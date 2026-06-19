Penipuan Cyber IBM

Platform intelijen penipuan berbasis agen yang menyatukan sinyal di seluruh ekosistem pencegahan penipuan untuk mendeteksi ancaman lebih cepat, mengotomatiskan investigasi, dan meningkatkan akurasi
Serangan penipuan berkembang dalam hitungan menit. Respons Anda pun harus demikian.
IBM Cyber Fraud adalah lapisan intelijen penipuan yang menyatukan sinyal di seluruh sistem penipuan, AML, keamanan, dan operasional untuk menciptakan alur kerja deteksi dan investigasi tunggal. Dengan menggunakan orkestrasi berbasis AI, IBM Cyber Fraud membantu tim melakukan investigasi lebih cepat, mengotomatiskan tindakan rutin, dan terus meningkatkan hasil deteksi penipuan.
IBM Trusteer untuk risiko perangkat dan sesi
Trusteer terus menilai saluran digital untuk integritas perangkat dan perilaku sesi guna mengidentifikasi serta melacak penipuan, akun bagal, pengambilalihan akun, dan upaya pengambilalihan perangkat. Analisis ini dilakukan sebelum pengguna masuk atau transaksi tersebut mencapai sistem inti Anda.
Sinyal-sinyal utama:
IBM Safer Payments untuk pemantauan transaksi
Safer Payments menghadirkan deteksi penipuan pembayaran real-time dengan model machine learning yang beradaptasi dengan pola transaksi Anda. Layanan ini memantau setiap saluran pembayaran—kartu, ACH, transfer bank, dan pembayaran instan—dengan pengambilan keputusan dalam waktu kurang dari satu milidetik.
Kemampuan utama:
Investigasi penipuan yang didukung AI
IBM Cyber Fraud menggabungkan sinyal penipuan, pembayaran, identitas, dan keamanan ke dalam satu alur kerja investigasi. Dengan orkestrasi yang didukung AI, sistem ini menghubungkan berbagai peristiwa, menampilkan insight yang relevan, mengotomatiskan tindakan rutin, dan terus belajar dari aktivitas penyelidik untuk meningkatkan hasil.
Percepat investigasi kasus penipuan untuk mengurangi kerugian dan biaya operasional dengan otomatisasi menyeluruh berbasis AI.
Pengalaman panel tunggal terpadu yang menyatukan data dari semua sistem yang terhubung dan memungkinkan interaksi bahasa alami—tanpa perlu beralih antar alat.
Latih sistem agar dapat belajar dari perilaku penyelidik. Sistem ini belajar, beradaptasi, dan bertindak secara mandiri dalam menangani kasus-kasus rutin—sehingga analis dapat fokus pada pekerjaan bernilai tinggi.
Setiap peringatan sudah dilengkapi dengan konteks lintas sistem—risiko perangkat, riwayat transaksi, sinyal identitas, dan intelijen ancaman—semuanya dalam satu tampilan.
Intelijen terpadu dari Trusteer, Safer Payments, QRadar, dan sistem pihak ketiga memberikan insight baru dan mempercepat penyelesaian masalah.
Integrasi berbasis AI menghubungkan solusi IBM dan non-IBM tanpa perlu sentralisasi data yang dipaksakan. Proses implementasi hanya membutuhkan waktu beberapa hari, bukan hitungan bulan.
Satu pane of glass yang menyajikan insight lintas sistem dan memungkinkan investigasi bahasa alami—dirancang khusus untuk analis, bukan ilmuwan data.
Agen investigasi fleksibel yang dapat disesuaikan dengan tipologi penipuan spesifik, alur kerja, dan aturan bisnis Anda.
Minimalkan penggunaan data dan hilangkan risiko serta kompleksitas memindahkan data ke satu lokasi.
Dibangun untuk mengintegrasikan. Didesain untuk menskalakan.
IBM Cyber Fraud menawarkan integrasi native dengan Trusteer dan Safer Payments serta konektor terbuka ke ekosistem pencegahan penipuan dan keamanan Anda saat ini. Tidak ada sentralisasi data yang dipaksakan. Tidak ada migrasi yang mengganggu.
|Integrasi IBM native
|Prinsip-prinsip penerapan
|Trusteer (risiko perangkat dan sesi)
|Tidak diperlukan sentralisasi data
|Safer Payments (pemantauan transaksi)
|Interoperabilitas berdasarkan desain
|QRadar (pemantauan keamanan)
|Perpanjangan dan orientasi yang cepat
|FTM (manajemen transaksi keuangan)
|Penerapan yang fleksibel (di cloud dan on premises)
|MaaS360 (visibilitas perangkat dan titik akhir)
|Tidak ada pembongkaran dan penggantian tumpukan yang ada
Sumber daya
Bagaimana intelijen yang dibantu AI mengubah investigasi penipuan dalam skala besar.
Melindungi aset dan data dengan mengelola dan mencegah penipuan sebelum terjadi.
Bisakah AI mendeteksi penipuan dalam hitungan milidetik? Martin Keen dan Jeff Crume membahas bagaimana kumpulan model AI menggabungkan machine learning prediktif dan LLM encoder untuk mengubah deteksi penipuan. Lihat bagaimana data terstruktur dan tidak terstruktur mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan real-time.
Lakukan uji coba dan lihat bagaimana IBM Cyber Fraud membantu mempersingkat waktu investigasi, mengotomatiskan tugas-tugas manual, serta meningkatkan hasil deteksi penipuan. Validasi efisiensi operasional yang dapat diukur serta investigasi yang lebih cepat menggunakan data dan lingkungan Anda sendiri.