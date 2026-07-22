IBM® DevOps Loop

Platform terbuka yang menyatukan alat dan data di seluruh proyek, memungkinkan otomatisasi, tata kelola, dan penyelarasan antara tujuan bisnis dan pengiriman. AI meningkatkan setiap tahap dengan insight cerdas dan alur kerja berbasis agen, sementara otomatisasi menyeluruh mempercepat pengiriman, mengurangi risiko, dan memberikan insight real-time untuk kolaborasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.