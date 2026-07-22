IBM® DevOps Loop

Merespons dan menghadirkan solusi lebih cepat, tanpa mengorbankan kualitas
Platform terbuka yang menyatukan alat dan data di seluruh proyek, memungkinkan otomatisasi, tata kelola, dan penyelarasan antara tujuan bisnis dan pengiriman. AI meningkatkan setiap tahap dengan insight cerdas dan alur kerja berbasis agen, sementara otomatisasi menyeluruh mempercepat pengiriman, mengurangi risiko, dan memberikan insight real-time untuk kolaborasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
Otomatisasi dan AI di setiap tahap pengiriman
Ubah ide menjadi tindakan dengan AI dengan menghasilkan tugas dari konsep tingkat tinggi dan menyesuaikan alur kerja untuk memenuhi kebutuhan tata kelola. Otomatiskan aktivitas berulang, lacak kemajuan dengan insight dan laporan, serta kelola kode secara aman untuk pindah dari ide ke implementasi dalam hitungan menit.
Maksimalkan cakupan pengujian dengan mengotomatiskan pengujian API, UI, keamanan, dan kinerja dengan pembuatan dan pemeliharaan skrip berbasis AI. Deteksi akar masalah kegagalan, hasilkan data pengujian yang realistis, simulasikan dependensi, dan dapatkan insight berkualitas sambil mengotomatiskan alur, mengurangi risiko, dan memastikan penerapan yang andal.
Visualisasikan nilai dan risiko dengan insight real-time tentang kinerja pengiriman dan potensi masalah. Lacak kemajuan melalui dasbor yang selaras dengan metrik utama, orkestrasikan pipeline dan rilis, serta buat laporan kesiapan, keamanan, dan audit dengan status terkini untuk pemangku kepentingan.
Solusi untuk memperkuat pipeline Anda
Jelajahi solusi terintegrasi yang menghubungkan alat dan alur kerja di seluruh siklus pengiriman. Lihat bagaimana menggabungkan kemampuan memungkinkan otomatisasi yang lebih cerdas, eksekusi lebih cepat, dan visibilitas menyeluruh, membantu tim merampingkan proses, meningkatkan kolaborasi, dan memberikan nilai lebih efisien.
Pendekatan terpadu untuk ketangkasan bisnis dan teknis. Memungkinkan organisasi untuk menentukan nilai dengan jelas dan mengukur seberapa efisien nilai tersebut disampaikan. Mengoptimalkan alokasi sumber daya, melacak pengiriman nilai, dan meningkatkan efisiensi biaya di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak.
Berikan visibilitas real-time yang didukung AI ke dalam ketahanan aplikasi di seluruh pipeline DevOps Anda. Nilai, pantau, dan tingkatkan keandalan sistem dengan menyatukan data dari beberapa alat ke dalam satu tampilan yang dapat ditindaklanjuti.
Percepat pengiriman dengan pengamatan real-time. Dapatkan visibilitas menyeluruh terhadap kinerja aplikasi dan kesehatan infrastruktur. Deteksi masalah lebih awal, kurangi waktu penyelesaian, dan pastikan setiap rilis dapat diandalkan dengan insight dan analisis akar masalah otomatis yang didukung AI.
Sederhanakan siklus hidup API dengan insight berbasis AI, build yang aman, dan dasbor real-time. Berdayakan tim untuk mengirimkan, memantau, dan mengoptimalkan API lebih cepat dengan visibilitas siklus hidup penuh dan otomatisasi.
Satukan data teknik dan alur kerja dengan insight real-time, asisten AI, dan ketertelusuran siklus hidup penuh. Berdayakan tim untuk mengelola kompleksitas, meningkatkan kualitas, dan mempercepat pengiriman di seluruh rekayasa sistem dan pengembangan perangkat lunak.
Keamanan dan kepatuhan dimasukkan ke dalam setiap tahap siklus hidup DevOps. Organisasi dapat secara signifikan mengurangi risiko pelanggaran keamanan, melindungi reputasi dan data pelanggan yang sensitif.
Terapkan lebih cepat, amankan dengan lebih baik, dan kelola dengan lebih cerdas. terintegrasi dengan lancar untuk meningkatkan alur kerja DevOps cloud-native. Mendukung pipeline CI/CD otomatis dengan infrastruktur sebagai kode, manajemen rahasia, dan penerapan yang dapat diskalakan.
Hadirkan praktik DevOps modern ke pengembangan mainframe dengan pipeline CI/CD terpadu, insight AI, dan visibilitas real-time. Percepat pengiriman, tingkatkan kualitas, dan integrasikan z/OS dengan alat dan alur kerja cloud-native.
Sederhanakan seluruh siklus hidup DevOps dalam lingkungan asli Kubernetes. Dirancang untuk skalabilitas dan otomatisasi, memberdayakan tim untuk mengirimkan aplikasi lebih cepat dan lebih andal di Red Hat.
Insight pakar untuk memperkuat kemampuan DevOps Anda
Paket dan Lisensi
Untuk tim yang ingin mengambil kendali: kumpulkan dan hubungkan ide dengan AI, dan kelola siklus hidup pengiriman.
Untuk organisasi yang ingin mempercepat waktu pemasaran dan mengurangi kesalahan manusia: otomatisasi pengujian dengan AI, menghasilkan data pengujian, deteksi dan perbaikan masalah lebih cepat, serta merampingkan penerapan di seluruh lingkungan.
Untuk perusahaan yang ingin menyelaraskan tujuan bisnis dengan aktivitas pengiriman: lacak nilai, hubungkan tim, dan tingkatkan untuk proyek berikutnya.
Semua yang ada di Essential, ditambah:
Semuanya mulai dari Essential dan Standard, ditambah:
Layanan virtual
Menyimulasikan respons layanan yang hilang sehingga tim dapat menguji lebih awal
Pengguna virtual
Menyimulasikan perilaku pengguna untuk pengujian kinerja
Agen penerapan
Mendjlankan tugas penerapan ke lingkungan yang berbeda