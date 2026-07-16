Menyatukan arsitektur, desain, dan kode bersama dalam satu platform cerdas
Didukung oleh AI. Dibangun untuk inovasi.
Manfaatkan insight berbasis AI untuk merancang arsitektur yang aman, dapat diskalakan, dan tangguh yang berfungsi sebagai dasar untuk perangkat lunak berkinerja tinggi. Buat keputusan pengembangan strategis yang terinformasi dalam konsistensi dengan tujuan bisnis.
Penyempurnaan pengembangan perangkat lunak Anda dengan AI
Gunakan pemodelan C4 kolaboratif untuk menyelaraskan arsitektur dengan kebutuhan bisnis. Terapkan dukungan dengan bantuan AI untuk menangkap dan menghubungkan keputusan ke artefak sistem, menjaga arsitek, insinyur, dan pemangku kepentingan tetap sinkron dari desain hingga penerapan dengan konteks penuh.
Berikan pengembang otonomi untuk fokus pada kode berdampak tinggi dengan konteks penuh. Dorong penggunaan kembali dan konsistensi melalui aset bersama, sambil mengotomatiskan sebagian besar basis kode untuk mengurangi pekerjaan berulang dan memungkinkan tim untuk berkonsentrasi pada fitur yang sangat penting dan inovasi.
Temukan cara untuk menyelaraskan desain dan pengiriman
Terjemahkan tujuan bisnis menjadi arsitektur yang jelas, selaraskan tim dengan maksud desain bersama, dan percepat pengiriman dengan otomatisasi yang sadar desain. Aktifkan kolaborasi, mengurangi pengerjaan ulang, dan mengintegrasikan dengan lancar dengan pipeline untuk pindah dari konsep ke penerapan lebih cepat dan dengan lebih percaya diri.
Terjemahkan tujuan bisnis menjadi arsitektur perangkat lunak yang jelas, aman, dan kuat. Tingkatkan kejelasan dan kecepatan dalam desain sistem, pastikan solusi selaras dengan tujuan strategis sekaligus memungkinkan tim untuk membangun sistem yang tangguh dan dapat diskalakan dengan kepercayaan dan konsistensi yang lebih besar.
Bantu tim berkolaborasi menggunakan desain bersama yang memiliki versi dan dapat dibaca mesin sebagai sumber kebenaran tunggal. Sejajarkan pemangku kepentingan, kurangi kesalahpahaman, dan minimalkan pengerjaan ulang dengan memastikan maksud desain yang konsisten di seluruh tim sepanjang siklus pengembangan.
Berdayakan pengembang dengan pembuatan kode yang sadar desain yang mencerminkan maksud arsitektur. Kurangi upaya manual dan biaya pengodean sekaligus bantu tim untuk fokus pada pekerjaan bernilai tinggi, sekaligus memastikan konsistensi antara desain dan implementasi di seluruh proyek perangkat lunak.
Terhubung dengan lancar dengan pipeline CI/CD dan platform DevOps untuk mengotomatiskan alur kerja dari desain hingga penerapan. Mempercepat pengiriman, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan integrasi berkelanjutan dari proses desain dan pengembangan untuk rilis perangkat lunak yang lebih cepat dan lebih andal.
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