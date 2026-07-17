Docling for IBM® watsonx ada di sini Baca blog untuk mengetahui apa saja yang baru

Docling untuk IBM watsonx

Konversi dokumen menjadi data terstruktur untuk AI

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Leadspace Ilustrasi Docling

Ikhtisar

Data Anda terperangkap dalam dokumen yang kompleks

Docling for IBM® watsonx merupakan solusi kecerdasan dokumen yang mengubah dokumen kompleks dan tidak terstruktur menjadi data terstruktur yang siap untuk AI. Solusi ini mengonversi PDF, gambar, presentasi, dan berbagai format lainnya menjadi output yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pencarian, (RAG), serta alur kerja agen, sehingga membantu organisasi memperoleh hasil yang lebih akurat dan konsisten.

Dibangun di atas toolkit sumber terbuka Docling yang dikembangkan oleh IBM®, Docling for IBM® watsonx membantu tim mempercepat transisi dari tahap eksperimen ke implementasi produksi melalui layanan terkelola. Solusi ini juga menyediakan akses melalui UI dan API yang sederhana untuk mendukung otomatisasi pemrosesan dokumen. 

Fitur

Semua yang Anda butuhkan untuk menyiapkan dokumen untuk AI

Ubah dokumen mentah menjadi format terstruktur seperti Markdown, JSON, dan HTML agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif oleh pencarian, RAG, dan alur kerja agen. Dengan input yang lebih bersih dan konsisten, organisasi dapat meningkatkan kualitas pengambilan sekaligus menghasilkan keluaran yang lebih akurat dan andal dari sistem AI hilir.

Output Terstruktur untuk AI

Proses ekstraksi dasar sering kali menghilangkan struktur yang penting untuk memahami isi dokumen. Docling dirancang untuk mempertahankan konteks, termasuk tata letak, hierarki, tabel, dan urutan baca, sehingga makna asli dokumen tetap terpelihara.

Mempertahankan struktur dokumen

Proses PDF, gambar, dek presentasi, formulir, spreadsheet, file audio, dan berbagai format lainnya dalam satu platform terpadu. Alih-alih menggabungkan berbagai solusi yang berbeda, tim dapat bekerja dengan beragam format secara lebih konsisten, mengurangi proliferasi tool, serta menyederhanakan alur perpindahan konten ke dalam alur kerja AI.

Bekerja dengan dokumen di berbagai format

Mulailah dengan cepat melalui UI untuk mengunggah dokumen, menguji pengaturan konversi, dan meninjau hasilnya. Ketika siap untuk menskalakan implementasi, gunakan API untuk mengintegrasikan dan mengotomatiskan pemrosesan dokumen di seluruh aplikasi, pipeline data, dan alur kerja AI.

Akses yang mudah untuk tim dan pengembang

Jelajahi Docling untuk IBM® watsonX

Contoh penggunaan

Manfaatkan pengetahuan perusahaan Anda

Konversi dokumen

Ubah PDF, gambar, presentasi, formulir, dan berbagai format lainnya menjadi output terstruktur yang siap digunakan oleh sistem AI hilir.
Ekstraksi informasi

Ekstrak bidang data yang diperlukan dari dokumen tidak terstruktur ke dalam format standar agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif oleh AI.
Data preparation

Bersihkan, susun, lakukan chunking, perkaya, dan validasi konten dokumen untuk memastikan data siap digunakan secara andal dalam aplikasi dan alur kerja AI.
Pemahaman dokumen

Analisis serta pertahankan struktur, tata letak, dan makna dokumen yang kompleks agar sistem AI dapat menginterpretasikannya dengan lebih akurat.
RAG

Tingkatkan kualitas pengambilan dengan mengubah dokumen menjadi konten terstruktur yang siap untuk proses chunking dalam pipeline (RAG).
Enterprise search

Bantu pengguna menemukan konten yang relevan dengan mengonversi dokumen menjadi data yang siap untuk pencarian, sehingga pengindeksan dan pengambilan menjadi lebih akurat dan efisien.
Alur kerja agen

Memungkinkan agen AI menjalankan tugas secara lebih andal melalui input yang dapat diinterpretasikan dan dimanfaatkan secara lebih efektif.
Penyetelan halus LLM

Tingkatkan kualitas data pelatihan dengan mengubah data mentah menjadi output yang lebih bersih dan terstandarisasi dalam skala besar.

Buka di inti

Docling bermula sebagai toolkit sumber terbuka yang dikembangkan oleh IBM® dan kemudian didonasikan kepada Linux Foundation. Saat ini, ini adalah proyek yang digerakkan oleh komunitas dengan lebih dari 40 juta unduhan dan kontribusi berkelanjutan dari IBM. 

Docling untuk IBM® watsonx dibangun di atas fondasi ini, yang disajikan sebagai layanan terkelola bagi tim yang menginginkan jalur yang lebih cepat menuju produksi. 

 Pelajari lebih lanjut tentang toolkit Docling sumber terbuka

Harga

Pelajari harga

Harga Docling for IBM® watsonx didasarkan pada Resource Unit, atau RU, agar penggunaan tetap sederhana di berbagai jenis dokumen.
1 RU setara dengan 1.000 halaman atau objek (untuk file seperti PDF, gambar, atau presentasi), atau 50 juta karakter (untuk file seperti teks biasa maupun spreadsheet).
Langkah selanjutnya

Coba Docling for IBM® watsonx secara gratis selama 30 hari dengan kuota 5.000 halaman dan akses penuh ke seluruh fiturnya. Selanjutnya, Anda dapat memilih skema harga bayar sesuai penggunaan dengan biaya 4 USD per 1.000 halaman atau berlangganan secara tahunan.

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*Docling adalah merek dagang dari LF Projects, LLC. Untuk informasi selengkapnya tentang Docling, lihat docling.ai.