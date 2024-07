IBM Db2® Advanced Recovery Feature menggabungkan tiga alat Db2 untuk pencadangan, pemulihan, dan ekstraksi data tingkat lanjut: Db2 Merge Backup for Linux UNIX and Windows; Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows; dan IBM InfoSphere Optim High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows. Alat-alat ini membantu meningkatkan ketersediaan data, mengurangi risiko, dan mempercepat tugas-tugas administratif yang penting. Db2 Advanced Recovery Feature dapat dibeli secara terpisah dan digunakan dengan berbagai edisi Db2.