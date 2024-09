Riwayat Sesuai Permintaan - Direct API

Riwayat Sesuai Permintaan (HoD) - Direct adalah kumpulan API yang menyediakan data cuaca historis. Saat ini, kumpulan data yang tersedia adalah kumpulan data 'Gridded Currents on Demand' (gCOD), kumpulan data 'Agriculture and Energy' (AgE). HoD Direct adalah API sinkron yang memungkinkan pengguna memeriksa data gCOD dan AgE per jam. Pengguna menentukan aspek geospasial dan temporal dari kueri di URL, dan data dikembalikan dalam respons.

