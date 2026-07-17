Docling untuk IBM watsonx

Konversi dokumen menjadi data terstruktur untuk AI
Data Anda terperangkap dalam dokumen yang kompleks
Docling for IBM® watsonx merupakan solusi kecerdasan dokumen yang mengubah dokumen kompleks dan tidak terstruktur menjadi data terstruktur yang siap untuk AI. Solusi ini mengonversi PDF, gambar, presentasi, dan berbagai format lainnya menjadi output yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pencarian, (RAG), serta alur kerja agen, sehingga membantu organisasi memperoleh hasil yang lebih akurat dan konsisten.
Dibangun di atas toolkit sumber terbuka Docling yang dikembangkan oleh IBM®, Docling for IBM® watsonx membantu tim mempercepat transisi dari tahap eksperimen ke implementasi produksi melalui layanan terkelola. Solusi ini juga menyediakan akses melalui UI dan API yang sederhana untuk mendukung otomatisasi pemrosesan dokumen.
Semua yang Anda butuhkan untuk menyiapkan dokumen untuk AI
Ubah dokumen mentah menjadi format terstruktur seperti Markdown, JSON, dan HTML agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif oleh pencarian, RAG, dan alur kerja agen. Dengan input yang lebih bersih dan konsisten, organisasi dapat meningkatkan kualitas pengambilan sekaligus menghasilkan keluaran yang lebih akurat dan andal dari sistem AI hilir.
Proses ekstraksi dasar sering kali menghilangkan struktur yang penting untuk memahami isi dokumen. Docling dirancang untuk mempertahankan konteks, termasuk tata letak, hierarki, tabel, dan urutan baca, sehingga makna asli dokumen tetap terpelihara.
Proses PDF, gambar, dek presentasi, formulir, spreadsheet, file audio, dan berbagai format lainnya dalam satu platform terpadu. Alih-alih menggabungkan berbagai solusi yang berbeda, tim dapat bekerja dengan beragam format secara lebih konsisten, mengurangi proliferasi tool, serta menyederhanakan alur perpindahan konten ke dalam alur kerja AI.
Mulailah dengan cepat melalui UI untuk mengunggah dokumen, menguji pengaturan konversi, dan meninjau hasilnya. Ketika siap untuk menskalakan implementasi, gunakan API untuk mengintegrasikan dan mengotomatiskan pemrosesan dokumen di seluruh aplikasi, pipeline data, dan alur kerja AI.
Manfaatkan pengetahuan perusahaan Anda
Ubah PDF, gambar, presentasi, formulir, dan berbagai format lainnya menjadi output terstruktur yang siap digunakan oleh sistem AI hilir.
Ekstrak bidang data yang diperlukan dari dokumen tidak terstruktur ke dalam format standar agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif oleh AI.
Bersihkan, susun, lakukan chunking, perkaya, dan validasi konten dokumen untuk memastikan data siap digunakan secara andal dalam aplikasi dan alur kerja AI.
Analisis serta pertahankan struktur, tata letak, dan makna dokumen yang kompleks agar sistem AI dapat menginterpretasikannya dengan lebih akurat.
Tingkatkan kualitas pengambilan dengan mengubah dokumen menjadi konten terstruktur yang siap untuk proses chunking dalam pipeline (RAG).
Bantu pengguna menemukan konten yang relevan dengan mengonversi dokumen menjadi data yang siap untuk pencarian, sehingga pengindeksan dan pengambilan menjadi lebih akurat dan efisien.
Memungkinkan agen AI menjalankan tugas secara lebih andal melalui input yang dapat diinterpretasikan dan dimanfaatkan secara lebih efektif.
Tingkatkan kualitas data pelatihan dengan mengubah data mentah menjadi output yang lebih bersih dan terstandarisasi dalam skala besar.
Docling bermula sebagai toolkit sumber terbuka yang dikembangkan oleh IBM® dan kemudian didonasikan kepada Linux Foundation. Saat ini, ini adalah proyek yang digerakkan oleh komunitas dengan lebih dari 40 juta unduhan dan kontribusi berkelanjutan dari IBM.
Docling untuk IBM® watsonx dibangun di atas fondasi ini, yang disajikan sebagai layanan terkelola bagi tim yang menginginkan jalur yang lebih cepat menuju produksi.
Pelajari harga
Harga Docling for IBM® watsonx didasarkan pada Resource Unit, atau RU, agar penggunaan tetap sederhana di berbagai jenis dokumen.
1 RU setara dengan 1.000 halaman atau objek (untuk file seperti PDF, gambar, atau presentasi), atau 50 juta karakter (untuk file seperti teks biasa maupun spreadsheet).
*Docling adalah merek dagang dari LF Projects, LLC. Untuk informasi selengkapnya tentang Docling, lihat docling.ai.