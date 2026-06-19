Penipuan Cyber IBM

Serangan penipuan berkembang dalam hitungan menit. Respons Anda pun harus demikian.

IBM Cyber Fraud adalah lapisan intelijen penipuan yang menyatukan sinyal di seluruh sistem penipuan, AML, keamanan, dan operasional untuk menciptakan alur kerja deteksi dan investigasi tunggal. Dengan menggunakan orkestrasi berbasis AI, IBM Cyber Fraud membantu tim melakukan investigasi lebih cepat, mengotomatiskan tindakan rutin, dan terus meningkatkan hasil deteksi penipuan.