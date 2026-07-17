Docling untuk IBM watsonx

Docling for IBM® watsonx merupakan solusi kecerdasan dokumen yang mengubah dokumen kompleks dan tidak terstruktur menjadi data terstruktur yang siap untuk AI. Solusi ini mengonversi PDF, gambar, presentasi, dan berbagai format lainnya menjadi output yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pencarian, (RAG), serta alur kerja agen, sehingga membantu organisasi memperoleh hasil yang lebih akurat dan konsisten.

Dibangun di atas toolkit sumber terbuka Docling yang dikembangkan oleh IBM®, Docling for IBM® watsonx membantu tim mempercepat transisi dari tahap eksperimen ke implementasi produksi melalui layanan terkelola. Solusi ini juga menyediakan akses melalui UI dan API yang sederhana untuk mendukung otomatisasi pemrosesan dokumen.