IBM® Envizi Emissions API

Logika perhitungan emisi tepercaya untuk pengembang dan ISV
API emisi Envizi memungkinkan pengembang dan vendor perangkat lunak independen (ISV) untuk menanamkan kemampuan perhitungan emisi secara langsung di aplikasi mereka sendiri. API mengekspos pustaka faktor emisi Envizi yang luas dan metodologi akuntansi standar, memungkinkan tim untuk membangun solusi khusus tanpa mengembangkan dan memelihara logika emisi dan catatan faktor sendiri.
Dengan memanfaatkan keahlian Envizi, tim pengembangan dapat mempercepat waktu ke pasar sambil memastikan perhitungan selaras dengan standar yang diakui secara global.
Integrasi Ramah Pengembang
Sematkan perhitungan emisi langsung ke perangkat lunak Anda menggunakan REST API. Kirim data aktivitas dari aplikasi Anda dan kembalikan hasil CO₂e yang akurat secara real time—integrasi insight karbon dengan lancar ke dalam alur kerja, dasbor, dan pengalaman pengguna yang ada tanpa mengganggu arsitektur Anda.
Dapat diskalakan, Siap untuk Enterprise
Mendukung perhitungan emisi di berbagai pelanggan, wilayah, dan contoh penggunaan volume tinggi dengan percaya diri.
API Emisi dibuat untuk integrasi yang mudah, memungkinkan organisasi di seluruh industri untuk mendukung spektrum luas emisi dan contoh penggunaan keberlanjutan.
Perhitungan emisi terstandardisasi di seluruh Cakupan 1, 2, dan 3, memberikan perhitungan yang transparan, konsisten, dan patuh.
Akses perpustakaan kumpulan data faktor emisi global, regional, dan spesifik industri yang dikelola dan diakui secara global, memastikan perhitungan menggunakan faktor terkini dan transparan tanpa kerumitan membangun, memelihara, atau memperbarui perpustakaan faktor emisi internal.
Akses koleksi API komprehensif bersama dengan SDK untuk Python
.
Meluncurkan fitur emisi dengan cepat tanpa tekanan mencari faktor emisi atau beban membangun logika penghitungan yang rumit secara internal.
Arsitektur API tanpa status dan tanpa penyimpanan data berarti beban yang lebih rendah pada infrastruktur platform perangkat lunak, dengan lebih sedikit kekhawatiran seputar perlindungan data dan hosting.
Faktor dan metodologi emisi dikelola secara terpusat, memastikan pengguna secara otomatis mendapatkan manfaat dari pembaruan terbaru tanpa perlu upaya manual.
Dokumentasi yang jelas, kode sampel, dan akses sandbox untuk Integrasi cepat.
Dirancang untuk fleksibilitas—gunakan API untuk membangun, memperluas, atau menyematkan logika emisi di mana pun diperlukan.
Tidak. Envizi Emissions API dirancang untuk pengembang, tim produk piranti lunak, dan ISV untuk menanamkan perhitungan emisi dalam solusi perangkat lunak yang ada. Perusahaan yang membutuhkan alur kerja yang diatur, kontrol, dan pelaporan siap audit harus menggunakan solusi Akuntansi Emisi Envizi.
Perhitungan Emisi Envizi di Excel dibuat untuk pengguna bisnis yang ingin menghitung emisi secara langsung di Excel—tidak perlu pengodean. Envizi Emissions API dibuat untuk pengembang dan ISV yang menciptakan solusi emisi mereka sendiri.
Envizi Emissions API menggunakan faktor emisi yang diatur Envizi-untuk Cakupan 1, 2 dan 3.
Siap memperbaiki penghitungan emisi GRK Anda?
Lihat lebih dekat IBM® Envizi dan bagaimana IBM® dapat membantu Anda menghitung, melacak, dan melaporkan emisi gas rumah kaca Anda.