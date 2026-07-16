IBM® DevOps Solution Workbench

Menyatukan arsitektur, desain, dan kode bersama dalam satu platform cerdas

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Seseorang yang membuat catatan di tablet berdiri di samping seseorang yang bekerja di komputer

Ikhtisar

Didukung oleh AI. Dibangun untuk inovasi.

Manfaatkan insight berbasis AI untuk merancang arsitektur yang aman, dapat diskalakan, dan tangguh yang berfungsi sebagai dasar untuk perangkat lunak berkinerja tinggi. Buat keputusan pengembangan strategis yang terinformasi dalam konsistensi dengan tujuan bisnis. 

Fitur

Penyempurnaan pengembangan perangkat lunak Anda dengan AI

Gunakan pemodelan C4 kolaboratif untuk menyelaraskan arsitektur dengan kebutuhan bisnis. Terapkan dukungan dengan bantuan AI untuk menangkap dan menghubungkan keputusan ke artefak sistem, menjaga arsitek, insinyur, dan pemangku kepentingan tetap sinkron dari desain hingga penerapan dengan konteks penuh.

Insinyur TI bekerja dan melihat tampilan komputer

Secara kolaboratif membuat desain perangkat lunak yang berfungsi sebagai sumber utama kebenaran untuk implementasi. Perlakukan artefak desain sebagai versi yang dikendalikan dan disinkronkan dengan kode, sekaligus mempercepat kemajuan dari konsep ke kode dengan pembaruan real-time dan rekomendasi cerdas tanpa kehilangan konteks.
Orang yang mengetik pada keyboard, dengan beberapa tampilan komputer di samping

Berikan pengembang otonomi untuk fokus pada kode berdampak tinggi dengan konteks penuh. Dorong penggunaan kembali dan konsistensi melalui aset bersama, sambil mengotomatiskan sebagian besar basis kode untuk mengurangi pekerjaan berulang dan memungkinkan tim untuk berkonsentrasi pada fitur yang sangat penting dan inovasi.

Tim programer TI bekerja pada komputer desktop di ruang kontrol pusat data

Contoh penggunaan

Temukan cara untuk menyelaraskan desain dan pengiriman

Terjemahkan tujuan bisnis menjadi arsitektur yang jelas, selaraskan tim dengan maksud desain bersama, dan percepat pengiriman dengan otomatisasi yang sadar desain. Aktifkan kolaborasi, mengurangi pengerjaan ulang, dan mengintegrasikan dengan lancar dengan pipeline untuk pindah dari konsep ke penerapan lebih cepat dan dengan lebih percaya diri.
Merancang sistem yang aman dari tujuan bisnis

Terjemahkan tujuan bisnis menjadi arsitektur perangkat lunak yang jelas, aman, dan kuat. Tingkatkan kejelasan dan kecepatan dalam desain sistem, pastikan solusi selaras dengan tujuan strategis sekaligus memungkinkan tim untuk membangun sistem yang tangguh dan dapat diskalakan dengan kepercayaan dan konsistensi yang lebih besar.
Berkolaborasi dengan desain bersama sebagai sumber

Bantu tim berkolaborasi menggunakan desain bersama yang memiliki versi dan dapat dibaca mesin sebagai sumber kebenaran tunggal. Sejajarkan pemangku kepentingan, kurangi kesalahpahaman, dan minimalkan pengerjaan ulang dengan memastikan maksud desain yang konsisten di seluruh tim sepanjang siklus pengembangan.
Menghasilkan kode yang selaras dengan maksud desain

Berdayakan pengembang dengan pembuatan kode yang sadar desain yang mencerminkan maksud arsitektur. Kurangi upaya manual dan biaya pengodean sekaligus bantu tim untuk fokus pada pekerjaan bernilai tinggi, sekaligus memastikan konsistensi antara desain dan implementasi di seluruh proyek perangkat lunak.
Mengintegrasikan alur kerja di seluruh pipeline DevOps

Terhubung dengan lancar dengan pipeline CI/CD dan platform DevOps untuk mengotomatiskan alur kerja dari desain hingga penerapan. Mempercepat pengiriman, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan integrasi berkelanjutan dari proses desain dan pengembangan untuk rilis perangkat lunak yang lebih cepat dan lebih andal.

Sumber daya

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Ilustrasi kaca pembesar di atas bagan warna-warni dan grafik pada panel
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