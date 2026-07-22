IBM® DevOps Loop

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Ikhtisar

Merespons dan menghadirkan solusi lebih cepat, tanpa mengorbankan kualitas

Platform terbuka yang menyatukan alat dan data di seluruh proyek, memungkinkan otomatisasi, tata kelola, dan penyelarasan antara tujuan bisnis dan pengiriman. AI meningkatkan setiap tahap dengan insight cerdas dan alur kerja berbasis agen, sementara otomatisasi menyeluruh mempercepat pengiriman, mengurangi risiko, dan memberikan insight real-time untuk kolaborasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Fitur

Otomatisasi dan AI di setiap tahap pengiriman

Mengumpulkan dan menghubungkan ide dengan AI dan mempertahankan semua orang di jalurnya

Ubah ide menjadi tindakan dengan AI dengan menghasilkan tugas dari konsep tingkat tinggi dan menyesuaikan alur kerja untuk memenuhi kebutuhan tata kelola. Otomatiskan aktivitas berulang, lacak kemajuan dengan insight dan laporan, serta kelola kode secara aman untuk pindah dari ide ke implementasi dalam hitungan menit.

Tangkapan layar proses pengorganisasian di halaman DevOps Loop

Mengotomatiskan dan mengatur pengiriman perangkat lunak yang andal

Maksimalkan cakupan pengujian dengan mengotomatiskan pengujian API, UI, keamanan, dan kinerja dengan pembuatan dan pemeliharaan skrip berbasis AI. Deteksi akar masalah kegagalan, hasilkan data pengujian yang realistis, simulasikan dependensi, dan dapatkan insight berkualitas sambil mengotomatiskan alur, mengurangi risiko, dan memastikan penerapan yang andal.

Tangkapan layar proses otomatisasi di halaman DevOps Loop

Melacak nilai, menghubungkan tim, dan meluncurkan ke lingkungan produksi

Visualisasikan nilai dan risiko dengan insight real-time tentang kinerja pengiriman dan potensi masalah. Lacak kemajuan melalui dasbor yang selaras dengan metrik utama, orkestrasikan pipeline dan rilis, serta buat laporan kesiapan, keamanan, dan audit dengan status terkini untuk pemangku kepentingan.

Tangkapan layar proses pelacakan di halaman DevOps Loop

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Contoh penggunaan

Solusi untuk memperkuat pipeline Anda

Jelajahi solusi terintegrasi yang menghubungkan alat dan alur kerja di seluruh siklus pengiriman. Lihat bagaimana menggabungkan kemampuan memungkinkan otomatisasi yang lebih cerdas, eksekusi lebih cepat, dan visibilitas menyeluruh, membantu tim merampingkan proses, meningkatkan kolaborasi, dan memberikan nilai lebih efisien.
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DevOps Loop for Apptio

Pendekatan terpadu untuk ketangkasan bisnis dan teknis. Memungkinkan organisasi untuk menentukan nilai dengan jelas dan mengukur seberapa efisien nilai tersebut disampaikan. Mengoptimalkan alokasi sumber daya, melacak pengiriman nilai, dan meningkatkan efisiensi biaya di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak.

 

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DevOps Loop for IBM® Concert

Berikan visibilitas real-time yang didukung AI ke dalam ketahanan aplikasi di seluruh pipeline DevOps Anda. Nilai, pantau, dan tingkatkan keandalan sistem dengan menyatukan data dari beberapa alat ke dalam satu tampilan yang dapat ditindaklanjuti.

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Loop DevOps for Instana

Percepat pengiriman dengan pengamatan real-time. Dapatkan visibilitas menyeluruh terhadap kinerja aplikasi dan kesehatan infrastruktur. Deteksi masalah lebih awal, kurangi waktu penyelesaian, dan pastikan setiap rilis dapat diandalkan dengan insight dan analisis akar masalah otomatis yang didukung AI.

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DevOps Loop for API Connect

Sederhanakan siklus hidup API dengan insight berbasis AI, build yang aman, dan dasbor real-time. Berdayakan tim untuk mengirimkan, memantau, dan mengoptimalkan API lebih cepat dengan visibilitas siklus hidup penuh dan otomatisasi.

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DevOps Loop for Engineering Lifecycle Management

Satukan data teknik dan alur kerja dengan insight real-time, asisten AI, dan ketertelusuran siklus hidup penuh. Berdayakan tim untuk mengelola kompleksitas, meningkatkan kualitas, dan mempercepat pengiriman di seluruh rekayasa sistem dan pengembangan perangkat lunak.

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DevOps Loop untuk SCC WP

Keamanan dan kepatuhan dimasukkan ke dalam setiap tahap siklus hidup DevOps. Organisasi dapat secara signifikan mengurangi risiko pelanggaran keamanan, melindungi reputasi dan data pelanggan yang sensitif.

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DevOps Loop for HashiCorp

Terapkan lebih cepat, amankan dengan lebih baik, dan kelola dengan lebih cerdas. terintegrasi dengan lancar untuk meningkatkan alur kerja DevOps cloud-native. Mendukung pipeline CI/CD otomatis dengan infrastruktur sebagai kode, manajemen rahasia, dan penerapan yang dapat diskalakan.

