perhitungan emisi GRK secara mandiri—didukung oleh keahlian Envizi
Tidak setiap perhitungan emisi memerlukan platform akuntansi penuh atau solusi yang dibuat khusus. Perhitungan Emisi Envizi di Excel memungkinkan perhitungan emisi langsung dalam lingkungan spreadsheet yang sudah dikenal.
Pengguna mengisi templat yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan data aktivitas—seperti konsumsi energi atau penggunaan bahan bakar—sementara rumus yang disematkan mengambil faktor emisi dari pustaka faktor Envizi untuk menghitung hasil.
Dibuat untuk para praktisi, cocok untuk:
Akses katalog faktor emisi global dan regional yang dikelola, yang memastikan perhitungan terkini dan transparan. Pilih faktor emisi pilihan Anda untuk perhitungan tanpa kerumitan dalam membangun, memelihara, atau memperbarui pustaka faktor emisi internal.
Mulailah dengan cepat dengan rumus bawaan, filter input aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya, dan templat siap pakai yang menyederhanakan entri data, mengurangi konfigurasi manual, dan membantu memastikan perhitungan emisi standar dan akurat sejak hari pertama.
Ikuti metode perhitungan yang selaras dengan Protokol GHG. Memanfaatkan logika yang terkandung dalam algoritma pemilihan faktor Envizi untuk menghitung emisi Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 untuk pelaporan yang kredibel, terstandarisasi, dan siap diaudit di seluruh contoh penggunaan
Gunakan Perhitungan Emisi Envizi di Excel sebagai titik awal, dengan fleksibilitas untuk menskalakan ke rangkaian IBM Envizi Suite yang lebih luas, termasuk akuntansi emisi dan pelaporan otomatis, seiring dengan meningkatnya kematangan data emisi dan kebutuhan pelaporan perusahaan.
Tidak. Perhitungan Emisi Envizi di Excel dirancang untuk perhitungan dan analisis mandiri. Perusahaan yang membutuhkan alur kerja yang diatur, kontrol, dan pelaporan siap audit harus menggunakan solusi Akuntansi Emisi Envizi.
Envizi Emissions API dibuat untuk pengembang dan ISV yang menciptakan solusi emisi mereka sendiri. Perhitungan Emisi di Excel dibuat untuk pengguna bisnis yang ingin menghitung emisi secara langsung di Excel—tidak perlu pengodean.
Perhitungan Emisi Envizi di Excel mendukung perhitungan dan analisis emisi. Banyak pelanggan menggunakannya sebagai input ke dalam proses pelaporan yang lebih luas atau sebagai batu loncatan menuju platform akuntansi GRK penuh.
Perhitungan Emisi Envizi di Excel menggunakan faktor emisi yang diatur Envizi untuk Cakupan 1, 2 dan 3,