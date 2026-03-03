IBM® Envizi Emissions API

API emisi Envizi memungkinkan pengembang dan vendor perangkat lunak independen (ISV) untuk menanamkan kemampuan perhitungan emisi secara langsung di aplikasi mereka sendiri. API mengekspos pustaka faktor emisi Envizi yang luas dan metodologi akuntansi standar, memungkinkan tim untuk membangun solusi khusus tanpa mengembangkan dan memelihara logika emisi dan catatan faktor sendiri.

Dengan memanfaatkan keahlian Envizi, tim pengembangan dapat mempercepat waktu ke pasar sambil memastikan perhitungan selaras dengan standar yang diakui secara global.



Integrasi Ramah Pengembang

Sematkan perhitungan emisi langsung ke perangkat lunak Anda menggunakan REST API. Kirim data aktivitas dari aplikasi Anda dan kembalikan hasil CO₂e yang akurat secara real time—integrasi insight karbon dengan lancar ke dalam alur kerja, dasbor, dan pengalaman pengguna yang ada tanpa mengganggu arsitektur Anda.



Dapat diskalakan, Siap untuk Enterprise

Mendukung perhitungan emisi di berbagai pelanggan, wilayah, dan contoh penggunaan volume tinggi dengan percaya diri.