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DevOps Loop for IBM® Z

Hadirkan praktik DevOps modern ke pengembangan mainframe dengan pipeline CI/CD terpadu, insight AI, dan visibilitas real-time. Percepat pengiriman, tingkatkan kualitas, dan integrasikan z/OS dengan alat dan alur kerja cloud-native.

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DevOps Loop for Red Hat

Sederhanakan seluruh siklus hidup DevOps dalam lingkungan asli Kubernetes. Dirancang untuk skalabilitas dan otomatisasi, memberdayakan tim untuk mengirimkan aplikasi lebih cepat dan lebih andal di Red Hat.

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Sumber daya

Insight pakar untuk memperkuat kemampuan DevOps Anda

Menyelaraskan Strategi dan Eksekusi dengan IBM® DevOps Loop dan Apptio Targetprocess Meningkatkan Produktivitas Pengembangan dan Pengiriman Perangkat Lunak dengan IBM® DevOps Loop
Ilustrasi kaca pembesar di atas bagan warna-warni dan grafik pada panel
IBM® DevOps
Jelajahi portofolio DevOps lengkap untuk menemukan alat, kemampuan, dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
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Harga

Paket dan Lisensi

Tingkat Essentials Daftar harga USD 25 per pengguna per bulan*

Untuk tim yang ingin mengambil kendali: kumpulkan dan hubungkan ide dengan AI, dan kelola siklus hidup pengiriman.

 Tingkat Standard Daftar harga 150 USD/pengguna/bulan*

Untuk organisasi yang ingin mempercepat waktu pemasaran dan mengurangi kesalahan manusia: otomatisasi pengujian dengan AI, menghasilkan data pengujian, deteksi dan perbaikan masalah lebih cepat, serta merampingkan penerapan di seluruh lingkungan.

 Tingkat Premium

Untuk perusahaan yang ingin menyelaraskan tujuan bisnis dengan aktivitas pengiriman: lacak nilai, hubungkan tim, dan tingkatkan untuk proyek berikutnya.

 Hubungi bagian penjualan
  • Menggunakan generasi AI untuk mengubah ide menjadi tugas
  • Menentukan dan melacak jadwal, sumber daya, dan anggaran
  • Mengotomatiskan aktivitas berulang dengan menggunakan alur kerja berbasis aturan
  • Menghasilkan laporan tentang status, dependensi, hambatan, garis waktu, dan tugas
  • Integrasi siap pakai dengan alat DevOps, waktu proses, bisnis, serta lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG)
  • Menangkap ide dan desain dengan membuat sketsa dan pemodelan proses
  • Merancang dan membagikan arsitektur teknis dan dependensi dengan semua pemangku kepentingan
  • Mendeteksi dan menyelesaikan perbedaan antara proses bisnis, arsitektur, dan kode yang dihasilkan oleh AI
  • Memastikan kode dan infrastruktur yang dihasilkan AI berkorelasi dengan kemampuan

Semua yang ada di Essential, ditambah:

  • Otomatisasi antarmuka pemrograman aplikasi (API), UI, keamanan dan pengujian kinerja
  • Menghasilkan dan memelihara skrip pengujian UI dengan AI-Vision
  • Deteksi mengapa kasus uji gagal dan menerima rekomendasi perbaikan atau memperbaiki skrip secara otomatis dengan penyembuhan mandiri
  • Menghasilkan volume besar data uji sintetis
  • Menggunakan AI untuk mengidentifikasi pola kualitas dan memahami serta mengurangi masalah kinerja
  • Mengotomatiskan proses pengiriman berulang di seluruh pengembangan, pengujian, dan produksi
  • Menyiapkan gerbang cerdas untuk memastikan hanya versi komponen yang memenuhi kriteria kualitas yang dipromosikan
  • Menerapkan GitOps

Semuanya mulai dari Essential dan Standard, ditambah:

  • Memprediksi risiko pengiriman dengan analitik AI
  • Insight komprehensif dan metrik DORA
  • Memvisualisasikan nilai dan risiko pengiriman
  • Menghubungkan pemangku kepentingan bisnis dan pengiriman
  • Mengelola pipeline dan rilis

Layanan virtual

Menyimulasikan respons layanan yang hilang sehingga tim dapat menguji lebih awal

  • Dijual dalam kemasan
  • Yang paling umum adalah: 200 VU

Pengguna virtual

Menyimulasikan perilaku pengguna untuk pengujian kinerja

  • Dijual dalam kemasan
  • Yang paling umum adalah: 1000 VU kinerja

Agen penerapan

Mendjlankan tugas penerapan ke lingkungan yang berbeda

  • Dijual sebagai pengguna resmi atau mengambang

*Harga yang ditampilkan bersifat indikatif, dapat berbeda di setiap negara, tidak termasuk pajak dan bea yang berlaku, serta tergantung pada ketersediaan penawaran produk di wilayah setempat. 
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